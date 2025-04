Marian Iancu critică tactica lui Șumudică în semifinala de Cupă de la Sibiu: „Nu ai voie să nu vii cu nicio surpriză!”. Apel către suporteri înainte de Rapid – FCSB

Apele sunt tulburi la Rapid, după eliminarea neașteptată din semifinalele Cupei României. Marius Șumudică, deși a anunțat că va demisiona, a fost convins de acționarii clubului să rămână cel puțin până la finalul sezonului. Marian Iancu a vorbit despre toată această situație și a prefațat duelul cu FCSB.

Rapid vrea să își ia revanșa pentru eliminarea din Cupă în derby-ul cu FCSB

Pentru giuleșteni, meciul cu FCSB ar putea fi crucial. O nouă înfrângere ar strica și mai tare starea de spirit din vestiar,

, însă este sigur că antrenorul a făcut greșeli mari în meciul din Cupa de la Sibiu. Totuși, el speră că în campionat, în duelul cu FCSB, lucrurile să arate altfel.

Marian Iancu: „Trebuia mai multă seriozitate la Sibiu”

„A fost o decizie profesionistă. Nu există club care să fi acceptat un interimar. Lucrurile sunt clare. Există contracte. Era normal să meargă până la final. Încă există o mică licărire de speranță, un loc 4 în condițiile date, care e perfect posibil. Nici nu mai știu care este configurația.

Lucrurile trebuie să meargă mai departe. Într-adevăr, a fost o circumstanță dură și destul de agravantă pentru Șumudică. Să nu pregătești vreo surpriză, să mergi de parcă nu e vocația ta. Cum adică? Marius Măldărășanu a făcut exact ce trebuia să facă ca să îți anuleze jocul de contraatac, de viteză.

Au stat în terenul lor, 10 oameni. La Rapid sunt două aripi care nu fac faza defensivă, și Petrila, și Dobre. De acolo a ieșit și primul gol, dintr-o centrare rapidă. Nu au fost pregătiți. Șumudică și-a asumat culpa. Eu cred că suporterii au maturitatea celor 100 de ani pe care îi au în spate să înțeleagă că ei sunt pilonul. Poate să înceapă o mică reconstruire pentru acest final de sezon.

Eu am spus ieri și am spus că, dacă suporterii vor reuși să-l facă să plângă pe Șumudică în momentul în care vor intra pe teren, atunci avem mari șanse să avem un rezultat pozitiv. Chiar la propriu. Șumudică are starea de spirit să-i dea o lacrimă. Trebuia mai multă seriozitate la Sibiu. Trebuie să scoată puțin echipa din unghiul ăsta închis în care se află”, a declarat Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.