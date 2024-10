Marian Iancu distruge transferul Rapidului: „Cine l-a făcut se califică pentru Bălăceanca! Probabil așa arăta Dan Șucu în tinerețe”

După 12 etape, Rapid ocupă poziția a 12-a în SuperLiga României, fiind în acest moment la 5 puncte de primul loc ce duce în play-off, unde se află Petrolul. Giuleștenii nu au câștigat niciun meci cu Neil Lennon pe bancă și nici venirea lui Șumudică .

Marian Iancu, tăios în privința șanselor Rapidului la trofee: „Să accepte că va fi imposibil să se califice în play-off”

Rapidul are doar două victorii în actuala ediție de campionat, ambele fiind obținute cu Marius Șumudică pe bancă. Giuleștenii nu au niciun succes pe teren propriu în acest sezon, iar în ultima etapă au suferit , împotriva formației antrenate de Liviu Ciobotariu.

Echipa a demonstrat în multe meciuri deja că stă prost la capitolul fizic, iar singurul jucător care a adus puncte importante este Rareș Pop, fotbalistul adus de la UTA Arad. Jocul giuleștenilor de diverse persoane publice și .

Marian Iancu, fostul conducător al celor de la Poli Timișoara, a fost invitatul lui Gabi Safta în cadrul unei emisiuni difuzate pe Radio Gold FM, iar acesta a analizat situația Rapidului în acest sezon, dar și ce șanse mai au aceștia la trofee.

„Am văzut ce scrie presa, că domnul Șucu i-ar fi spus lui Șumudică să facă orice vrea el de acum înainte, dar cred că există un singur amendament. Să nu-i ceară bani să cumpere atacant. Dacă sunt liberi să vină gratis, e bine. Dacă poate să vândă și antrenorul să nu se opună, e totul bine. Văd că aduce de unde nu știm de unde vin și de când nu au mai jucat, apoi stăm mult după cartea lor verde… Dacă nu se opune la vânzări și nu cere bani pentru atacanți, Șumudică poate sta liniștit.

O echipă de obiectiv trebuie să marcheze, dar nu are finalizator. Echipa se pierde mental pentru că duce mingea acolo sus și nu are cine să înscrie golurile. Atunci aș investi în atacanți. Dacă eram conducător, pentru că mă văd în următorii trei ani din nou conducător, l-aș lua pe vârful Lituaniei, care ne-a dat gol în Ghencea. Are 1.94 m. și cotat la 400.000 de euro. Mișcare de atacant fantastică. L-aș lua în iarnă, obligatoriu. Am dat un exemplu. Investiție urgent în atacanți pentru obiectivul principal rămas, Cupa României. Să iasă public și să accepte că va fi imposibil să se califice în play-off, dar că pot câștiga play-out-ul și să meargă astfel în Europa”, a declarat Marian Iancu la Radio Gold FM.

Marian Iancu: „Cine a dat un milion pe atacantul care a jucat cu Botoșaniul, e de Bălăceanca”

Marian Iancu a mutat apoi discuția către partida pierdută de Rapid la Botoșani, acolo unde s-a văzut cel mai bine principalul punct slab al echipei și anume lipsa unui atacant. Timotej Jambor a fost adus în această vară de la Zilina pentru suma de un milion de euro, dar slovacul nu a spart încă gheața la Raoid, în ciuda faptului că a jucat deja 10 meciuri.

Evoluțiile sale au fost criticate de Marian Iancu, care nu înțelege cum a putut aduce Rapid un asemenea atacant pentru suma de un milion de euro.

„Lui Șucu îi vine rău când aude de bani investiți. Când se întâmplă ceva rău e din cauza banilor ceruți lui Sucu. E numai vrăjeală cu milioane investiți. Ideea lui Șucu e Academia. Investiție în tineri de valoare pe care să-i vândă mai bine. Vrăjeală cu rezultate, performanță. Vârful folosit contra lui Botoșani a atins o singură dată mingea. L-am remarcat numai pentru că seamănă cu domnul Șucu.

Probabil așa arăta domnul Șucu în tinerețe. Cine crede că s-a dat un milion pe el …Și dacă s-a dat un milion cine a facut-o se califică pentru Bălăceanca! Rapid a devenit o tarabă, un boutique. E strada Kent de pe vremuri. Să luăm pe puțin și să vindem pe mult. Șă mințim oamenii că nu e ceea că văd. Se vede pe tabelă, în clasament”, a încheiat Marian Iancu.