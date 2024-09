Așadar, după Marcel Ciolacu, a venit rândul lui Marian Godină să vorbească despre nota sa la BAC. În societatea românească s-a iscat deja o adevărată polemică pe această temă. Așadar, cât de mult contează cât a luat o persoană la BAC și ce spune acest lucru despre potențialul acelei persoane?

Marian Godină a dezvăluit ce notă a luat la BAC. ”Nu are relevanță, am ajuns polițist”

Răspunsul lui Marian Godină e destul de clar: nu contează deloc. ”Eu nu cred că nota la BAC are vreo relevanță. Eu, de exemplu, am avut 9.07 media la BAC și am ajuns polițist”, a scris Marian Godină, pe Facebook.

La postarea sa, care a strâns sute de comentarii, mulți au reacționat și au transmis, ironic, că ar fi avut șanse reale să ajungă parlamentar sau premier dacă s-ar fi chinuit să ia o notă mai mică. au fost niște elevi nu prea silitori, care au avut alte priorități.

Cu toate acestea, au fost și oameni care i-au dat dreptate lui Godină și au anunțat că nu are importanță ce notă primești la BAC, pentru că liceul nu este atât de important pentru a-ți croi un sens în viață. ”Eu am avut 9:24 și am ajuns taximetrist”, a comentat un alt bărbat.

”Dacă luai și tu măcar un 6,50 ajungeai parlamentar, dar de…așa îți trebuie…”, s-a amuzat un alt internaut. ”Tocmai, cei cu media 7 sunt la conducerea țării, nu cei cu 9 – 10. Spre deosebire, în Moldova, cei din conducerea statului au studii de calitate excepțională, la universități de top mondial.

Marcel Ciolacu a dezvăluit ce medie a avut la BAC: 7,03

La noi, facultăți gen Ecologie – Buzău….”, a mai adăugat un comentator la postarea lui Godină. Premierul Marcel Ciolacu și-a publicat în urmă cu mai multe zile diploma de Bacalaureat și a arătat întregii țări ca a fost un elev silitor, de media 7.

Marcel Ciolacu era criticat deseori pentru că și-a luat Bacalaureatul la o vârstă înaintată, deci nu a fost un mare amator de școală. ”Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat și cu crescătorii de oi, m-am dus acasă și am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile.

Normal că toate știrile au început că eu nu am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la Bacalaureat. Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani”, a declarat liderul Partidului Social Democrat în videoclip.

Așadar, pentru că și-a dorit să facă lumină în acest caz, ”Normal că m-am apucat să caut în toate documentele toate diplomele, să închidem acest circ care la început l-am crezut că este pur și unul într-o limită normală”, a mai precizat Marcel Ciolacu. Actualul premier al României și-a luat BACUL cu media 7,03 în 1986.