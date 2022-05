Marian Nistor, deranjat de prestația concurenților de la Te cunosc de undeva. Artistul și soția lui au fost imitați în cadrul emisiunii. ”Tot timpul s-a făcut bășcălie de noi”

Marian Nistor consideră că s-a făcut bășcălie pe seama lui și a soției sale, Dorina Paraschiv de la Antena 1. Cei doi artiști au fost imitați de concurenții Anisia Gafton și Ionuț Rusu care au interpretat o variantă modernă a piesei “Adio, pică frunza”. Dacă altădată, Marian Nistor părea încântat de prestațiile celor care îl imitau la Te cunosc de undeva, de această dată, artistul a rămas cu un gust amar.

Marian Nistor s-a supărat pe cei de la Te cunosc de undeva

Marian Nistor este extrem de revoltat după ce a vizionat emisiunea Te cunosc de undeva, unde au fost imitați de Liderul legendarei trupe Savoy, formație care a făcut furori pe vremuri, susține că li s-a adus un prejudiciu de imagine.

ADVERTISEMENT

Mai mult, celebrul artist consideră că prestația celor doi și mai ales comentariile din emisiune, după concurs, ale juraților au fost un atac la adresa lui și a soției sale, Dorina Paraschiv. Marian Nistor s-a arătat dezamăgit de tot ceea ce s-a întâmplat în emisiune legat de numele lor.

”Tot timpul s-a făcut bășcălie de noi…după atâta muncă! Să vadă cele 70 albume ale trupei Savoy, cât și cele ale Dorinei, în special cele de folclor. Dar muzica este foarte grea. Și talentul e de la Dumnezeu. Ori majoritatea nu sunt talentați.

ADVERTISEMENT

Aș vrea să afle cei din juriu că eu îi respect foarte mult, îi respect pe participanți, până la un moment dat: să fim și noi respectați! După ce că nu ne-au cerut acordul și nici nu luăm niciun ban își bat joc de munca unui om de o viață!

Am scris istorie în muzică, am fost în topurile muzicale în 1986 cu melodia ”Domnișoară”, timp de o lună de zile la BBC și la Radio Stockholm, câte o lună. Am fost laureați ai Festivalurilor Mondiale ale Tineretului și Studenților de la Berlin și Moscova, respectiv 1973 și 1985.

ADVERTISEMENT

Am continuat și am scris melodii noi. Am 280 de melodii scrise în toată pandemia. Nu știu dacă pot trăi atât cât am de imprimat… Plus multe alte piese existente, pe care nu am apucat să le imprim. Nu a existat an să nu scot câte două albume în ultimii 10 ani de zile. Nu este firesc să fiu batjocorit pe nimeni”, a declarat pentru FANATIK, interpretul și compozitorul Marian Nistor.

Ce mesaj îi trasmite lui Pepe

Liderul trupei Savoy are un mesaj și pentru Pepe, unul dintre prezentatoriii emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1. Marian Nistor amintește de banii pe care i-a adus la stat din turneele efectuate peste hotare înainte de 1989.

ADVERTISEMENT

”Iar lui Pepe eu îi transmit următoarele: ‘Eu pe tine te respect, îmi place ce faci. De ce dai cu noroi în mine și nu dai cu adevăr?’ Să le dea Domnul să apuce anii, vizavi de profesia pe care eu o fac… să facă pentru țara asta, ceea ce a făcut și Savoy. Câți bani am adus la stat, câte cote am adus la ARIA (Agenția de Impresariat Artistic înainte de 89- n.r.)… și nici acum nu ne-au recunoscut drepturile.

ADVERTISEMENT

Să plece și ei pe afară, să fie România mândră de ei! Să le dea Dumnezeu sănătate, iar în ceea ce ne privește, spre deziluziile mutora dintre ei, mergem înainte. Avem mult material. Sunt onorat că fac parte din garda veche, cea căreia i se dă la cap intenționat. Dar noi avem ce spune. Să vedem ce vor spune ei. Le mulțumim pentru aprecieri, evident, cu ghilimelele de rigoare!”, și-a spus of-ul cantautorul Marian Nistor.

