Marian Iancu, sfaturi pentru conducerea Rapidului: „Așa putea fi ținut Rrahmani!”

Marian Iancu se află printre cei care contestă decizia finanțatorilor rapidiști de a-l lăsa pe Albion Rrahmani să plece. Fostul conducător de club din fotbalul românesc a spus cum ar fi procedat dacă era în locul lui Dan Șucu și ce ar fi trebuit să discute cu fotbalistul kosovar.

Marian Iancu, lecție pentru conducerea Rapidului: „Așa putea fi ținut Rrahmani!”

Albion Rrahmani, , s-a despărțit de Rapid București în august 2024 și a ajuns să facă furori la Sparta Praga, formație alături de care a evoluat chiar și în faza grupei UEFA Champions League.

Marian Iancu a fost invitat la FANATIK SUPERLIGA marți, 18 februarie 2025 și a vorbit amănunțit despre propria sa viziune în raport cu un fotbalist precum Rrahmani care nu trebuia lăsat să plece decât după îndeplinirea vreunui obiectiv.

“Nu trebuia să plece un jucător de Champions League de la Rapid. De la mine nu pleca dacă aveam obiectiv câștigarea campionatului. Nu-i dădeam drumul. Eu am trecut prin astea, am avut 4 ani golgheter și nu i-am dat drumul.

Când pornim la drum în vară și ne întâlnim cu echipa și avem un regulament de ordine interioară cu niște prime de obiectiv și ne stabilim public un obiectiv, eu ca președinte spun așa: ‘cu lotul ăsta, am obiectiv câștigarea campionatului’.

În momentul în care în iarnă vine la mine golgheterul de Champions League și spune: ‘vreau să plec’, OK, sunt de acord, dar hai să ne îndeplinim obiectivul, că noi am stabilit public un obiectiv, și dup-aia pleci, pentru că avem un contract.”

“Jucătorii au plecat când am vrut eu, nu când au vrut ei!”

“Eu îți dau drumul în vară, dar hai să-mi îndeplinești și mie obiectivul că dacă merg în Europa League, în Conference sau în Champions League și vreau să-l cumpăr pe Munteanu sau pe Bîrligea în locul tău, o să vină la mine că sunt în cupele europene. Adică am alt ‘pedigree’ european, am altă vizibilitate și nu mă mai refuză nimeni.

Ori dacă tu vrei să pleci în iarnă și nu reușesc să completez lotul, ratez toate obiectivele și nu mai am ‘pedigree-ul’ european, nu mai am vizibilitate și nu mai am în niciun fel atracție pentru nimeni, nici măcar cu bani să mă duc să-i cumpăr.

Am avut 200.000 de probleme de genul ăsta. Au plecat când am vrut eu, nu când au vrut ei, și am stat an de an în cupele europene și mi-am îndeplinit minimul de obiective cât am putut, am pierdut și campionate și cupe, dar am stat cu loturile întregi.

Eu de la început din vară le spuneam: ‘să nu vă aud în iarnă!’ Iarna nu pot să fac transferuri decât din campionat, nu pot să aduc jucători de afară, mi-e foarte greu să-i găsesc, e perioadă scurtă, lungă, nu contează, nu am timp să-mi completez lotul.

Dacă stabilim un obiectiv la contract primele de obiectiv, păi primele alea de obiectiv depind de ele 25 de jucători din lot, unii mai mult și alții mai puțin.

Nu pot să te ajut pe tine și să pun în pericol tot lotul de jucători. Dacă sunt fair play și tu ești fair play față de ei, rămâi până în vară și pleci în vară tot pe aceeași sumă de bani”, a spus Marian Iancu referitor la situația Rapidului, .