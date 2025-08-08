Sport

Marian Iancu, atac frontal după ce „câinii” s-au chinuit cu Metaloglobus: „Voi sunteți Dinamo doar cu FCSB”

Marian Iancu a dat de pământ cu Dinamo după victoria cu Metaloglobus 1-0. Fostul patron al lui Poli Timișoara n-a avut milă de „câini”
Cristian Măciucă
09.08.2025 | 00:30
Marian Iancu atac frontal dupa ce cainii sau chinuit cu Metaloglobus Voi sunteti Dinamo doar cu FCSB
Marian Iancu, atac frontal după ce „câinii” s-a chinuit cu Metaloglobus: „Voi sunteți Dinamo doar cu FCSB”. FOTO: Fanatik

Marian Iancu a pus tunurile pe Dinamo. Deși echipa lui Kopic a învins-o cu 1-0 pe Metaloglobus, fostul patron al lui Poli Timișoara a criticat aspru jocul prestat de „câini”.

Marian Iancu o critică dur pe Dinamo, după 1-0 cu Metaloglobus: „S-a prezentat în scârbă la teren”

Dinamo a învins-o cu noroc pe nou-promovata Metaloglobus. Singurul gol al meciului a fost marcat de Cătălin Cîrjan în minutul 15. În plus, în actul secund, „câinii” au fost dominați copios de echipa lui Mihai Teja, căreia i s-a anulat un eurogol la VAR.

Ca urmare a acestui succes, al doilea consecutiv după cel din „Eternul Derby”, Dinamo a urcat pe locul 5 în SuperLiga, cu 8 puncte. Cu toate acestea, roș-albii au primit critici dure de la Marian Iancu, un mare fan al rivalei Rapid.

„Metaloglobus a jucat fotbal și a înfrânt nemeritat cu Dinamo, care s-a prezentat în scârbă la teren, ajungând la limita hepatitei sau a icterului dacă partida se mai prelungea cu câteva minute.

Acum se explică rezultatele cu Csikszereda și Botoșani. Ce nu înțelegem este episodul fantastic cu FCSB ?!”

„Amatorism. Dezinteres pentru competiție. Într-un cuvânt, RUȘINE !”

„Amatorism. Dezinteres pentru competiție. Într-un cuvânt, RUȘINE ! Să nu ai posesie cu Metaloglobus ? Să-ți ascundă mingea ? Să le anuleze un gol VAR la limita penibilului ?

Voi sunteți Dinamo doar cu FCSB. În rest, borduri colorate alb-roșu”, a scris Marian Iancu, pe contul personal de Facebook.

Dinamo și Rapid vor fi adversare în sezonul regulat abia în etapa a 13-a, programată la jumătatea lunii octombrie. Roș-albii nu și-au mai învins de mai bine de un deceniu rivala din Giulești. Ultimul succes al lui Dinamo cu Rapid este un 1-0, rezultat înregistrat pe 11 aprilie 2015.

Cristian Măciucă
