Marian Iancu îl pune la punct pe Dominic Fritz, fostul primar al Timișoarei: „Nu fiți duplicitar!”

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O nouă polemică politico-sportivă în România. Marian Iancu a intervenit în disputa dintre Dominic Fritz, fostul primar al Timișoarei, și Alfred Simonis, președintele CJ Timiș. Fostul patron al Politehnicii Timișoara este indignat de acuzele aduse de fostul edil lui Alfred Simonis, implicat în proiectul de reconstrucție a noului stadion „Dan Păltinișanu”.

Conflict între Dominic Fritz, fostul primar al Timișoarei și Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș

Mandatul fostului primar ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a încetat oficial la 1 octombrie 2026. Decizia a survenit în contextul intrării în vigoare a noii Legi a Agenției Naționale de Integritate. Chiar și în aceste condiții, fostul edil nu s-a ferit să intre în conflict cu Alfred Simonis, președintele CJ Timiș. Mai exact, Dominic Fritz l-a acuzat pe Alfred Simonis că inventează dispute pentru a-și atribui meritele deblocării proiectului stadionului „Dan Păltinișanu”. Totul a pornit după ce vineri, 16 octombrie, președintele Consiliului Județean a declarat că Ilie Bolojan venise la Timișoara pe 16 mai cu scopul de a anunța deblocarea proiectului stadionului. După o întâlnire la Primărie, politicianul ar fi renunțat la anunț și ar fi susținut doar o declarație de presă, iar Simonis a spus acum că au existat martori prezenți la discuția care l-a determinat pe premier să își schimbe intenția.

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Fostul primar al Timișoarei a respins acest scenariu și a ieșit la atac printr-un amplu mesaj publicat sâmbătă, 17 octombrie, pe profilul său de Facebook, unde a susținut că Alfred Simonis încearcă să se prezinte drept principalul responsabil pentru construirea noului stadion. „Nu poți reconstrui fotbalul timișorean mințind. Alfred Simonis e obsedat de ideea să fie un soi de ctitor unic al stadionului, un naș suprem al sportului local”, a scris Dominic Fritz, care și-a continuat tirada. Liderul USR a mai precizat și faptul că șeful CJ Timiș nu poate să admită faptul că proiectul a fost deblocat, de fapt, de guvernul interimar format din PNL, USR și UDMR. „În lipsa rezultatelor administrative, are nevoie disperată de dușmani imaginari și blocaje inventate”, a continuat Fritz.

Marian Iancu, reacție acidă la adresa fostului primar al Timișoarei

Marian Iancu, adesea implicat în și de fotbalul bănățean, a văzut contrele dintre Dominic Fritz și Alfred Simonis. Fostul patron al echipei de pe Bega a intervenit la rândul său printr-un videoclip postat pe pagina personală de Facebook, în care a ținut să îi transmită un mesaj acid fostului edil al Timișoarei pentru că, potrivit spuselor sale, Dominic Fritz preferă să îl apostrofeze pe Alfred Simonis în loc să facă acest lucru cu cei pe care îi are în subordine și au protestat de-a lungul timpului când a fost vorba de reconstrucția noului stadion „Dan Păltinișanu”. „Domnule Fritz, primarul Timișoarei, am citit și am văzut că îl certați pe domnul Simonis. Aveți luptele dumneavoastră, nu mă interesează, nu fac politică. Vreau să vă întreb un lucru simplu: Ok, îl certați pe domnul Simonis că își dorește să își apropie investiția în stadionul Dan Păltinișanu. Aproape că se confundă cu acest proiect, iar lucrurile sunt știute nu de azi, nu de ieri. Dar băgați și dumneavoastră capul în poză că ați susținut de la început acest proiect și îl certați pe domnul Simonis pentru ceea ce face… Dar pe subalternii dumneavoastră, pe politicienii pe care îi conduceți din USR, pe toți cei care ies public la TV… atacă subiectul stadioanelor, al investițiilor în stadioane, și nominalizează și investiția de la Timișoara. Pe ei nu îi certați? I-ați tras vreodată de urechi? Le-ați spus ce înseamnă pentru oraș simbolul Politehnica Timișoara?

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Acești peste 100 de ani de istorie ai locului, ce înseamnă patima după Revoluție? Politehnica Timișoara este al doilea simbol al locului. Faceți un stadion, respect, mic… 20% din proiectul Politehnica Timișoara înseamnă acest stadion. Vă spune un om care a construit de la 0 această echipă, de la 8-1 pentru Steaua la Timișoara, i-am dus în grupe, am jucat în Europa cu unele dintre cele mai mari puteri. Domnul Fritz, acel stadion e doar o parte mică din proiectul Politehnica Timișoara. Fără marele Dan Păltinișanu nu există proiectul acesta. A înțeles domnul Simonis, dar colegii dumneavoastră de partid nu au înțeles. Dumneavoastră ați înțeles, ați măsurat și ați văzut ce înseamnă acest stadion în mentalul colectiv bănățean. Eu știam deja! Nu veți deveni credibil în lupta cu Simonis și dorința de a veni alături în proiect până nu îi certați public pe acei nemernici care au vorbit deșănțat de acest proiect. Trebuia să înțelegeți. Vă rog să îi trageți de urechi pe colegii dumneavoastră care bat câmpii, cu grație, pe la toate televiziunile, cerând să nu se mai investească în stadionul Dan Păltinișanu”, a fost mesajul manifest al lui Marian Iancu pe pagina personală, însoțit de un alt mesaj scris: „Domnule Dominic Fritz, nu fiți pervers, nu fiți duplicitar, fiți un bănățean serios…🤬”

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Când va fi gata noul stadion de fotbal din Timișoara

. Recent, pentru proiectarea și construirea noii arene. Ulterior, pe 11 septembrie, autoritățile locale au avut o întâlnire cu proiectanții, constructorii și reprezentanții FRF pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de startul lucrărilor în sine. Noul „Dan Păltinișanu” va fi gata cel mai probabil în 2028, iar Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat costul la care se ridică investiția: aproximativ 140 de milioane de euro.

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Consiliul județean va contribui cu circa 126 milioane lei, adică 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj. Până să vadă cu proprii ochi noua arenă, microbiștii bănățeni se vor putea bucura de Stadionul „Eroii Timișoarei”. Arena care se construiește în paralel va avea structura și gazonul gata până la sfârșitul anului 2026, iar primele meciuri pe care le va putea găzdui vor fi abia cele din 2027.