Marian Iancu l-a făcut praf pe Viorel Moldovan: „E doar gargară! Trebuie să plece! Rămâne doar dacă e sclavul banului”

Daniel Niculae a fost înlăturat din funcția de președinte al Rapidului, după ce numele său , iar Viorel Moldovan a preluat postul în cadrul clubului din Giulești. Chiar și așa, Marian Iancu nu îl vede pe fostul internațional român drept un conducător cu coloană vertebrală.

Marian Iancu l-a făcut praf pe Viorel Moldovan: „E doar gargară. Trebuie să plece”

Marian Iancu este unul dintre oamenii care a contestat șansele Rapidului la titlu încă din debutul sezon ului, iar forma pe care o traversează giuleștenii confirmă ce a spus fostul conducător al celor de la Poli Timișoara. Formația alb-vișinie se află pe locul 12 în campionat, iar în ultima etapă .

În direct la emisiunea lui Gabi Safta, de la Radio Gold FM, Marian Iancu a dezvăluit care este marea greșeală comisă de Viorel Moldovan de când este președinte la Rapid, dar a subliniat, totodată, că locul său nu este acolo și că ar trebui să plece din Giulești.

„Eu spuneam că Rapid nu poate lupta la titlu când nimeni nu spunea asta. Când Șucu promova mediatic investiții majore, dar erau numai de imagine. Moldovan trebuia să se opună vânzării lui Rrahmani, dar nu a demonstrat că poate fi președinte. În vară am spus că, la ce vedeam ca și mod de organizare a noului sezon, că printr-o minune vor atinge locul 5 și că vor avea probleme să intre în play off În ce-l privește pe Moldovan nu mai am nicio speranță. E doar gargară și nici nu se exprimă coerent ca un președinte.

El nu există pur și simplu. Trebuie să plece, se va simți umilit. Doar dacă e sclavul banului venit ușor poate rămâne. Pe Șumudică îl înțeleg că zugrăvește statuia lui Șucu, dar nu sunt de acord. Cred că se bazează pe acei doi jucători care nu au apucat să joace Dacă eram la club îi dădeam pe toți afară dacă se întampla să fie aduși asemenea jucători extra comunitari. Greșeală ar fi fost dacă erau toți începători, dar sunt toți nepricepuți”, a declarat Marian Iancu, la emisiunea lui Gabi Safta, de la Radio Gold FM.

Marian Iancu distruge transferul Rapidului: „Cine l-a făcut se califică pentru Bălăceanca! Probabil așa arăta Dan Șucu în tinerețe”

Timotej Jambor a fost adus în această vară de la Zilina pentru suma de un milion de euro, dar slovacul nu a spart încă gheața la Raoid, în ciuda faptului că a jucat deja 10 meciuri.

Evoluțiile sale au fost criticate de Marian Iancu, care nu înțelege cum a putut aduce Rapid un asemenea atacant pentru suma de un milion de euro.

„Lui Șucu îi vine rău când aude de bani investiți. Când se întâmplă ceva rău e din cauza banilor ceruți lui Sucu. E numai vrăjeală cu milioane investiți. Ideea lui Șucu e Academia. Investiție în tineri de valoare pe care să-i vândă mai bine. Vrăjeală cu rezultate, performanță. Vârful folosit contra lui Botoșani a atins o singură dată mingea. L-am remarcat numai pentru că seamănă cu domnul Șucu.

Probabil așa arăta domnul Șucu în tinerețe. Cine crede că s-a dat un milion pe el …Și dacă s-a dat un milion cine a facut-o se califică pentru Bălăceanca! Rapid a devenit o tarabă, un boutique. E strada Kent de pe vremuri. Să luăm pe puțin și să vindem pe mult. Șă mințim oamenii că nu e ceea că văd. Se vede pe tabelă, în clasament”, a încheiat Marian Iancu.