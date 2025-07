Marian Golea anunţă schimbarea stelelor. Zodiile care vor avea o karmă grea în plină vară

Marian Golea știe care sunt nativii zodiacului chinezesc pentru care urmează o perioadă dificilă. Se anunță o karmă grea pentru ei, chiar în mijlocul verii. La polul opus, vor exista și nativi care se vor bucura de prosperitate.

Ce spune Marian Golea despre schimbarea stelelor

Marian Golea a adus previziunile astrale pentru nativii zodiacului chinezesc. În această perioadă, Universul a rezervat adevărate surprize pentru fiecare zodie în parte. În timp ce unii nativi par urmăriți de ghinion, pentru alții, va urma o perioadă de prosperitate.

În plină vară, unii nativi vor fi nevoiți să experimenteze situații mai puțin plăcute. Urmează momente dificile, care îi vor solicita din toate punctele de vedere. Chiar dacă vor fi câteva zile istovitoare, la finalul vor, va ieși și soarele din nori.

Potrivit lui Marian Golea, va avea efecte asupra tuturor nativilor. Pentru unii, urmează o perioadă bună, cu multe realizări. În schimb, la polul opus, unii nativi vor resimți efectele negative ale Apei Yang în luna Cal.

Specialistul în metafizică susține că, în această perioadă, . Asta înseamnă că totul va fi împărțit în două etape: una benefică și alta plină de ghinion. Indiferent sub incidența căreia se află nativii, viața tuturor va fi influențată de liberul arbitru.

Zodiile care au ghinion în plină vară

Potrivit lui Marian Golea, există câteva zodii care, orice ar face, nu sunt părăsite de ghinion. Pentru ele, urmează conflicte puternice, dar și probleme de sănătate care le vor da totul peste cap. Printre nativii ghinioniști ai acestei perioade se numără Șobolanul și Calul.

„Șobolanul are o perioadă relativ slăbuță, o perioadă de certuri. Iepurele are steaua 5, pe el îl poposește ghinionul. Calul are steaua 2, a bolilor. Mare grijă, mai ales la ochi!”, a spus Marian Golea.

Cine sunt protejații astrelor

Acum că am aflat cine sunt ghinioniștii, la polul opus se află zodiile care se bucură din plin de protecția astrelor. Pentru ele, totul merge de minune, iar destinul lor va fi guvernat de cele mai bune stele.

Unul dintre norocoșii acestei perioade este Șarpele. Acest nativ nu doar că se gândește serios la viitor și își face planuri, însă este preocupat și de sectorul casei. Potrivit lui Marian Golea, există șanse mari ca acestui nativ să i se dezvolte latura procreării.

O perioadă benefică urmează și pentru Bivoli și Tigri. Pentru ei, totul merge de minune și nu au motive să se îngrijoreze. De departe, cele mai bune stele le are nativul Cocoș, potrivit lui Marian Golea.

„Bivolii și Tigrii au o lună puțin mai bună. Dragonul și Șarpele pun în practică ceva pentru viitor. Șerpii pot da naștere copiilor. Oaia este alintata zodiacului. Maimuța are o lună relativ bună, atenții cu oamenii din jur.

Cocoșul are cele mai bune stele, totul merge perfect. Câinele trebuie să fie atent la ceea ce mănâncă, poate avea probleme. Pentru Mistreț este o lună așa și așa.”, a spus Marian Golea, la .