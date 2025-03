Marian Iancu, atac la Victor Angelescu după declarațiile la adresa lui Marius Șumudică: „Antrenorul trebuie să fie rege în vestiar! Niciodată nu se face așa ceva!”

, Victor Angelescu fiind cel care a avut o serie de declarații referitoare la viitorul lui Marius Șumudică la echipa bucureșteană. Marian Iancu l-a luat în colimator pe oficialul giuleștenilor.

Marian Iancu a pus tunurile pe Victor Angelescu

Rapid a încheiat sezonul regulat cu eșecul din deplasare cu Hermannstadt (0-1) și a început play-off-ul cu o remiză ( ). Conducerea a reacționat imediat după rezultatele și jocul echipei din Giulești, antrenorul Marius Șumudică fiind direct vizat de Victor Angelescu.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marian Iancu a avut o intervenție telefonică prin care și-a exprimat dezacordul cu atitudinea oficialului de la Rapid, considerând că antrenorul unei echipe trebuie sprijinit și nicidecum batjocorit în fața jucătorilor.

„Nu se face așa ceva!”

„Cum vedeți presiunea aceasta suplimentară, mi se pare mie, pe care domnul Angelescu, cu declarațiile pe care le-a dat, o pune pe echipă și pe Marius Șumudică!”, a fost întrebarea moderatorului Cristi Coste.

„Greșită, complet greșită. Nu se face așa ceva. Nu pui antrenorul la dispoziția jucătorilor în sensul cum va arăta jocul, așa vom hotărî dacă mergem mai departe cu Șumudică. Nu se spune nici dacă gândești lucrul ăsta, nici dacă îl discuți cu antrenorul. Nu ieși public să spui jucătorilor, bă, voi hotărâți dacă mergeți mai departe cu antrenorul, cu Șumudică. Depinde de voi cum jucați. Nu se face așa ceva.

„Nu-i subminam autoritatea prin declarațiile publice!”

Antrenorul trebuie să fie rege în vestiar. Orice ar fi și dacă mâine îl dai afară, astăzi, dacă te întreabă cineva… îi dai putere, îi dai autoritate, întărește autoritatea în vestiar. Eu am stat opt ani la Timișoara, n-am intrat nici măcar o dată în vestiar. Eu nu știu cum a arătat vestiarul, dar eu l-am făcut. Eu l-am renovat, eu l-am făcut. Deci nu știam așa ceva.

Dădeam afară antrenorul, dacă voiam să îl dau, dar când hotăram îl dădeam afară. Nu-i subminam autoritatea prin declarațiile publice. Nu se face așa ceva. Uite, aveți acolo jucători fantastici. Întrebați-i dacă au mai văzut așa ceva. ca un patron să spună, nu știu, la vară vedem dacă arată bine jocul, continuăm dacă nu arată bine jocul, adică știi ce, jucătorii, dacă vreți, voi jucători, stați în ghete sau nu, în funcție de asta rămâne sau nu, rămâneți cu un antrenor…”, a fost răspunsul lui Marian Iancu.

„Îl curățăm și gata”

„Noi suntem șefii, conducerea, ăsta e în probe pe aici, e în joc de glezne Șumudică și voi hotărâți jucătorii în ce direcție duce jocul lui de glezne. Cam așa sună traducerea. Dacă vreți, puteți să-l și curățați. Vreo două meciuri nasoale, îl curățăm și gata”, a spus și Alin Buzărin.

„S-ar putea să fie doar o exprimare nefericită… sau mi-ar plăcea să nu cred că asta a dorit să transmită. Cred că este totuși un om venit de curând, de câțiva ani de zile în fotbalul mare. A preluat din nou sarcina unui președinte de club. Poate că trebuie să-i dăm un mic credit că este o exprimare nefericită.

Urmează ca el să iasă și să spună, nu, domnule, ce- am gândit, aia este, rămâne cum am stabilit, sau… Să spună, nu, asta am vrut să transmit. Exact. E clar că are autoritatea în vestiare, că îl susținem și a făcut o treabă bună. Ceea ce, trebuie să recunoaștem, a făcut Șumudică”, a concluzionat Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.