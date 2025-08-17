Marian Iancu, dezlănțuit la pauza meciului Rapid – FCSB. „Nu este conștient cât de slab se prezintă”. Costel Gâlcă, pus la punct de fostul patron de la Poli Timișoara

. Roș-albaștrii au mers la vestiare cu un avantaj de un gol, iar Marian Iancu, un mare suporter al echipei din Giulești, nu a ezitat să-i critice pe jucătorii lui Costel Gâlcă.

FCSB, mai bună în prima repriza. Ce l-a nemulțumit pe Marian Iancu în jocul Rapidului

Campioana României a făcut o primă repriză foarte bună pe Arena Națională. Mihai Lixandru a deschis scorul după un corner, iar apoi FCSB a stat compactă în defensivă și a blocat rapid orice încercare de pătrundere a grupării din Giulești.

Marian Iancu a urmărit cu mare atenție derby-ul dintre Rapid și FCSB și a tras câteva concluzii la pauza meciului. este de părere că antrenorul Costel Gâlcă a ales prost primul „11”. În opinia sa, Baroan nu avea ce să caute titular, întrucât nu este pregătit fizic pentru un joc de o asemenea intensitate.

„M-a surprins modul în care a așezat Costel Gâlcă Rapidul. A schimbat, ca de obicei. Spuneam înaintea jocului că, atunci când au jucat cu CFR, au jucat cu numărul 10, Rareș Pop, o invenție care pur și simplu i-a făcut de râs.

Astăzi joacă de la început Hazrollaj în partea dreaptă. Îl mută în stânga, în «gura lupului», pe Dobre, exact unde este puterea voinicului. Mai bine pregătit jocul din partea FCSB-ului.

L-au anihilat pe Dobre și pe Baroan. Cu Baroan nu poți să joci din minutul 1, nu ai cum să joci cu el. De-abia fuge din când în când, mai mult dansează pe teren. Nu e pregătit pentru un asemenea joc. Nu știu ce se întâmplă, probabil au probleme cu Koljić.

Foarte multe lucruri nu sunt la locul lor, care nu au fost pregătite în pauza competițională. Acum l-au așezat pe Tobias lângă Keita. Este un lucru bun acesta, acolo e forța: Olaru, Tănase, se mai duce și Popescu din când în când.

Per total, echipa de Europa, campioana, este mai pragmatică. Nu sunt foarte încântat de jocul Rapidului. Piesele tari nu au ieșit în evidență cu nimic. Îi prinzi desculți pe cei de la FCSB. Când îi mai prinzi pe FCSB în halul ăsta?”, a explicat Marian Iancu.

Marian Iancu, nemilos cu portarul Rapidului. „Îmi tremură inima. Atâta nesiguranță și detașare!”

În plus, Iancu l-a făcut praf pe portarul celor de la Rapid, Franz Stolz, pe care l-a numit „bufon”. Acesta este de părere că goalkeeperul are mari probleme la jocul de picior.

„Mai am o observație. «Bufonul» primei reprize este Stolz. Acest «bufon», care nu e portar. De câte ori este mingea la el, de câte ori intervine, îmi tremură inima. Atâta nesiguranță și detașare!

Nu este conștient cât de slab se prezintă. Nu este în joc niciodată, nu scoate nimic care să-mi arate că e portar de Genoa. Poarta e mică pentru el, chiar așa? Nu a împins deloc în picioare la gol”, a mai spus Marian Iancu, conform .