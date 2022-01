Marian Nistor, despre facturi, pandemie și iubirea în izolare: ”Am și alte posibilități, chiar dacă pensia e mică”

Marian Nistor, ajuns la 78 de ani, este la fel de tonic ca la începuturile carierei sale alături de trupa pe care a înființat-o, Savoy. ”A doua trupă din lume, ca longevitate, după Rolling Stones. Dar noi avem și 65 de albume, ei au 55”, precizează Marian Nistor, mândru de istoria muzicală pe care o are în spate.

Marian Nistor, inspirat în pandemie

De când a început pandemia de COVID-19, Marian Nistor, alături de soția lui, Dorina, s-au retras la casa de la țară. Acolo își petrec cea mai mare parte a timpului, iar în București vin doar când au sesiuni de înregistrări. Sau, și mai rar, vreun recital.

”Acum lucrez la albume… Am pregătite 274 de piese, dar nu apuc eu să le înregistrez, le-am făcut de anul trecut până acum”, ne spune, în exclusivitate, Marian Nistor. Inspirația pentru a crea a găsit-o în curtea casei sale, nu departe de București.

”Facem drumuri de la țară la București. Stăm acolo mai mult, lucrăm de acolo și nu avem nicio treabă cu acest COVID. E curtea mare, stăm acolo, ne protejăm”, explică artistul. Dar, chiar dacă a fost mai prolific ca niciodată în a crea piese noi, Marian Nistor nu vrea să le vândă. Deși, tot el recunoaște, nu stă strălucit la capitolul financiar.

”Nu le vând, nu am vândut în viața mea o piesă. Că am dat să cânte o piesă și să îmi zică numele, da! Dacă se simte, pecuniar, cu mare drag… Dar în rest, nu, nu vând…”, a explicat, pentru FANATIK, Marian Nistor.

Tot în pandemie, dacă tot a venit vorba de cât a fost de prolific, a marcat și câteva reușite: ”Mi-a apărut cel de-al treilea volum de versuri, am scos două albume, unul de muzică de petrecere, cu folclor, alături de soția mea, și al doilea cu Best 10 Savoy”.

Capitolul financiar, problematic pentru liderul trupei Savoy

Pandemia i-a provocat, așa cum s-a întâmplat și altor artiști, o mare gaură în bugetul personal, lipsa concertelor reducându-i veniturile la minimum. Doar că, ne-a explicat Marian Nistor, nu doar situația financiară este problematică, ci și faptul că artiștii nu se mai pot manifesta pe scene, acest lucru afectându-le creativitatea.

”Nu și-a revenit situația nici la noi cu cântările. Toți artiștii se plâng și se plâng pe bună dreptate. Dar mai am și alte posibilități, chiar dacă pensia e mică. Sunt și membru al uniunii Compozitorilor, mă mai descurc. Dar beleaua e că dacă nu cântăm, ne dispare nervul muzical… Nici nu mai țin minte de când nu am mai cântat, nici de Crăciun sau de Revelion nu am mai fost chemat să cânt, am stat acasă cu doamna mea”, a mai explicat Marian Nistor pentru FANATIK.

E adevărat, nici nu ar mai cânta în orice condiții, mai ales că boala care face ravagii în toată lumea se răspândește atât de ușor. ”Oricum, acum când cântăm, suntem atenți. Dacă mergem în locuri aglomerate nu cântam de niciun fel, noi mergem în general la treburi mai restrânse, cu oameni care iubesc muzica de altădată, muzica adevărată. Trebuie să fie și vaccinați și păstram și distanța între noi și invitați.

Nu mai cântăm ca pe vremuri, nu mai intrăm în public, nu ne asumăm riscuri, chiar dacă suntem vaccinați. Te poți îmbolnăvi și vaccinat, așa că zicem că paza bună păzește primejdia rea”, mai spune Marian Nistor.

Și, chiar dacă veniturile sale sunt, așa cum și recunoaște, mici, până acum nu a avut neplăcuta surpriză a factorilor mărite. Iar asta, explică el, pentru că a fost prevăzător. ”Creșterea facturilor nu mă afectează, au venit normal. Noi am rămas pe vechiul contract și bine am făcut. Nu mă interesează creșterile astea, fiecare cum își așterne așa doarme. Nu sunt egoist, sunt doar rațional”, a mai precizat artistul.

Marian Nistor, sfaturi pentru o relație perfectă: ”Rețeta cea mai simplă este să fii om serios”

Marian Nistor și Dorina s-au iubit unul pe celălalt încă de la prima vedere. Deja sunt căsătoriți de 24 de ani, iar între ei pasiunea și dragostea este ca în prima zi. Secretul? Marian Nistor pune totul pe seama respectului reciproc.

”Soția sau eu e același lucru, pentru că suntem doi într-unul. Avem 24 de ani împreună. Eu simt ce îi place doamnei mele și îi fac cadouri atunci când nu se așteaptă. Dar nu prea discut despre cadouri că nu sunt vreun nabab, dar ea niciodată nu mi-a spus că vrea ceva anume.

Noi simțim ce dorește celălalt. Noi nu ne afișăm însă cu lucrurile astea. Între noi e dragoste și atât. Toți se întreabă cum reușim după atâția ani. Rețeta cea mai simplă este să fii om serios, să îți alegi jumătatea, dacă ai norocul ăsta în viață! Ce e atât de greu? Mai e și problema asta cu umblatul în viață? Dar ce, să o iau de la început? Toate o au la fel”, mai spune romanticul incurabil Marian Nistor.