Marian Nistor îi face praf pe artiștii care se plâng de bani: „Am terminat de tot cu profesia? Amatori”

Marian Nistor a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, care e adevărul despre mutatul la țară, și a avut cuvinte dure la adresa artiștilor care se plâng în spațiul public de necazurile lor pentru a se promova.

Marian Nistor, dur cu artiștii care se plâng de bani pentru publicitate! Adevărul despre mutatul la țară

ne-a spus că a ales să petreacă o parte a timpului în comuna Axintele din județul Ialomița, dar nu poate fi vorba despre abandonarea Capitalei pentru viața la țară!

ADVERTISEMENT

Cântărețul are multe proiecte în plan, printre care se numără cel de-al șaptelea volum de poezii, versuri la care încă lucrează. N-a stabilit încă o dată a lansării noii sale cărți, însă este entuziasmat și speră că va fi cât se poate de curând.

La capitolul evenimente muzicale, în perioada aceasta e mai degrabă ocupat cu filmările speciale pentru Paște, acesta pregătindu-se să ofere publicului momente de neuitat. Artistul străbate țara în lung și-n lat cu muzica sa, iar atunci când are o clipă de răgaz, își împarte timpul între București și satul unde are o gospodărie de care e mândru.

ADVERTISEMENT

„Cum să mă mut din Capitală? Ce am făcut? Am terminat de tot cu profesia?”

a fost destul de nemulțumit când FANATIK l-a întrebat cum este viața la țară, dorind să clarifice, în exclusivitate, că nu s-a mutat de tot în Axintele.

„Sunt plecat prin țară, vrem să rezolvăm niște filmări. Cum să mă mut, domnule, din București? Avem acolo, la țară, un loc, unde mai petrecem timp, dar cum să mă mut din Capitală? Păi, da ce am făcut? Am terminat de tot cu profesia? Nici pomeneală!”, a declarat Marian Nistor pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Întrebat cum se descurcă în aceste vremuri grele, năpădite de scumpiri și incertitudinea zilei de mâine pentru mulți români, Marian Nistor ne-a spus că nu are de ce să se plângă. Mai mult, acesta a remarcat că există mulți artiști care se vaită de tot felul de lucruri, dar el niciodată nu va dori să apară în atenția lumii cu problemele sale!

Marian Nistor: „Eu nu mă plâng nici de bani. Cine face asta, spun atât: Niște amatori!”

În opinia lui Marian Nistor, un artist trebuie să vină în fața oamenilor cu energie pozitivă și speranță, nu cu bocete despre cât de grea e viața. Și, dacă se plânge, să nu o facă pentru publicitate.

ADVERTISEMENT

„Mie nu-mi place să mă vait. Un artist adevărat trebuie să își țină fruntea sus. Eu nu mă plâng nici de bani, nici de alte lucruri. Eu dacă aș fi internat unde am mai fost, nu chem repede presa să mă filmeze.

ADVERTISEMENT

Domnule, să mă vadă lumea la spital! E oricum destulă tristețe pe mapamond să mai venim și noi artiștii să umplem tristețea asta. Asta e o reclamă proastă, eu nu îmi fac reclamă cu așa ceva. Cine face asta, spun atât: Niște amatori!”, a mai spus Nistor pentru FANATIK.

„Dacă-s amatori, eu nu am ce să le fac. Eu îmi văd de treaba mea. Am tonusul perfect. Mai am puțin și voi scoate și un volum de poezii, al șaptelea volum.

Nu pot să îți zic acum când se lansează, încă mai lucrez la el, dar sunt niște versuri frumoase. Mai trebuie să găsim apoi și sponsor, mai e un pic de treabă”, ne-a dezvăluit cântărețul Marian Nistor, cunoscut pentru succesul