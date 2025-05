Marian Godină aplaudă decizia CCR de a secretiza declarațiile de avere: ”De ce trebuie să vadă oricine din lumea asta câți bani am eu”

Polițistul Marian Godină a declarat că este de acord cu decizia CCR, de a secretiza declarațiile de avere ale demnitarilor, atunci când vine vorba de veniturile și bunurile soților și copiilor.

„Treaba asta era o chestie intimă”

a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, acolo unde a precizat că este de acord cu . Acesta susține că nu i se pare normal ca toată lumea să aibă acces la informații personale.

ADVERTISEMENT

„Încep prin a spune că, spre deosebire de cei mai mulți dintre cei care sunt acum revoltați de decizie, eu mă număr printre persoanele care au obligația de a depune declarație de avere anual, pentru că sunt polițist, adică funcționar public cu statut special.

În primii ani ca polițist, completarea declarației de avere mi se părea ceva banal, aveam doar de făzut Z-eturi peste tot, nu aveam nici imobil, nici mașină, nici bijuterii, dar nici credite. Apoi, am făcut un credit de nevoi personale, pe 10 ani. Nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine, cel putin la momentul ăla, treaba asta era o chestie intimă, un lucru de care nu mi-aș fi dorit să afle părinții mei, vecinii, frații sau nea Gigel cu acces la internet. În orice caz, să ai un credit poate naște doar milă, nu invidie, deci nu e așa grav”, a scris polițistul în postarea de pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Marian Godină, despre detaliile care nu ar dori să apară în declarația de avere

De asemenea, Godină oferă mai multe exemple de lucruri care nu ar dori să apară în declarația de avere, despre care nu ar vrea să afle oricine. Acesta vorbește despre o casă donată de părinți, banii pe care i-a luat atunci când a participat la iUmor sau dimensiunea locuințelor pe care el le deține.

„Într-un an, cred că în 2017, mi-e și teamă să nu cumva să greșesc anul, părinții mei au decis să îmi doneze mie casa părintească. Vi se pare actul ăsta ceva intim? Mie da. Normal că a apărut în declarația de avere. Un jurnalist binevoitor a căutat declarația mea și a scris Oare cine i-a donat lui Godină o casă în Brașov?

ADVERTISEMENT

Sunt convins că și la ora asta există persoane care au citit atunci și au rămas cu impresia că cineva mi-a dat mie o casă contra ceva servicii. De ce oare trebuie să fie public că părinții mei mi-au donat o casă, că se află în Brașov și că are un teren în suprafață de x mp?

ADVERTISEMENT

În alt an, am mers la Antena 1 la iUmor, contra cost, normal, pentru că am fost pe munca mea. A apărut și asta în declarația de avere, public, cu suma exactă primită. De ce vi se pare asta normal? Mie nu mi se pare”, a mai adăugat cunoscutul polițist.