Marian Iancu i-a răspuns lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul l-a numit „escroc ordinar”

La destul de scurt timp după încheierea , fostul patron de la Poli Timișoara s-a exprimat destul de dur în mediul virtual, așa cum obișnuiește, la adresa selecționerului.

Marian Iancu își continuă războiul cu Mircea Lucescu

Ulterior, omul de afaceri a simțit nevoia să lanseze un nou atac vizavi de experimentatul antrenor. El l-a acuzat pe acesta de mai multe chestiuni care s-ar fi petrecut înainte de Revoluție și, în plus, a susținut că Lucescu s-a autopropus într-un anumit rol la Poli Timișoara, pe vremea când Iancu era finanțator acolo.

„Domnule Lucescu, Timișoara nu te uită și nu te iartă. Nici Bunul Dumnezeu nu o face. Se vede. Cu atât mai puțin fotbalul, unde ca antrenor te-ai comportat ca un milițian agresiv și obraznic. Cine nu stătea capră în fața ta îl retrogradai. Așa cum ai făcut cu Politehnica Timișoara la acea vreme.

Nu am fost condamnat pentru escrocherii ca să mă faci dumneata escroc ordinar, ci pentru evaziune fiscală, considerând că facturile din contabilitate erau fără regim special, ceea ce a fost o pură interpretare, toate fiind legale, emise de stat, nu de mine. Și cu atât mai mult, condamnarea nu are nicio legătură cu fotbalul, unde conduita mea a fost una de excepție.

Ce a scris pe Facebook fostul patron de la Poli Timișoara

Chiar și atunci când, clubul condus de mine, te-a scos din Champions League, tu fiind deținător de cupă europeană. Timișoara atunci s-a răzbunat pentru tot răul pe care l-ai făcut. Mincinos și neasumat, încrezut, obraznic și arogant ai fost mereu. Chiar și atunci când ai fost la mine la birou, asigurându-mă ca dacă semnez cu Răzvan Lucescu, ca antrenor la Timișoara, semnez în fapt doi într-unul, oferindu-te voluntar.

Am refuzat atunci o fosilă de milițian comunistoid. Nu aveai loc la Timișoara. Am dreptul să te judec post-factum pentru toate aceste episoade și pentru ca o dată, în fotbal, în Champions League, am fost mai bun ca tine și ca patronul tău miliardar.

Doare?! Știu! Rău de tot. Dar acesta este adevărul. Nu am făcut nimic în viața mea?! Asta ai zis. Of, biet bătrân senil, uituc și mincinos. Îți recomand pamperși, scutece pentru adulți, dar nu la fund, la gură! Când torni cuvinte, pute”, a scris Marian Iancu pe pagina sa de Facebook.