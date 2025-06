Marian Golea știe pentru ce zodii urmează o lună perfectă: „Totul le merge perfect”

Cum va arăta perioada următoare pentru nativii zodiacului. Marian Golea, specialist în metafizică chineză, știe ce a rezervat Universul pentru fiecare zodie în parte. Din păcate, ghinionul nu va lipsi din peisaj.

Iunie este o lună de Cal, potrivit lui Marian Golea

Marian Golea a vorbit despre surprizele care îi așteaptă pe nativi în perioada următoare. Până pe 25 iulie, nu se anunță deloc zile bune pentru ei. La finalul acestei perioade, vor urma și momente mai plăcute.

Potrivit specialistului în metafizică chineză, toată , cu Apă Yang deasupra. Asta înseamnă că unele zodii vor avea o perioadă bună, în timp pentru altele va fi mai puțin bună.

”Pe data de 25 iunie se vor schimba stelele. Deci, a doua jumătate a lunii, între 25 și 30 iunie, vom avea cu totul și cu totul alte stele. Liberul arbitru poate să ne influențeze viața.”, a spus Marian Golea, la

Cine sunt ghinioniștii zodiacului

Potrivit lui Marian Golea, în până pe 25 iunie. Sunt urmărite de ghinion și orice ar încerca să facă, rezultatul nu va fi deloc cel dorit. Tot pentru ei, se anunță probleme de sănătate, dar și conflicte puternice.

”Șobolanul are o perioadă relativ slăbuță, o perioadă de certuri. Iepurele are steau 5, pe el îl poposește ghinionul. Calul are steaua 2, a bolilor. Mare grijă, mai ales la ochi!”, a completat Marian Golea.

Cine sunt răsfățații zodiacului

Așa cum era de așteptat, la polul opus al zodiacului regăsim nativii care sunt protejați de astre. Lor le va merge de minune până pe 25 iunie și se pot lăuda cu unele dintre cele mai bune stele. Potrivit lui Marian Golea, unele zodii vor avea dezvoltată latura procreării.

”Bivolii și Tigrii au o lună puțin mai bună. Dragonul și Șarpele pun în practică ceva pentru viitor. Șerpii pot da naștere copiilor. Oaia este alintata zodiacului. Maimuța are o lună relativ bună, atenții cu oamenii din jur.

Cocoșul are cele mai bune stele, totul merge perfect. Câinele trebuie să fie atent la ceea ce mănâncă, poate avea probleme. Pentru Mistreț este o lună așa și așa.”, a mai spus Marian Golea.