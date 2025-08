Marian Iancu cere transferul fotbalistului revelaţie din SuperLiga la Rapid: “Cu un asemenea jucător, îmi fac abonament! Dacă nu, sar gardul!”

Rapid are un start bun de sezon, legând mai mule rezultate satisfăcătoare. Marian Iancu a urmărit jocurile echipei pregătite de Costel Gâlcă, însă nu este mulțumit de cum arată primul „11”. Cine este jucătorul pe care îl cere transferat de urgență în Giulești.

ADVERTISEMENT

Cine este jucătorul pe care Marian Iancu îl cere transferat la Rapid

Superliga are un nou jucător străin fermecător. Caio Ferreira este revelaţia campionatului românesc, jucător despre care

Brazilianul a impresionat prin tehnica și prin agilitatea sa pe teren, iar contribuțiile sale s-au resimțit din plin în jocul și rezultatele obținute de piteșteni. Deși pentru excesul de driblinguri și artificii tehnice, Marian Iancu a fost impresionat de fotbalist și cere de urgență transferul său în Giulești.

ADVERTISEMENT

„Numărul 10 se naște înainte de a fi făcut în teren. Să improvizezi cu Tobias acolo… E o improvizație, nu e ce trebuie. Caio, ar putea să intre. Este un jucător care creează. E un jucător care e în spiritul Rapidului.



Dacă l-aduce pe Caio, vin la meciuri. Îmi aduc aminte de tinerețea mea. De Papeau nu mi-a plăcut, exagera. Caio nu exagerează, face jocul echipei. Papeau era spectaculos, dar era individualist.

Caio nu este așa, își face treaba în contextul echipei. Papeau făcea când nu trebuia… Dar jur, n-am glumit, cu un asemenea jucător la Rapid mă apuc de tribună și de peluze. Vin gratis, sar gardul, văd eu!”, a spus Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cine este Caio Ferreira, vedeta de la FC Argeș

Adus gratis de FC Argeș în această vară de la FC Bălți, din Moldova, fotbalistul cotat la 400.000 de euro a marcat în țara vecină 12 goluri. Dani Coman a precizat principalele caracteristici care i-au făcut pe piteșteni să îl transfere pe brazilian.

ADVERTISEMENT

„Primul lucru pe care l-am văzut la el a fost explozia pe care o are. Apoi, văzând că ține mingea la picior, am văzut că are stilul brazilian, tehnică bună, viteză. Este un tip rar de jucător”, spunea Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT