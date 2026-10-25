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Marian Iancu cere deja plecarea lui Daniel Pancu de la Rapid: „E înfrângerea lui!”

Alex Bodnariu
25.10.2026 | 19:50
Marian Iancu cere deja plecarea lui Daniel Pancu de la Rapid E infrangerea lui
EXCLUSIV FANATIK
Atac devastator la Daniel Pancu după FCSB - Rapid 4-1! „A fost un adormit! Cred că e pe pastile”
Marian Iancu a lansat un atac devastator la adresa lui Daniel Pancu după umilința Rapidului cu FCSB! Fostul patron al Politehnicii Timișoara nu l-a menajat deloc pe antrenorul giuleștenilor și a făcut declarații incendiare în direct la FANATIK SUPERLIGA.
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Marian Iancu l-a desființat pe Daniel Pancu după umilința suferită de Rapid în derby-ul cu FCSB, scor 1-4. Fostul patron al Politehnicii Timișoara a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA și a lansat o serie de critici extrem de dure la adresa antrenorului giuleștenilor. Iancu a explicat de ce consideră că Pancu nu are ce căuta pe banca Rapidului.

Rapid, surclasată de FCSB pe Arena Națională. Unde a greșit Daniel Pancu

Rapid a făcut cel mai slab meci al sezonului sâmbătă seară, pe Arena Națională. Deși a deschis scorul și a intrat în avantaj la pauză, formația pregătită de Daniel Pancu s-a văzut învinsă categoric de rivala FCSB, scor 1-4. Giuleștenii au arătat extrem de rău, în special în repriza secundă, când au fost dominați la toate capitolele.

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Nici Daniel Pancu nu a găsit soluții pentru a opri prăbușirea echipei sale. Antrenorul giuleștenilor a părut neinspirat și lipsit de reacție. Schimbările nu au produs efectul dorit, iar Rapid a continuat să sufere în fața unei adversare care a profitat din plin de fiecare slăbiciune.

Atac devastator la Daniel Pancu după FCSB – Rapid 4-1! „A fost un adormit! Cred că e pe pastile”

Marian Iancu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Daniel Pancu. Fostul patron al Politehnicii Timișoara l-a criticat fără menajamente pe tehnicianul giuleștenilor, despre care consideră că nu este un antrenor potrivit pentru Rapid. Iancu a pus la zid atât declarațiile făcute de Pancu înaintea confruntării, cât și deciziile tactice luate de acesta. În opinia sa, alegerea echipei de start și schimbările efectuate pe parcursul partidei au fost total neinspirate și au contribuit la eșecul usturător de pe Arena Națională.

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„A fost șoc aseară. Nu a fost bine pregătit jocul. Declarațiile dinainte de meci au fost proaste. Jocul a arătat exact ca declarațiile domnului Pancu. Melancolie multă. Este înfrângerea lui Pancu, nu a Rapidului. A vorbit prost, a gândit prost meciul, nu a făcut nimic în timpul jocului, nu a fost inspirat, a schimbat prost. Pancu a fost un adormit.

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Dacă Reghe făcea schimbările pentru Rapid, nu ieșea la fel de prost cum a ieșit cu alegerile lui Pancu. Nu e posibil! Pancu a mai fost pe cai mari la Rapid și a plecat cu coada între picioare. Nu e antrenor Pancu! Nu am cum să-mi formez o altă opinie. Rapid a arătat execrabil. Normal că FCSB a arătat foarte bine, când adversarul arată atât de prost”, a declarat Marian Iancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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