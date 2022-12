Marian Mexicanu, amintiri din Epoca de Aur cu Nelu Ploieșteanu și Romica Puceanu. Cum vorbea artista cu Elena Ceaușescu: ”Făi, soră-mio!”

Marian Mexicanu, unul dintre puținii și marii lăutari din Epoca de Aur care mai trăiesc, rememorează povesti impresionante de viață cu Nelu Ploieșteanu și cum Romica Puceanu. Cu Nea Nelu are multe amintiri… bărbătești, iar cu Tanti Romica, așa cum o numea, ne dezvăluie cum se distra când artista își povestea relația cu Elena Ceaușescu.

Marian Mexicanu, amintiri fierbinți cu Nelu Ploieșteanu și intimități din viața Elenei Ceaușescu

De la Nea Toni Iordache cu care a cântat în anii `80, Johnny Răducanu, Nea Ion Onoriu, Tanti Romica, așa cum o numea el, până la Nea Nelu Ploieșteanu, Cornelia Catanga și Tanti Gabi Luncă.

”Nea Nelu Ploieșteanu mi-a fost prieten. Am avut multe amintiri bărbătești și este lesne de înțeles la ce mă refer. De asemenea, Nea Toni Iordache.

Am cântat aproape zi de zi cu el în 1986, înainte să moară. Eu aveam 14 ani. Și cu Nea Florică Roșiorul. Ei erau din lăutăria noastră, a rromilor.

Tanti Romica Puceanu. Am cântat cu dumneaei. Cornelia Catanga, nici nu mai vorbesc. Am fost prieteni de familie, a venit la mine în casă. Johnny Răducanu. Tot ce înseamnă muzică lăutărească. Am cântat cu ei, nu alături de ei”, a mărturisit acordeonistul, în premieră pentru FANATIK.

Tanti Romica era cea mai bună prietenă a Elenei Ceaușescu

Cu regina cântecului lăutăresc, Marian Mexicanu istorisește multe momente inedite. Fire rebelă, Romica Puceanu, rea de gură, dar cu zâmbetul pe buze, se lua de oameni, asta și pentru că era prietenă bună cu Elena Ceaușescu.

”Tanti Romica, cum îi spuneam eu și toată lumea, era o fire mai rebelă, mai libertină la vorbă. Ea dacă voia să măscărească pe cineva, o făcea fără niciun fel de problemă, cu zâmbetul pe bune. Dacă era cea mai bună prietenă a Elenei Ceaușescu. Erau ca și două surori.

Mereu mă trimitea în locul ei la nuntă sau diverse, că ea se ducea la Elena să-i dea și ei casă. Și spunea – mânca-i-aș gura ei – ca să nu spun cum zicea exact. – Pe mine unde mă lași, bre, că nu cunosc oamenii – așa îi spuneam, și ea îmi zicea să mă duc că m-a trimis ea”, mai spune Marian Mexicanu.

Romica Pucean către Elena Ceaușescu: ”Făi, soră-mio!”

Acordeonistul mărturisește că atât de apropiate erau artista și Elena Ceaușescu, că Tanti Romica își permitea să i se adreseze soției dictatorului cu – ”Făi, soră-mio!” atunci când s-a dus să-i ceară casă. Pe care a și primit-o, cu patru camere pe Calea Victoriei conform celor declarate de Marian.

”Auzi mod de abordare pe care l-a avut în fața doamnei Elena Ceaușescu – Făi, fată, făi soră-mio, eu nu am casă. Nu îmi dai și mie, fă? Și mi-a zis după – mi-a dat mânca-i-aș gurița ei. I-a dat o casă cu patru camere pe Victoriei.

Am amintiri cu mulți. Tanti Gabi Luncă, Nea Ion Onoriu. El a fost primul președinte al rromilor. Eram prietenul lui. Mă chema mereu să le când la evenimente. Am fost și încă sunt prieten cu toată dinastia Onoriu”, a mai punctat cunoscutul lăutar.

”Avea 64-65 de ani și prietena și iubita lui avea 22 de ani”

Când vine vorba de . Bărbați fiind, mergeau împreuă la cântări, și nu numai. La un moment dat chiar au fost pe punctul de a împărți aceeași femeie, doar că bunul lui prieten s-a răzgândit și a păstrat-o doar pentru el.

Asta nu înseamnă, însă, că nu își dădeau cu părerea despre prezențele feminine cu care urmau să interacționeze în camere private.

”Eu cu Nea Nelu am făcut rele mari. Îi prezentam – Nea Nelu, am o gagică. El îmi spunea – am una, e prea tânără, cred că nu mă vrea pe mine, te vrea pe tine.

Apoi, îmi zice – auzi, mă, lasă că tot pentru mine e, îl citez. Avea 64-65 de ani și prietena și iubita lui avea 22 de ani. Intrau amândoi în cameră, ce făceau acolo, bunul Dumnezeu știe (n.r. râde). L-am iubit tare, dar și el m-a adorat”, a mai spus Marian Mexicanu.

”Separat de domnișoare, o mai avea și cu jocurile”

Au împărtășit multe împreună, au întâmpinat de-a lungul timpului, poate, zeci de momente de cumpănă, însă, totul a fost până la capitolul jocurile de noroc. În afară de muzica și femei, Marian Mexicanu nu i-a împărtășit pasiunea, asta de teama regretatului său tata care i-a implementat frica de a se apropia de acest viciu.

”Între noi nu a fost doar despre muzică, eram prieteni buni. Acum, despre părțile lui mai puțin deontologice (n.r. râde) nu pot vorbi. Multă lume oricum știe că a mai avut o problemă, separat de domnișoare, o mai avea și cu jocurile. Acolo nu mai eram prieteni.

Eu văd lucrurile un pic mai serios. Eu am crescut cu o frică implementată de tatăl meu. Mi-a zis să nu audă vreodată că fac anumite lucruri, printre care și ăsta, și tare bine mi-a prins”, a spus în încheiere, pentru FANATIK, Marian Mexicanu.