Sport

Marian Iancu s-a dezlănțuit după Rapid – UTA 2-0: „I-am ciuruit! Mă apuc de șpriț”

Marian Iancu s-a arătat extrem de fericit după victoria lui Rapid cu UTA, scor 2-0, și a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip haios.
Iulian Stoica
30.08.2025 | 00:17
Marian Iancu sa dezlantuit dupa Rapid UTA 20 Iam ciuruit Ma apuc de sprit
ULTIMA ORĂ
Marian Iancu, dezlănțuit după victoria lui Rapid în fața lui UTA. Sursă foto: Facebook

Rapid s-a impus fără prea mari probleme în etapa a 8-a din SuperLiga. Deși UTA era neînvinsă, giuleștenii au punctat în prima repriză prin Denis Ciobotariu și Alex Dobre și astfel că toate punctele puse în joc au rămas în Giulești.

ADVERTISEMENT

Marian Iancu, dezlănțuit după Rapid – UTA 2-0

Marian Iancu este unul dintre cei mai vocali susținători ai Rapidului. Fostul conducător de la Poli Timișoara critică deseori strategia clubului din Giulești, însă după meciul cu UTA a schimbat total abordarea.

Concret, la scurt timp după ce Marian Barbu a fluierat pentru ultima oară în Rapid – UTA, Marian Iancu a postat un videoclip pe pagina oficială de Facebook. Omul de afaceri a avut un mesaj scurt, dar simpatic, anume că meciul cu arădenii a fost destul de ușor și acum se va apuca de șpriț.

ADVERTISEMENT

„Un fleac, i-am ciuruit! O seară bună, mă apuc de șpriț”, a declarat Marian Iancu pe contul oficial de Facebook după ce Rapid a învins-o pe UTA cu scorul de 2-0 în etapa a 8-a din SuperLiga.

Rapid, neînvinsă în primele 8 etape de campionat

Rapid a început extrem de bine noul sezon de SuperLiga. Cu un antrenor nou pe bancă, anume Costel Gâlcă, formația de sub Podul Grant a obținut rezultate extrem de bune și se află deja la o distanță considerabilă în fruntea clasamentului, alături de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

Concret, Rapid a obținut 18 puncte în primele 8 etape, bilanțul fiind de 5 victorii și 3 remize, și are deja un avantaj considerabil față de echipe precum FCSB sau CFR Cluj. Obiectivul giuleștenilor din acest sezon e clasarea pe un loc ce garantează cupele europene, iar după acest start de stagiune au motive să spere că scopul va fi dus până la capăt.

ADVERTISEMENT
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu...
Digisport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
Live Video US Open 2025. Gabriela Ruse, calificare la pas în turul al...
Fanatik
Live Video US Open 2025. Gabriela Ruse, calificare la pas în turul al doilea la dublu feminin
Cum au comentat Alex Dobre și Andrei Borza convocarea la echipa națională! Surpriza...
Fanatik
Cum au comentat Alex Dobre și Andrei Borza convocarea la echipa națională! Surpriza galeriei din Giulești pentru căpitan
Denis Ciobotariu, răspuns pentru contestatari după golul din Rapid – UTA 2-0: „De...
Fanatik
Denis Ciobotariu, răspuns pentru contestatari după golul din Rapid – UTA 2-0: „De unde atâta supărare?”. Ce a spus despre convocarea la națională
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de...
iamsport.ro
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de la stat, făceam și eu acte caritabile! E o pildă biblică, din ce furi, e bine să dai, altfel ți se ia!'
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină...
adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele...
Observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!