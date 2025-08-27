Marian Iancu a luat foc după ce Poli Timișoara a fost eliminată de CS Dinamo din Cupa României Betano: „Să-i ia dracu!”. Ce i-au transmis fanii: „Trăiască miliția!”

, după prelungiri, 1-1 la finalul primelor 90 de minute. Golul egalizator al formației din București a fost marcat tocmai în minutul 90+3 de către ucraineanul Vadym Kyrychenko, împrumutat la echipa Clubului Sportiv din „Ștefan cel Mare” chiar de către Dinamo din Superliga.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu, după ce Poli Timișoara a fost eliminată din Cupa României Betano de CS Dinamo: „Să-i ia dracu”

În timpul prelungirilor, au existat foarte multe tensiuni între jucătorii celor două echipe, iar la un moment dat s-a produs chiar și La ceva timp după finalul partidei, Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, echipa din care se revendică această care evoluează acum în Liga 3, a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook.

El a făcut o singură referire la arbitrajul din această partidă, susținând că maniera a fost una pro CS Dinamo, echipă care aparține, după cum se știe deja destul de bine, de Ministerul Afacerilor Interne. Ulterior însă, omul de afaceri s-a referit mai mult la jocul prestat de formația de pe Bega și la misiunea pe care o are Dan Alexa la echipă.

ADVERTISEMENT

„Politehnica Timișoara are un lot bun pentru Liga 3 și slab pentru Liga 2. Jocul a crescut. Exprimarea de azi o făcea eligibilă în barajul de promovare pierdut. Este mai bine fizic. Încă este un lot fără experiență. S-a văzut azi pe final.

Alexa trebuie să ridice nivelul prin ridicarea mediei de vârstă și calitate. Nu are o misiune ușoară. Faptul ca azi au părăsit cupa îi va ajuta în competiția pentru promovarea în Liga 2. Altfel se disipau între competiții, fără niciun scop final. Așa tot focusul pe promovare.

ADVERTISEMENT

Felicitări! Clubul crește. Dar este nevoie de mai mult. Se poate!”, a scris Iancu.

Comentariile postate de fani: „Trăiască Miliția, trăiască Dinamo!”

În schimb, în secțiunea de comentarii de la această postare, mai mulți urmăritori ai săi au acuzat într-o manieră mult mai dură arbitrajul de la acest meci, prin mesaje de genul: „Ne doare, căci voiam să îi aruncăm la podea pe milițieni”, „Trăiască Miliția! Trăiască Dinamo! Calificare meritată și dramatică” sau „Mulțumim, domnule arbitru”.

ADVERTISEMENT

Iar Marian Iancu a reacționat extrem de vehement la unul dintre aceste comentarii: „Să-i ia dracu”.