Marian Iancu îl laudă pe Marius Șumudică pentru atitudinea de după meciul Rapid – FC Botoșani 1-0: „E foarte bine că a pus gaz pe foc!”

Reacția lui Marius Șumudică de după Rapid București – FC Botoșani a fost apreciată de Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA. Fostul patron din SuperLiga spune că scandalul de la finalul meciului îi poate ajuta pe giuleșteni în lupta pentru calificarea în play-off.

Marian Iancu, despre atitudinea lui Marius Șumudică de după meciul Rapid – FC Botoșan1 1-0: „E foarte bine că a pus gaz pe foc!”

cu bulgări de zăpadă în timpul meciului cu FC Botoșani, scor 1-0. Gestul fanilor l-a deranjat pe tehnicianul român, care a răbufnit la finalul partidei din Capitală.

Marian Iancu l-a felicitat pe Marius Șumudică pentru modul în care a gestionat situația. Fostul patron de la Politehnica Timișoara a mărturisit că și el a procedat într-un mod similar pe vremea când era acționar în fotbalul românesc.

„A făcut ce trebuie, mai trebuie să faci și astfel de chestii la echipă. Dacă nu găsești le inventezi, s-a întâmplat și a preluat-o. Trebuie să ai puțin scandal, oamenii să stea în ghete, să nu doarmă. Sunt lucruri care deranjează, mai ales că bulgării au venit de la suporterii giuleșteni.

E foarte bine că a pus gaz pe foc și eu am mai făcut asta la echipă, mai ales după ce veneam din cupele europene și aveam nevoie de puncte acasă. Găseam eu ceva să nu doarmă. Lăsând gluma deoparte, e nevoie de punctele de la Farul.

Cred că se va juca pentru că și Farul s-a lansat în clasament. Nu există calcule, dar de ce să nu fie mai sus în play-out și să joace finala pentru cupele europene. Șumudică a făcut bine ce a făcut, dar va rămâne la echipă”, a declarat Marian Iancu.

Ce se întâmplă cu Marius Șumudică: „Simt că se dărâmă tot”

Cristi Coste a prezentat la FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul giuleștenilor a spus tot ce simte la câteva ore după incidentele din Giulești.

„Simt că se dărâmă, bulgăr cu bulgăr, tot ce am construit împreună! A trecut o noapte după ceea ce am trăit la meciul cu FC Botoșani și mă simt la fel de dezamăgit. Am aceeași senzație că s-a umplut paharul.

Dar mai mult mă apasă un alt sentiment. Simt că se destramă familia și că se dărâmă tot ceea ce am încercat să construiesc alături de jucători, de staff-ul meu și cu sprijinul extraordinar al conducătorilor noștri, Dan Șucu și Victor Angelescu!

Și toate acestea după ce ni s-au întâmplat atâtea, dat totuși suntem atât de aproape să încheiem cu succes o revenire spectaculoasă în clasament și ca joc. Ceea ce mă doare este faptul că aceste lucruri mi se întâmplă mie, un antrenor hulit și jignit pe toate stadioanele rivalelor, dar și pe altele, pentru că mi-am mărturisit și nu m-am dezis niciodată de rapidismul din sânge.

Suntem aproape să intrăm în play-off, să începem războiul cel mai important, și avem nevoie să fim uniți, să ne apărăm împotriva tuturor și a tot, nu să arunce unii suporteri cu bulgări în propriul antrenor!”, a spus Șumudică.

Marian Iancu, INTERVENTIE in FORTA dupa Rapid - FC Botosani 1-0: „Sumudica trebuie bagat in seama!”