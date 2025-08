Marian Iancu i-a pulverizat pe cei de la FCSB și pe Gigi Becali: „Dacă intri în cocină, te mănâncă porcii!”

FCSB a pierdut un nou meci în acest început de sezon, . Marian Iancu, a avut de data aceasta un discurs extrem de dur față de cei de la FCSB. Ce atac a lansat la adresa lui Gigi Becali.

Marian Iancu, fără milă la adresa FCSB-ului și a lui Gigi Becali după 3-4 cu Dinamo

Marian Iancu este cunoscut pentru comentariile sale acide. Fostul patron de la Poli Timișoara a spus de fiecare dată lucrurilor pe nume, iar cea mai recentă țintă a acestuia a fost FCSB.

Fostul acționar din fotbalul românesc a dat de pământ cu campioana en-titre, dar și cu Gigi Becali, pe care îl acuză că a stricat tot ceea ce a construit la echipă în ultimele 2 sezoane.

„Se spune că dacă intri în cocină, te mănâncă porcii. În fotbal am spune că dacă tu Gigi Becali, încasezi milioane multe anul trecut și nu investești nimic… Transferi non-valori și vinzi doar ca să scapi de salarii, jucători cu care ai câștigat două campionate la rând, gen Băluță, Ștefănescu, Edjouma și de ce nu Musi. Improvizezi de acasă cu complicitatea unui staff inhibat și derutat. Ai reușit! Astfel ai înfrânt și ai transformat un lot complet și super valoros într-unul mediocru, ușor de învins și umilit de celelalte participante în competiție.

O ciorbă și o amestecătură permanentă care nu mai face față încărcăturii competiționale. Puneți ordine în club. Sunteți pe tobogan. Nu vă îmbătați cu apă rece la gândul ca așa s-a întâmplat și anii trecuți. Este diferit. S-a aprins becul la ulei. Avarie totală ! Nu mai este nici măcar benzină în rezervor, acolo este sărăcia pe care nu o găseam altădată la FCSB.

Dinamo a vrut, a putut și a reușit pentru ca au jucat la victorie, în stilul croat al bravului lor antrenor. Doar așa un popor mic a reușit să-și depășească condiția. Așa a reușit și Dinamo azi. Dar, au fost susținuți și de petardele etapei, Cercel și Radunovic. Și sincer, cei expirați sunt mai mulți. Rămâne să vedem dacă scenariul din anii trecuți se va repeta. PS : Am fost primul care i-am felicitat pe cei de la Dinamo atunci când l-au luat pe Musi și l-au cedat pe Politic. Am spus direct și clar ca FCSB și-a luat o mare țeapă. Musi este peste Politic. Am avut dreptate!”, a fost mesajul amplu postat de Marian Iancu pe pagina sa de Facebook.

„Doar domnul Gigi Becali putea pulveriza FCSB atât de repede și eficient precum a făcut-o!”

„FCSB părea și ne-a făcut dovada ca este un club indestructibil din exterior, dar se dovedește vulnerabil din interior. Doar domnul Gigi Becali, cu complicitatea mutuală a staff-ului, îl putea pulveriza atât de repede și eficient precum a făcut-o. Dar faptul ca s-a întâmplat acum, atât de devreme și atât de dur, până la umilința, poate însemna trezirea din adormire și idolatrizare față de sine și reconstruirea unui lot puternic prin investiții serioase, punctuale și eficiente.

Nimic nu este pierdut. Decât Olaru, Șut și alții. Cu cât coboară mai jos cu atât se va stârni mai tare patronul Becali. Asta dacă a rămas același om pe care-l cunosc eu”, a mai scris fostul patron de la Poli Timișoara.

„Dinamo trebuie să-l urmeze și să-l susțină pe croat. Stie ce face!”

„Dinamo nu trebuie să deschidă șampania și să dea cu artificii. Nu joacă în fiecare zi cu FCSB. Mai sunt și alții în competiție, precum Csikszereda sau Botoșani. Trebuie să-l urmeze și să-l susțină pe croat. Stie ce face. Stie fotbal. Ceva bani și pot face lucruri bune.

Ce s-a întâmplat ieri cu greu se va repeta. Lotul actual stă doar în câțiva titulari fără soluții solide pe banca de rezerve. Nu-l chinuiți pe Zeljko Kopic pentru ca nu merită. Face toți banii pe care îi veți investi. Felicitări pentru ieri și mare atenție pentru ceea ce urmează”, a fost aprecierea lui Marian Iancu și față de Dinamo.