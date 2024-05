Marian Iancu nu crede în varianta „Neil Lennon la Rapid”/ „Nicio șansă”. Cei doi antrenori români pe care-i propune lui Dan Șucu

. După ce au intrat pe locul doi, la patru puncte de campioana FCSB, giuleştenii sunt pe locul 6 cu un bilanţ îngrozitor: un egal şi opt înfrângeri înaintea ultimei etape.

Marian Iancu nu crede în varianta „Neil Lennon la Rapid”. „Nicio șansă”

Marian Iancu a declarat la FANATIK SUPERLIGA că numirea lui ar fi o decizie proastă. În schimb, fostul finanţator de la Poli Timişoara propune două nume de antrenori români: Marius Şumudică sau Dorinel Munteanu.

În conjunctura viitorului campionat, cum arată el ca arhitectură, cum s-au consolidat cluburile din timp, mă refer la contracandidatele Rapidului, în niciun caz nu e el (nr. Neil Lennon) soluţia.

Ca să vină un antrenor de afară… Rapid nu este o echipă de forţă. CFR Cluj e o echipă de forţă care ar putea să înghită un asemenea antrenor. Dar, restul sunt jucători de un anumit tip, în niciun caz.

“Rămân la soluţia Şumudică, părerea mea o cunoaşte”

Rămân la soluţia Şumudică, părerea mea o cunoaşte. Dacă nu există compatibilitate şi văd în mod clar, nu mai putem să ne ascundem, că nu există o compatibilitate şi nici nu vreau să o comentez.

Am ideile mele, dar nu are rost să intru în ele de ce nu există compatibilitate, evident, soluţia următoare este Dorinel Munteanu. Să te baţi cu Dan Petrescu, Gâlcă, FCSB-ul domnului Becali care se va întări solid… n-ai timpul necesar.

Nu ai timp să poţi să îţi permiţi unui terţ care vine de nu ştiu unde timpul necesar. Nu e un risc, e un dat. Nu au nicio şansă la anul, doar dacă iese public domnul Şucu şi spune că o lasă mai moale cu obiectivele luminoase.

“Anul ăsta, Dan Şucu nu mai poate să iasă din colimatorul suporterilor”

Să spună că vrea în play-off şi de acolo să contruiască. E la al doilea an de când a venit în fotbal. E de înţeles. De la al treilea an în fotbal nu mai e de înţeles. Şi-a asumat în acest an.

Anul trecut Niculae şi Angelescu sunt răspunzători rezultatelor dezastruoase. Anul ăsta, Dan Şucu nu mai poate să iasă din colimatorul suporterilor. Eu sper să fie Şumudică, e singura soluţie care poate aduna energiile din tribune, să le ducă în teren.

Aţi văzut că echipa care a câştigat cu 4-0 în faţa FCSB-ului s-a comportat dezastruos, tocmai că a fost lipsa asta de energie. Cine ştie fotbal, înţelege că au fost găuri mari.

“Vin jucători refuzaţi de alte echipe, cum sunt cei de la FCSB”

Săpunaru, din nefericire, fizic este greu să mai dea ce a arătat în parcursul carierei. Colegii lui nu sunt la nivelul aşteptat. Nu ai închizători, nu ştiu ce s-a întâmplat cu Albu, dispare complet.

Vin jucători refuzaţi de alte echipe, cum sunt cei de la FCSB. Nu ai un jucător care să o ducă atacanţilor. Ai investit în atacanţi, ai soluţie pentru atac, deşi ai jucat un tur întreg fără atacant. Acum joci fără portar.

Sunt multe, n-are rost să le detaliem. Săpunaru va fi o soluţie, dar în niciun caz de titular”, a dezvăluit Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

