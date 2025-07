Marian Iancu a răbufnit iar față de Dan Șucu! Și-a strigat disperarea cu citate din Donald Trump: „Lăsați Genoa”

Marian Iancu este un simpatizant al echipei Rapid și în egală măsură De mai mult timp, fostul finanțator de la Poli Timișoara își exprimă în spațiul public nemulțumirile referitoare la modul în care proprietarul Mobexpert coordonează activitatea de la clubul din Giulești.

Marian Iancu, mesaje inspirate de la Donald Trump pentru Dan Șucu: „Lăsați Genoa! Rapid First”

Cel mai recent, omul de afaceri s-a arătat deranjat de faptul că Șucu neglijează formația alb-vișinie în favoarea lui Genoa, gruparea din Serie A la care el este de asemenea acționar majoritar, după cum se știe foarte bine.

Astfel, folosind exprimări inspirate din președintele american Donald Trump, de genul „Make Rapid Great Again” și „Rapid First”, Marian Iancu i-a cerut lui Dan Șucu să renunțe la implicarea de la clubul din Peninsulă pentru a se putea concentra exclusiv pe echipa din Superliga.

„Domnule Șucu, Make Rapid Great Again! Lăsați Genoa. Rapid First. Adică, Rapid înainte de toate. Este cel mai scurt drum către notorietatea europeană. Către cupele europene. Către bani organici pentru care nu trebuie să vinzi jucători, ci doar să-i pui să joace.

Îi poți vinde apoi pe bani buni, mult mai mulți decât acum, când ne scăldăm în mediocritate. Invenția via Genova nu va funcționa. Azi, ambele cluburi sunt de cacao și acolo vor rămâne și anul ăsta.

Nu aveți bani pentru a le scoate la lumină pe amândouă. Noi vedem că ați luat hotărârea de a sacrifica Rapidul în favoarea italienilor. Este greșit. Dacă la început, mă înjurau mai mulți rapidiști decât mă aprobau pentru poziția mea publică tranșantă prin care vă demascam ignoranța, transformată azi în rea-credință, acum vă înjură pe dumneavoastră.

Apel disperat: „Nu puteți să ne umiliți în continuare”

Nu puteți să ne umiliți în continuare. Dacă FCSB, CFR Cluj și U Craiova sunt clar în grupa elite, uitați-vă la ce se întâmplă la Dinamo și U Cluj. Poate nu-i urmăriți pentru că nu joacă în campionatul Italiei. Dar o să vă loviți de ei. Va fi jale.

Sibiul, Galațiul, UTA, Petrolul și alții vor pune mare presiune pe locurile de play-off. Nu vom face față. Acesta este un semnal de alarmă tras cu 9 zile înainte de primul joc. Am făcut-o în fiecare an. Am avut mereu dreptate.

Ori sunteți un geniu și zilele care vor urma vor fi cele mai mărețe, ori sunteți doar un escroc sentimental, jucându-vă cu patimile noastre alb-vișinii?! Riscați mult, domnule Șucu. Nu este bine!”,