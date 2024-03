Marian Olaianos a câștigat procesul cu TVR şi se umple de bani! Prima reacție a jurnalistului: „Nu sunt un agresor”

Marian Olaianos a fost concediat de Televiziunea Română . Judecătorii au decis însă că această măsură a fost una abuzivă.

Marian Olaianos se întoarce la TVR după un an şi primeşte toate salariile din urmă

, a primit o veste excelentă marți, 12 martie din partea Tribunalului Ilfov. Comentantorul TV va fi repus în drepturi: „Admite cererea. Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează decizia nr. J/22 din data de 09.03.2023, emisă de pârâtă.

Obligă pârâta la reintegrarea reclamantului în funcţia şi postul deţinute anterior concedierii. Obligă pârâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la data concedierii şi până la data reintegrării efective.

În baza art. 451 alin. 2 C. proc. civ., diminuează cuantumul onorariului avocaţial solicitat de reclamant drept cheltuieli de judecată, şi obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 4000 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial diminuat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi 12.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei de judecată. Document: Hotarâre 12.03.2024”.

Marian Olaianos, declarații după câștigarea procesului: „Îmi voi face dreptate până la capăt”

Marian Olaianos a făcut primele declarații în urma deciziei instanței: „Sunt bucuros și încrezător, așa cum este și firesc. Am avut încredere că instanța o să țină cont de toate dovezile depuse la dosar și că se va face dreptate. Și, iată că acest lucru s-a și întâmplat.

Am pierdut multe în acest an din punct de vedere profesional, am ratat un Campionat Mondial, am ratat întâlnire cu fanii emisiunii Replay.

Nu mă voi opri, însă, aici, îmi voi face dreptate până la capăt.Voi demonstra că nu sunt sub nicio formă un agresor, un bătăuș”, a mai spus jurnalistul potrivit .

Cum a motivat TVR concedierea jurnalistului

Televiziunea Română a emis un comunicat de presă prin care a justificat decizia de concediere: „Decizia are ca temei raportul comisiei de cercetare disciplinară constituită pentru a analiza incidentul sesizat de Nadine Vlădescu Joi, 9 martie, reprezentanţii SRTv i-au înmânat lui Marian Olaianos decizia de sancţionare cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Decizia a fost emisă ca urmare a raportului comisiei de cercetare disciplinară, elaborat în baza sesizării depuse de Nadine Vlădescu, în luna octombrie 2022, privind fapte de violenţă fizică şi verbală a unui angajat al TVR – jurnalistul Marian Olaianos – asupra sa, însoţită de certificat medico-legal şi de alte documente medicale.

Raportul comisiei de cercetare disciplinară a fost înaintat Preşedintelui –Director General, în data de 1 februarie 2023, cu propunerea de sancţionare a lui Marian Olaianos prin desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Temeiul legal care a stat la baza emiterii deciziei constă în analiza unor documente medicale (certificatul medico-legal emis de IML), alte examinări medicale efectuate după actele de violenţă suferite de Nadine Vlădescu, înregistrări video care surprind cu claritate actele de violenţă, audieri ale martorilor, precum şi alte înscrisuri relevante care certifică abaterile disciplinare grave ale lui Marian Olaianos.

Totodată, în cadrul audierii din data de 9 decembrie 2022, Marian Olaianos a declarat în faţa comisiei următoarele: ‘aflându-mă într-o stare de maximă tensiune emoţională, în încercarea de a mă apăra am împins-o pe Nadine la perete, apucând-o de zona gâtului”.