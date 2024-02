Marian Godină, reacție neașteptată despre melodia Erikăi Isac. Ce îl deranjează pe polițist: “Se adresează unei categorii de femei…”

Marian Godină nu are o părere bună față de melodia care face furori în trending, acum, pe youtube, și care a devenit un subiect național de dezbatere. Este vorba despre piesa ”Macarena”, cântată de Erika Isac și despre care artista spune că este un manifest al femeilor.

Ce îl deranjează pe polițistul Marian Godină la melodia Erikăi Isac, ”Macarena”

Marian Godină după ce a văzut valul de reacții pe tema aceasta. Polițistul și-a exprimat la rândul său opinia și se poziționează în tabăra celor ”contra”. Mai exact, Marian Godină nu este de acord cu versurile și crede că acestea le influențează negativ pe tinere. De ce?

ADVERTISEMENT

Omul legii a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că sunt ”puerile” și că nu sunt destinate tuturor femeilor, ci doar celor vulnerabile. A fost mirat să vadă cum unele dintre ele, mai mature, au rezonat cu ”Macarena”.

” (…) Mie versurile mi se par puerile și mi se mai pare că se adresează unei categorii de femei vulnerabile, iar din câte am observat, din păcate sunt foarte multe în postura asta. Zic asta după ce am văzut atât de multe distribuiri și comentarii de apreciere la adresa piesei, unele venite de la femei în toată firea (….) ”, a scris Marian Godină său.

ADVERTISEMENT

Marian Godină crede că melodia instigă adolescentele să aibă un limbaj vulgar

Marian Godină aduce aminte și de o altă melodie a Erikăi Isac, în care artista a folosit din nou un limbaj cu tentă obscenă. De altfel, este de părere că din moment ce o femeie matură distribuie piesa ”Macarena”, atunci nu ar mai trebui să ne mire exprimarea vulgară a unei adolescente de 15 ani, de exemplu

” (…) O altă piesă, dintre ale aceleiași artiste, are niște versuri care spun așa: “A făcut mama o tupeistă, cui nu-i place să mă pupe la …” Desigur că se referă la vagin, nu la pistă sau alt cuvânt care rimează cu tupeistă. Atunci, când tu, ca femeie matură, bălești la o melodie ca asta și o validezi în spațiul public, că vai Doamne, ce mesaj puternic, oare de ce ne-am mai mira dacă am auzi o fată de 15 ani strigând în stația de autobuz, cât o ține gura, către un coleg, un băiat, să o pupe în pi.s*ă? Păi e fata tupeistă, are mesaje puternice, nu (….) ?”, a mai notat omul legii.

ADVERTISEMENT

Alte versuri ale melodiei care l-au pus pe gânduri pe polițist au fost acelea în care Erika Isac se referă la momentele când fetele ies la întâlnire și de teamă își activează locația și o distribuie cuiva apropiat. Marian Godină se întreabă unde au loc astfel de întâlniri, încât tinerele sau femeile adulte își iau astfel de măsuri de precauție.

” (….) În niște versuri ale melodiei, am auzit asta: “fată, îți las locație live în caz de ceva”. Se face referire, desigur, la situatia în care o fată/femeie se întâlnește cu un bărbat și simte nevoia, din teamă, să trimită unei prietene locația live, ca cineva să știe de ea. Aici am văzut că, din nou, foarte multe femei au rezonat cu asta, multe au spus chiar că sunt pățite. Acum stau și mă întreb și eu, dragi fete, dragi femei, cu cine dracului vă întâlniți voi și mai ales unde, astfel încât să fiți nevoite să trimiteți locația live (…)?”, a mai punctat polițistul.

ADVERTISEMENT

Marian Godină crede că melodia Macarena se adresează bombardierilor

De asemenea, Marian Godină a mai subliniat și că ”Macarena” ar fi mai degrabă pentru” bombardieri” și femeile care le-au crezut pradă. ” (….) Mai degrabă sunt niște versuri împotriva bombardierilor și pentru femeile care, din păcate, au avut parte de ei (…)”, a mai notat Marian Godină.