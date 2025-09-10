Sport

Marian Iancu i-a răspuns lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul l-a numit „escroc ordinar”

Marian Iancu a venit cu replica pentru Mircea Lucescu, la scurt timp după răbufnirea selecționerului României la adresa sa
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.09.2025 | 17:30
Marian Iancu ia raspuns lui Mircea Lucescu dupa ce selectionerul la numit escroc ordinar
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu și Marian Iancu. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

La destul de scurt timp după încheierea meciului Cipru – România 2-2, fostul patron de la Poli Timișoara s-a exprimat destul de dur în mediul virtual, așa cum obișnuiește, la adresa selecționerului.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu își continuă războiul cu Mircea Lucescu

Replica lui „Il Luce” s-a produs miercuri dimineața, cu ocazia celei mai recente ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Ulterior, omul de afaceri a simțit nevoia să lanseze un nou atac vizavi de experimentatul antrenor. El l-a acuzat pe acesta de mai multe chestiuni care s-ar fi petrecut înainte de Revoluție și, în plus, a susținut că Lucescu s-a autopropus într-un anumit rol la Poli Timișoara, pe vremea când Iancu era finanțator acolo.

„Domnule Lucescu, Timișoara nu te uită și nu te iartă. Nici Bunul Dumnezeu nu o face. Se vede. Cu atât mai puțin fotbalul, unde ca antrenor te-ai comportat ca un milițian agresiv și obraznic. Cine nu stătea capră în fața ta îl retrogradai. Așa cum ai făcut cu Politehnica Timișoara la acea vreme.

ADVERTISEMENT

Nu am fost condamnat pentru escrocherii ca să mă faci dumneata escroc ordinar, ci pentru evaziune fiscală, considerând că facturile din contabilitate erau fără regim special, ceea ce a fost o pură interpretare, toate fiind legale, emise de stat, nu de mine. Și cu atât mai mult, condamnarea nu are nicio legătură cu fotbalul, unde conduita mea a fost una de excepție.

Ce a scris pe Facebook fostul patron de la Poli Timișoara

Chiar și atunci când, clubul condus de mine, te-a scos din Champions League, tu fiind deținător de cupă europeană. Timișoara atunci s-a răzbunat pentru tot răul pe care l-ai făcut. Mincinos și neasumat, încrezut, obraznic și arogant ai fost mereu. Chiar și atunci când ai fost la mine la birou, asigurându-mă ca dacă semnez cu Răzvan Lucescu, ca antrenor la Timișoara, semnez în fapt doi într-unul, oferindu-te voluntar.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Am refuzat atunci o fosilă de milițian comunistoid. Nu aveai loc la Timișoara. Am dreptul să te judec post-factum pentru toate aceste episoade și pentru ca o dată, în fotbal, în Champions League, am fost mai bun ca tine și ca patronul tău miliardar.

ADVERTISEMENT
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică...
Digisport.ro
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!

Doare?! Știu! Rău de tot. Dar acesta este adevărul. Nu am făcut nimic în viața mea?! Asta ai zis. Of, biet bătrân senil, uituc și mincinos. Îți recomand pamperși, scutece pentru adulți, dar nu la fund, la gură! Când torni cuvinte, pute”, a scris Marian Iancu pe pagina sa de Facebook.

Ce a făcut iubita lui Horațiu Moldovan în timpul meciului Cipru – România....
Fanatik
Ce a făcut iubita lui Horațiu Moldovan în timpul meciului Cipru – România. Mulți români sunt revoltați după gafa monumentală comisă de portar cu Canada
Gigi Becali, reacție de ultimă oră despre transferul lui Boateng de la Dinamo...
Fanatik
Gigi Becali, reacție de ultimă oră despre transferul lui Boateng de la Dinamo la FCSB: „Se laudă nu știu ce impresar că ascult eu de el”. Exclusiv
Ocazie unică! Ceasul creat special pentru Gică Hagi, scos la licitație!
Fanatik
Ocazie unică! Ceasul creat special pentru Gică Hagi, scos la licitație!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum...
iamsport.ro
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum a reacționat președintele FRF
Cazul se complică! S-a aflat adevăratul motiv pentru care profesoara din Drobeta Turnu...
viva.ro
Cazul se complică! S-a aflat adevăratul motiv pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin s-a spânzurat împreună cu fiul ei, iar ce iese la iveală a cutremurat pe toată lumea. Gestul făcut de fostul soț a determinat-o să ia decizia dramatică
Alarmă dată în Parlament: marele brand românesc Napolact, gata să fie preluat de...
Jurnalul.ro
Alarmă dată în Parlament: marele brand românesc Napolact, gata să fie preluat de un miliardar maghiar, revizionist, „orbanist”, pro-rus și filo-chinez
Șoferi surprinși pe un drum din Bihor când circulau cu viteză în spatele...
adevarul.ro
Șoferi surprinși pe un drum din Bihor când circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune. Avertismentul ISU
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un...
unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile...
Observatornews.ro
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty! Patronul străin care dă cărțile...
as.ro
Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty! Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației...
Libertatea.ro
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Miniștrii care s-au remarcat în ultima săptămână în spațiul online
informat.ro
Miniștrii care s-au remarcat în ultima săptămână în spațiul online
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură...
RTV.NET
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!