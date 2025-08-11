Sport

Marian Iancu se implică în războiul dintre Gigi Becali și Dan Șucu: „O să începeți să simțiți înțepăturile curând”

Marian Iancu a reacționat față de scandalul momentului din fotbalul românesc, dintre Gigi Becali și Dan Șucu, în care este implicat și Gino Iorgulescu
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2025 | 21:49
Marian Iancu, Gigi Becali și Dan Șucu. Foto: colaj Fanatik

În mod destul de surprinzător având în vedere evenimentele petrecute între cei doi de-a lungul timpului, Marian Iancu, poate cel mai aprig contestatar al lui Dan Șucu în spațiul public, a simțit acum nevoie să îi ia apărarea acționarului majoritar de la Rapid în conflictul acestuia cu Gigi Becali și Gino Iorgulescu.

Marian Iancu l-a felicitat pe Dan Șucu pentru opoziția lui față de Gigi Becali și Gino Iorgulescu

După cum se știe deja foarte bine, LPF le-a permis celor de la FCSB să îl reintroducă în regim de urgență pe Malcom Edjouma în lotul pentru Superliga, după ce acesta fusese anterior scos de pe acea listă, fără a-i rezilia contractul și a semna unul nou cu mijlocașul, așa cum prevedea regulamentul aflat în vigoare la acel moment.

La scurt timp, cei de la Rapid și Universitatea Craiova au reacționat extrem de vehement față de această chestiune, în primă fază prin intermediul unui comunicat de presă comun publicat în exclusivitate de FANATIK. 

Cele două cluburi au considerat că nu este normal ca regulamentul să se schimbe în timpul sezonului competițional, chiar dacă au fost de acord că prevederea respectivă era injustă.

Acționarul majoritar de la Rapid a primit însă și un avertisment cu această ocazie

Ulterior, cu ocazia celei mai recente ediții de FANATIK SUPERLIGA, a fost prezentat un mesaj foarte dur semnat de Dan Șucu, prin care acționarul majoritar de la Rapid i-a pus la zid pe Gigi Becali și Gino Iorgulescu pentru modul în care ei au gestionat situația respectivă.

La scurt timp, tot la FANATIK SUPERLIGA, atât patronul de la FCSB, cât și președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România, au reacționat față de poziția exprimată de Șucu, iar replica lui Gino Iorgulescu a fost chiar destul de acidă.

Apoi, după cum s-a notat deja anterior, s-a implicat în această situație și Marian Iancu. Fostul patron de la Poli Timișoara, rapidist declarat, l-a felicitat în primul rând pe Dan Șucu, dar în egală măsură a dorit și să îi transmită acestuia un avertisment, folosind o figură de stil, referitor la faptul că este posibil ca de acum înainte să devină ținta unor atacuri susținute dinspre „sistemul” din fotbalul românesc, pe care susține că l-a înfruntat și el în perioada activității sale de la echipa de pe Bega.

Marian Iancu: „Când te apuci de albine și stârnești viespile, nu dai cu praf, dai cu fum și le strici apoi întreg viesparul”

„Domnule Șucu, vă felicit pentru aciditatea retoricii dumneavoastră în legătură cu Gigi Becali și prin ricoșeu cu Gino Iorgulescu. Am văzut și contraatacul acestora. Mai ales al lui Iorgulescu.

Vă dau un sfat, când te apuci de albine, și stârnești viespile, nu dai cu praf, dai cu fum și le strici apoi întreg viesparul. Dacă nu o faci, se apucă de tine și te înțeapă până te distrug. Știu s-o facă. S-au bătut de-a lungul vremii cu ursul, apoi cu dumneata.

Vă spun toate acestea din propria experiență. O să începeți să simțiți înțepăturile curând. Ori mergeți până la capăt, ori repede batista pe țambal. Alegerea vă aparține!”, a scris Marian Iancu pe pagina sa de Facebook.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
