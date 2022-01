Marian Godină explică ipostaza în care polițistul a verificat cu bocancul dacă Raisa este în viaţă

Episodul tragic petrecut săptămână trecută pe o stradă din Capitală, acolo unde un polițist a lovit două fetițe cu mașina, dintre care una a decedat pe loc, a șocat opinia publică din România.

Un moment petrecut imediat după accidentul de pe strada Laminorului din Sectorul 1 a adus și multă ură și frustrare în spațiul public. După ce le lovește pe cele două copile, agentul vinovat pare că verifică cu piciorul dacă una dintre ele, Raisa, mai este în viață.

Această imagine a fost extrem de comentată și analizată în spațiul public și a adus o avalanșă de critici pentru polițist. În toată această mare de ură, Marian Godină vine cu o explicație pentru acel moment.

Marian Godină are o explicație pentru momentul în care polițistul pare că verifică trupul Raisei cu bocancul

Într-un articol publicat pe blogul său personal, cunoscutul polițist a vorbit din nou despre teribilul accident în care un polițist a spulberat două fetițe pe trecerea de pietoni, una dintre ele murind în urma impactului.

Un aspect pe care îl analizează Marian Godină este cel legat de imaginea care a scandalizat opinia publică, în care polițistul pare să verifice cu piciorul dacă mai este sau nu în viață.

În opinia acestuia, valul de ură la adresa agentului de la Secția 5 ”nu este altceva decât rezultatul adevăratelor campanii de denigrare a Poliției și a polițiștilor susținute de ani de zile de presă, politicieni și persoane publice”.

”Verificatul victimei cu piciorul, pentru cine dorește să afle realitatea, nu senzaționalul, e explicabilă foarte simplu prin aceea că dispecerul i-a indicat să așeze victima pe partea stângă, acesta fiind aplecat asupra ei, a întors-o, fetița ajungând cu pantoful polițistului sub ea.

Când s-a ridicat, a fost fotografiat, iar publicului i-a fost livrată o poză revoltătoare pentru cei care au văzut într-o poză tot ce s-a întâmplat, fără să mai filtreze cu propriile gândiri”, scrie Marian Godină pe .

Ce spune Godină de acuzațiile privind mușamalizarea cazului

Același mai scrie pe site-ul său personal că este scandalizat de faptul că în spațiul public se vorbește de o încercare de mușamalizare a acestui caz.

”Despre mușamalizare încă se vorbește. Și ăsta e un subiect scandalos. Nu cred că există vreun jurnalist care să creadă asta, dar totuși scriu lăsând cititorului o portiță pentru a se gândi în continuare la o posibilă mușamalizare”, spune polițistul.

În ceea ce privește sancțiunea pentru agentul de la Secția 5, Godină anticipează o pedeapsă blândă și aduce aici exemple din trecut.

”E greu pentru mulți să facă diferența dintre intenție și culpă, mai ales că aici e vorba de un polițist. Se cere arestare, închisoare pe viață, moarte, împușcare etc.

În cei peste 10 ani în care am lucrat la Poliția Rutieră nu am întâlnit absolut niciun caz de accident mortal la care autorul să fie reținut, arestat sau condamnat cu executare. Mă refer aici la cele la care autorii aveau permis de conducere și nu erau sub influența alcoolului”, mai scrie cunoscutul cadru din Poliție.