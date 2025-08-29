Marian Iancu s-a dezlănțuit după Rapid – UTA 2-0: „I-am ciuruit! Mă apuc de șpriț”

Rapid s-a impus fără prea mari probleme în etapa a 8-a din SuperLiga. Deși UTA era neînvinsă, giuleștenii au punctat în prima repriză prin Denis Ciobotariu și Alex Dobre și astfel că toate punctele puse în joc au rămas în Giulești.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu, dezlănțuit după Rapid – UTA 2-0

Marian Iancu este unul dintre cei mai vocali susținători ai Rapidului. , însă după meciul cu UTA a schimbat total abordarea.

Concret, la scurt timp după ce , Marian Iancu a postat un videoclip pe pagina oficială de Facebook. Omul de afaceri a avut un mesaj scurt, dar simpatic, anume că meciul cu arădenii a fost destul de ușor și acum se va apuca de șpriț.

ADVERTISEMENT

„Un fleac, i-am ciuruit! O seară bună, mă apuc de șpriț”, a declarat Marian Iancu pe contul oficial de Facebook după ce Rapid a învins-o pe UTA cu scorul de 2-0 în etapa a 8-a din SuperLiga.

Rapid, neînvinsă în primele 8 etape de campionat

Rapid a început extrem de bine noul sezon de SuperLiga. Cu un antrenor nou pe bancă, anume Costel Gâlcă, formația de sub Podul Grant a obținut rezultate extrem de bune și se află deja la o distanță considerabilă în fruntea clasamentului, alături de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Concret, Rapid a obținut 18 puncte în primele 8 etape, bilanțul fiind de 5 victorii și 3 remize, și are deja un avantaj considerabil față de echipe precum FCSB sau CFR Cluj. Obiectivul giuleștenilor din acest sezon e clasarea pe un loc ce garantează cupele europene, iar după acest start de stagiune au motive să spere că scopul va fi dus până la capăt.