Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, declarații tari despre Gigi Becali, Neluțu Varga și Mihai Rotaru: „Uitați Steaua lui, că nu e bine ce face!”

, iar omul de afaceri a făcut primele declarații publice.

Marian Iancu, mesaj pentru Gigi Becali: „A treia oară în mod arbitral a fost văduvit de titlu”

Marian Iancu e convins că strategia actuală a lui Gigi Becali de la FCSB e greșită: „Uitați Steaua domnului Becali, că nu e bine ce face, dar Steaua, în ultimii 6-7 ani, când nu a luat campionatul, a fost văduvit de obiectiv arbitral, să spun”.

ADVERTISEMENT

Fostul patron al lui Poli e de părere că Gigi Becali putea să mai aibă cel puțin trei titluri în palmares: „A dus mereu Steaua acolo, aproape și aproape de câștigarea titlului în modul lui, de două știu sigur, dar cred că și a treia oară în mod arbitral a fost văduvit de titlu”.

Marian Iancu îl pune la zid pe fostul antrenor al Universității Craiova: „Rădoi la Craiova s-a implicat mult peste fișa postului, nu poți tu să iei măsuri represive, tu antrenor care depinzi de rezultate, dacă simți nevoia de măsuri trebuie să spui conducerii, cel care nu depinde de rezultate, să ia măsuri.

ADVERTISEMENT

Cum e Becali, cum ar trebui să fie Rotaru, cei care au drept de dispoziție nu se implică și nu intervin, el nu trăiește de pe urma rezultatului sportiv așa cum o fac toți, de la conducători, staff, până la rezerve. Rădoi, ați văzut ce a făcut, a vrut să facă mai mult decât trebuie”, a mai explicat Iancu.

Marian Iancu, laude pentru Neluțu Varga și CFR Cluj, critic pentru Mihai Rotaru: acolo unde ipocrizia patronului intervine nu sunt rezultate”

Marian Iancu apreciază atitudinea și strategia lui Neluțu Varga, spre deosebire de cea a lui Mihai Rotaru: „Acolo (n.r. – la CFR Cluj) e multă liniște, acolo unde ipocrizia patronului intervine, motivat de tribună, de relația cu jucătorii, acolo nu sunt rezultate, a se vedea Craiova din ultimii ani, Rapidul de acum.

ADVERTISEMENT

Temă pentru conducători, cei care nu depind de rezultatul sportiv, cum e patronul, este CFR Cluj înainte de intervenția lui Varga și disputa cu antrenorul și după.

Asta e o temă de analiză. Ce a însemnat intervenția lui Varga, dură, poate chiar neobișnuită, în care antrenorul a fost luat în colimator și rezultatele imediat după ce s-a consumat acest obiectiv. Rezultatele erau departe de obiectiv, însă acum CFR arată fantastic și luptă pentru toate obiectivele”, a atras atenția fostul patron din Liga 1.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu a slăbit 30 de kilograme în pușcărie: „Am fost la odihnă”

și a explicat cum și-a reinventat viața: „Am fost puțin ocupat în ultimii opt ani. Ocupat cu ghilimelele de rigoare. Am fost la odihnă. Acum, am o ordine de priorități, pe care o parcurg. Trebuie să recuperez timpul pierdut și pe asta mă focusez acum”.

ADVERTISEMENT

Ba, mai mult, Iancu a reușit chiar să reducă mult din greutate: „Nu am avut nicio problemă de sănătate cât timp am fost închis. Chiar deloc. Am slăbit un pic. Am făcut sport. Există și o parte plină a paharului, m-am ocupat de ceea ce nu m-am putut ocupa în libertate. Am slăbit vreo 30 de kilograme. Nu am absolut nimic, dimpotrivă, sunt chiar mai bine decât înainte”, a declarat fostul patron al lui Poli, la .