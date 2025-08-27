Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Marian Iancu a luat foc după ce Poli Timișoara a fost eliminată de CS Dinamo din Cupa României Betano: „Să-i ia dracu!”. Ce i-au transmis fanii: „Trăiască miliția!”

Marian Iancu a reacționat vehement după ce Poli Timișoara a pierdut cu CS Dinamo în play-off-ul Cupei României Betano: „Ei și arbitrii lor”
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2025 | 00:15
Marian Iancu a luat foc dupa ce Poli Timisoara a fost eliminata de CS Dinamo din Cupa Romaniei Betano Sai ia dracu Ce iau transmis fanii Traiasca militia
ULTIMA ORĂ
Marian Iancu alături de o imagine din meciul Poli Timișoara - CS Dinamo. Foto: colaj Fanatik / Facebook

Echipa antrenată de Dan Alexa a fost învinsă pe teren propriu cu scorul de 2-3, după prelungiri, 1-1 la finalul primelor 90 de minute. Golul egalizator al formației din București a fost marcat tocmai în minutul 90+3 de către ucraineanul Vadym Kyrychenko, împrumutat la echipa Clubului Sportiv din „Ștefan cel Mare” chiar de către Dinamo din Superliga.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu, după ce Poli Timișoara a fost eliminată din Cupa României Betano de CS Dinamo: „Să-i ia dracu”

În timpul prelungirilor, au existat foarte multe tensiuni între jucătorii celor două echipe, iar la un moment dat s-a produs chiar și o încăierare generală în care au intervenit și cei doi antrenori, Alexa și Florin Bratu. La ceva timp după finalul partidei, Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, echipa din care se revendică această care evoluează acum în Liga 3, a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook.

El a făcut o singură referire la arbitrajul din această partidă, susținând că maniera a fost una pro CS Dinamo, echipă care aparține, după cum se știe deja destul de bine, de Ministerul Afacerilor Interne. Ulterior însă, omul de afaceri s-a referit mai mult la jocul prestat de formația de pe Bega și la misiunea pe care o are Dan Alexa la echipă.

ADVERTISEMENT

„Politehnica Timișoara are un lot bun pentru Liga 3 și slab pentru Liga 2. Jocul a crescut. Exprimarea de azi o făcea eligibilă în barajul de promovare pierdut. Este mai bine fizic. Încă este un lot fără experiență. S-a văzut azi pe final.

Alexa trebuie să ridice nivelul prin ridicarea mediei de vârstă și calitate. Nu are o misiune ușoară. Faptul ca azi au părăsit cupa îi va ajuta în competiția pentru promovarea în Liga 2. Altfel se disipau între competiții, fără niciun scop final. Așa tot focusul pe promovare.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după...
Digi24.ro
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor

Felicitări! Clubul crește. Dar este nevoie de mai mult. Se poate!”, a scris Iancu.

Comentariile postate de fani: „Trăiască Miliția, trăiască Dinamo!”

În schimb, în secțiunea de comentarii de la această postare, mai mulți urmăritori ai săi au acuzat într-o manieră mult mai dură arbitrajul de la acest meci, prin mesaje de genul: „Ne doare, căci voiam să îi aruncăm la podea pe milițieni”, „Trăiască Miliția! Trăiască Dinamo! Calificare meritată și dramatică” sau „Mulțumim, domnule arbitru”. 

ADVERTISEMENT
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție...
Digisport.ro
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție de 99,9% și au apărut imaginile cu ”cireașa de pe tort”

Iar Marian Iancu a reacționat extrem de vehement la unul dintre aceste comentarii: „Să-i ia dracu”. 

Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Rangers, umilită de Brugge....
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Rangers, umilită de Brugge. Mourinho a ratat încă o dată calificarea în grupe cu Fenerbahce!
Turcii au vorbit și la cină de Craiova – Trnava. Ce le-a explicat...
Fanatik
Turcii au vorbit și la cină de Craiova – Trnava. Ce le-a explicat antrenorul
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Încă un român în prima ligă din...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Încă un român în prima ligă din Portugalia. Tony Strata, dorit de Dinamo, a semnat cu Vitoria Guimaraes!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Vrea să plece ”cât mai repede și cu orice preț” de la FCSB!...
iamsport.ro
Vrea să plece ”cât mai repede și cu orice preț” de la FCSB! Jucătorul s-a săturat de criticile lui Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!