Marian Godină, prezent la avanpremiera filmului “În inima Naţionalei”: “De ceva ani nu mai sunt microbist!”. Exclusiv

a adunat o mulţime de vedete la mall-ul din AFI Cotroceni. Pe lângă oameni importanţi din fotbal, au fost prezenţi oameni din show-biz, dar şi din politică, cu .

Marian Godină, prezent la avanpremiera filmului “În inima Naţionalei”

Marian Godină, poliţistul care a devenit cunoscut de o ţară întreagă graţie postărilor de pe reţelele de socializare, a vorbit pentru FANATIK despre film şi a spus motivele pentru care în ultimii ani nu a mai urmărit fenomenul fotbalistic:

“Sincer, de ceva ani nu mai sunt microbist. Tocmai de aia am venit la film pentru a-mi aduce aminte de pe vremea când eram microbist. Îmi aduc aminte cu plăcere de Campionatul Mondial din 1994.

Probabil că vârsta şi faptul că am pierdut legătura cu fotbalul. Am şi jucat fotbal de performanţă. M-am lăsat. Probabil de asta, nu prea mai am timp să urmăresc”, a spus Godină pentru FANATIK.

“Mă bucur că o să aibă ocazia şi cei mai tineri decât noi cum este să ai naţionala la un turneu final”

Dar, în ciuda acestui fapt, Marian Godină a fost prezent la meciurile echipei naţionale din preliminariile pentru Euro 2024, dar încă nu s-a hotărât dacă va merge sau nu şi la turneul final:

“Am fost la meciurile din preliminarii şi chiar mă bucur că o să aibă ocazia şi cei mai tineri decât noi cum este să ai naţionala la un turneu final. M-am gândit să merg la Euro, dar nu mi-am luat deocamdată bilete”, a spus Godină.

Marian Godină este unul dintre cei mai influenţi români din mediul online, cu peste 650.000 de urmăritori. În 2016 a scris una dintre cele mai vândute cărţi la vremea respectivă: “Flash-uri din sens opus”.

Notorietate≠Bogăţie: “Mi s-a întâmplat să donez, iar la o săptămână după să nu am bani să-mi schimb distribuția la mașină”

Într-o postare pe Facebook, Marian Godină a declarat că nu se simte vreo vedetă şi deseori a refuzat contracte care puteau să îi aducă mai mulţi bani, explicând de ce notorietatea nu e sinonimă cu bogăţia:

“Căpătând o notorietate din ce în ce mai mare, am început să fiu invitat la diferite evenimente caritabile. Ar fi fost culmea să cer decontarea motorinei sau a cazării, când însuși evenimentul la care mă duceam era caritabil. Mă duceam și atât.

Mi s-a întâmplat o dată să donez o sumă de bani, iar la o săptămână după să nu am bani să-mi schimb distribuția la mașină. Am refuzat cam toate ofertele de colaborare pe cale le primeam, pe unele pentru că nu mă vedeam deloc în acele proiecte, altele pentru că îmi era rușine.

Rușine de ce? De prost, probabil. Pot număra pe degete proiectele pe care le-am avut în cei șapte ani, iar asta cu siguranță nu din lipsa ofertelor”, a scris Marian Godină într-o postare, în urmă cu doi ani.