Marian Iancu, derapaj la adresa Cristinei Trandafir după golul nevalidat în Craiova – Hermannstadt 1-0: ”Luați-vă, bă, femeia de la VAR!”

Golul nevalidat din Craiova – Hermannstadt 1-0 l-a enervat pe Marian Iancu. Derapaj uluitor la adresa Cristinei Trandafir

La scurt timp după , din etapa a 5-a a SuperLigii, fostul patron de la Poli Timișoara a făcut o postare șocantă pe rețelele de socializare în care a folosit cuvinte jignitoare la adresa arbitrilor.

”Ce chiori, ce orbi, ce prosti, ce escroci, ce târfe în dresuri negre. Așa ceva ?! Opriți măcar curentul. Fiți măcar hoți deștepți. Așa, pe față ?! Să mă chiș în fluierele și monitoarele voastre. Prăzarii de serviciu și-au făcut datoria.

A început golaniada. De parcă s-a încheiat vreodată! Să vină miliția. Sa vină Ceaușescu. Să vină jandarmii. Să vă ia dracu și pe voi și pe Vassaras ! Mari jigodii. Nu ne mai prostiți în fața, lua v-aș fluierul în…

Aud la DigiSport alt escroc Vassarian, unul Vochin, venin. Cretin și prostituat federal permanent. Mergeți băi cu Dumnezeu și baliți în altă parte, pupincuriștilor. Luați-vă bă femeia de la VAR și mergeți cu ea la PUF. La monitoare, la pești, la și pe centură”, a scris Iancu, pe contul de Facebook.

Becali a luat foc din cauza aceleiași Cristina Trandafir

Arbitrul Cristina Trandafir l-a supărat și pe Gigi Becali după un meci cu FC Botoșani jucat în februarie 2024. Latifundiarul din Pipera a criticat-o dur pe aceasta, care la fel ca și acum se afla în camera VAR, după ce a decis eliminările lui Nana Antwi și Darius Olaru.

”De vină a fost femeia de la VAR. Nici pe ea nu sunt supărată. E sora mea. Se împărtășește în biserică, nu mă supăr pe oamenii care se împărtășesc. Dar îi dau un sfat. Vrea să îi împlinească Dumnezeu dorințele pe care le cere ea în biserică? Să se lase de arbitraj sau să arbitreze la femei. Să nu mai arbitreze ea bărbați și o să-i ajute Dumnezeu dorințele. Că știe ea la ce mă refer.

Mingea în control nu era, nu avea cum să fie roșu. Arbitrul a arbitrat bine. A venit o femeie și a zis roșu? Bă, ești nebun la cap? Lasă femeile la femei și bărbații la bărbați. Ați înnebunit de tot? O luăm razna de tot! Cum să vină femeia peste bărbat să ia decizia? Asta e lupta la jocuri. Lupta la jocuri o arbitrează bărbații, bă, nebunilor!

Ea nu își dă seama că nu are voie să intervină peste bărbat. Eu nu minimalizez femeile. Eu le iubesc mai mult decât voi. Eu am una și o iubesc până la moarte și mor în orice secundă pentru nevasta mea și pentru fetele mele. Dar ăia care apără femeile au 4 neveste.

Cum aperi tu femeia dacă tu o iubești și pe prima și pe a doua și pe a treia și pe a patra? Tu o batjocorești că nu îi dai niciun fel de respect și de dragoste. Eu iubesc și respect femeia și îi dau toată dragostea, dar nu are ea ce să caute să-l arbitreze pe bărbat.

Dar femeie? Dacă pui femeie… Ei sunt cu egalitatea de gen. O să vedeți voi ce se alege cu egalitatea de gen. Lumea, direct distrusă, cu egalitatea de gen. Dar nu o să existe la noi. E doar foc de paie. Burleanu, încă 2-3, USR, care sunt cu egalitate de gen, nu o să fie la noi egalitate de gen”, spunea Becali la acea vreme.