Ce îi transmite juratei Ozana Barabancea

Interpretul, compozitorul și fondatorul Formației Savoy o atinge și pe Ozana Barabancea, jurata care a comentat despre soția sa, Dorina Paraschiv. Marian Nistor este de părere că jurata de la Te cunosc de undeva a atacat-o pe soția lui pe nedrept. În plus, Dorina nu cântă melodia ”Adio, pică frunza”, ci doar Marian Nistor.

Speră ca cei care cântă azi, să scrie și ei istorie, așa cum a făcut domnia sa cu trupa Savoy. În final, artistul a mărturisit că a primit 100 de telefoane și că a vorbit până la 2 noaptea cu oameni, care au fost deranjați de modul bășcălios, în care au fost imitați.

”Iar jurata care s-a luat de soția și de colega mea de scenă, Ozana, că nu are glas… că dacă avea ar fi fost demult o vedetă. Păi, Dorina este o mare vedetă, chiar mai mare decât își închipuie domnia sa. Și pentru informarea domniei sale, să nu dea un verdict, înainte de a nu se informa vis-a-vis de cele 15 albume care au apărut cu Dorina: folclor autentic, muzică de petrecere, romanțe, country, pop, pop popular și pop lăutăresc, în cadrul Formației Savoy. Mi-aș dori din inimă să-i fac cadou câteva albume, spre aducere aminte. Și semnat cu tot respectul, Marian Nistor.

Trebuie să lași publicul, să spună istoria. Să vedem ce istorie îi așteaptă pe unii dintre ei. Azi noapte, după emisiune, am primit 100 de telefoane. Am vorbit până la ora 2 noaptea. Ne-au întrebat oamenii de ce mergem acolo. Păi, noi nu am mers, doar am fost imitați într-un mod batjocoritor, de la început până la sfârșit.

Țin să precizez că doar eu interpretez melodia ”Adio, pică frunza”, nu și soția mea, Dorina.

Până la urmă, telefoanele au fost contra lor. Și fără să vrea ne-au făcut un serviciu. Ne-au făcut un bine prin răul dorit. Oamenii ne iubesc, iar răul lor, în final, s-a transformat în bine pentru noi”, a mai declarat Marian Nistor.

Cum i-au imitat Anisia Gafton și Ionuț Rusu pe Marian Nistor și Dorina Paraschiv

Anisia Gafton și Ionuț Rusu interpretează piesa în a doua ediție, cea din data de 7 mai 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 17. Anisia Gafton și Ionuț Rusu, cei doi artiști care fac stand up în România, se transformă în trupa Savoy. Cei doi concurenți de la Te cunosc de undeva au ocazia să interpreteze piesa “Adio, pică frunza.”

Marian Nistor este căsătorit cu artista Dorina Paraschiv

este un interpret și compozitor de muzică ușoară românească și în același timp fondatorul, solistul și conducătorul trupei Savoy. A scris numeroase melodii pentru trupa Savoy, dar și pentru interprete precum Angela Similea și Mirabela Dauer. A efectuat numeroase turnee în țară și peste hotare și s-a bucurat de distincții importante primite în cariera sa.

Este căsătorit cu interpreta de muzică populară Dorina Paraschiv, alături de care cântă în prezent. Artistul și soția lui au împlinit 24 ani de la căsătorie pe 4 octombrie, când este și ziua sa de naștere.

Artistul, în vârstă de 78 ani, a lansat cel de-al treilea volum de poezii și două albume muzicale. Cartea se numește “Între noapte și zi”, iar cele două albume Savoy: “Crăiasa apelor-Best 10”, “Căpitane de județ” (Cântece de petrecere).