Marian Iancu a găsit principalul vinovat pentru problemele de la Rapid: „El trebuie să se ocupe de tot”

Marian Iancu a vorbit despre situația de la Rapid, club afectat în ultima perioadă de mai multe probleme. Omul de afaceri a explicat și cum ar rezolva „cazul Boupendza”.

Marian Iancu: „Meciul cu Poli Iași a fost o capcană, Rapid nu a arătat deloc bine”

Marian Iancu a criticat și a prefațat următoarele două partide de campionat ale giuleștenilor, cu Universitatea Craiova și U Cluj. „Meciul cu Poli Iași a fost o capcană. Rapid nu a arătat deloc bine. Au fost momente când a lipsit de pe teren pur și simplu în fața unei echipe care arată că nu merită să existe într-un oraș așa mare și frumos. După un asemenea joc, ca patron, a doua zi aș fi mers la antrenament și aș fi ridicat tonul, i-aș fi responsabilizat, o modalitate de a-i trezi, de a-i energiza. Vin două meciuri capitale.

Atenție, Sabău dacă își propune să nu piardă nu pierde nici dacă dai cu tunul. L-am avut antrenor, îl cunosc bine. E mai mult decât meticulos, este matematic prin tot ce face, iar egalul nu ajută Rapidul. Vine și meciul cu Craiova, echipă care are cel mai periculos jucător din campionat, Mitriță. Rapidul este în continuare incompletă. Nu are atacanți. E a treia oară când la sfârșitul anului, din cauza administrației, a patronatului, nu are lot complet” a afirmat omul de afaceri la emisiunea realizată de Gabi Safta la Radio Gold FM.

Fostul patron al Politehnicii Timișoara și-a exprimat opinia cu privire la transferurile între Rapid și Genoa, după ce Dan Șucu a preluat gruparea din Serie A: „Orice jucător de acolo e prea mult pentru aici și orice jucător de aici e prea puțin pentru acolo”

Marian Iancu a găsit vinovatul pentru problemele de la Rapid: „Ora exactă în administrația unui club o dă președintele, nu patronul”

Marian Iancu e de părere că președintele Viorel Moldovan este principalul vinovat pentru „haosul” de la club.

„Viorel Moldovan ar fi mai util pe teren, ca atacant. Chiar cred că este frustrant pentru Moldovan și Șumudică să aibă o echipă fără atacanți. Tot haosul din ultima perioadă este vina președintelui. Președintele trebuie să se ocupe de tot. În primul rând, ce cauți în Dubai? Cine merge în pregătirea de iarnă în Dubai?

Ora exactă în administrația unui club o dă președintele, nu patronul care nu are timp de toate aceste detalii. Trebuie să fie un președinte cunoscător de fotbal, de regulamente. Când ai un președinte care se califică la locul de muncă…

Vedem cine sunt președinți la Cluj, la FCSB, la toate echipele importante. Ceea ce se întamplă la Rapid e premieră. Ideea lui Dan Șucu să-i aibă pe toți tineri. Președinte, manageri, directori sportivi… Se vede asta în fiecare zi. Ce să cauți la Dubai în cantonament?! Pe vremuri cea mai mare nenorocire era când găseai pe acolo echipe asiatice, fugeam de ei, au alt fotbal, nu te pregatesc deloc” a afirmat omul de afaceri pentru sursa menționată.

Cum ar fi reacționat Marian Iancu în „cazul Boupendza”

Marian Iancu a analizat și situația creată la club după refuzul lui Aaron Boupendza de a se întoarce în România alături de coechipieri: „În condițiile în care nu am atacant, m-aș fi înțeles cu antrenorul să-l chem pe jucător și să-l cert, să țip la el, iar după aceea antrenorul să medieze toată situația, să ne împace și astfel să-l responsabilizeze pe jucător, să-l oblige să-l scoată, cum se spune, pe antrenor.”

În ciuda celor întâmplate în ultima perioadă, , lucru confirmat și de impresarul fotbalistului.