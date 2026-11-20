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În ziua de 20 noiembrie, la Opera Națională, clubul Dinamo și-a premiat cei mai buni sportivi ai anului. La Gala Sportului Dinamovist 2026 a participat și Marian Neacșu (62 de ani), iar ministrul de Interne s-a ales și cu două premii.

Premii pentru Marian Neacșu la Gala Sportului Dinamovist 2026

Deși David Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv al clubului în 2026, marele câștigător al galei a fost vicepremierul Marian Neacșu. Acesta a fost singurul om prezent la eveniment care a plecat acasă cu două premii speciale pentru promovarea valorilor sportului.

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Deși a fost o festivitate dedicată sportivilor și antrenorilor, politicianul a reușit să acapareze atenția celor prezenți. Neacșu a avut cel mai lung discurs dintre toți cei care au urcat pe scena Operei Naționale.

Vicepremierul PSD a vorbit aproximativ 10 minute și a felicitat pe rând sportivii care s-au remarcat în acest an. El a vorbit și despre proiectele de viitor pe care le va susține și a menționat că se află la începutul mandatului de ministru de Interne.

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David Popovici, apariție de mare campion

Pe lângă David Popovici și Adrian Rădulescu, desemnați la clubul Dinamo, au mai fost premiați canotorii Amalia Chelaru, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Ștefan Berariu, Victoria Petreanu, Ancuța Bodnar, Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan și Cristina Druga, scrimerii Vlad Covaliu și Răzvan Ursachi, halterofila Mihaela Cambei și tiristul Luca Joldea.

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Marele campion de natație David Popovici a făcut senzație la evenimentul dedicat sportului dinamovist. El , al cărui preț este de cel puțin 250.000 de euro.