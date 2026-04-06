Marian Olaianos, trimis în judecată pentru agresarea unei colege de la TVR. Ce pedeapsă riscă

Scandalul dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu datează din 2022, iar în urmă cu două luni comentatorul sportiv a fost trimis în judecată. Jurnalistul de la Secția Sport din TVR a fost inculpat de procurori pentru că și-ar fi agresat colega de post.

Comentatorul TVR, Marian Olaianos, trimis în judecată pentru purtare abuzivă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și Judecătoria Sectorului 1 au transmis că Marian Olaianos este inculpat pentru faptul că, la data de 17 octombrie 2022, a lovit-o în mai multe rânduri pe Nadine Vlădescu, în incinta postului TVR. În urma acestor violențe, victima și-a scos un certificat medico-legal și a avut nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Jurnalistul este judecat pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Pentru agresiunea comisă, el riscă o pedeapsă între o lună și șase luni de închisoare sau amendă, majorată cu o treime. ”Nu știu, nu comentez”, a fost reacția angajatului TVR, când a fost contactat de .

”În dosarul privind agresiunea asupra mea din octombrie 2022, de loviri și alte violențe, cu vătămare corporală, există probe video, audio, o corespondență voluminoasă, înscrisuri, certificat medico-legal și alte acte medicale care au fundamentat calitatea mea de persoană vătămată, în care m-am constituit și parte civilă.

În același dosar, plângerile formulate de domnul Marian Olaianos la adresa mea, respectiv pentru hărțuire și hărțuire sexuală, au fost clasate drept nefondate, pe motivul inexistenței faptei”, a precizat și Vlădescu, pentru aceeași sursă.

Și Nadine Vlădescu se confruntă cu acuzații penale într-un alt caz

Angajată a postului TVR Cultural, Nadine Vlădescu urmează să apară în fața instanțeidupă ce, în 2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a trimis-o în judecată pentru hărțuirea unui alt fost iubit, Sorin Kertesz.

”Publicarea unor informații provenite din dosare aflate pe rolul instanțelor și supuse unor măsuri de confidențialitate constituie o încălcare a dispozițiilor instanței și a normelor legale privind protecția datelor și a vieții private. De asemenea, expunerea publică a unor elemente private sau medicale, în lipsa unui interes public real și actual, poate reprezenta o ingerință gravă și nejustificată în viața privată”, declarat Vlădescu.

Surprinzător este faptul că niciunul dintre cei doi nu poate fi găsit pe portarul instanțelor. Dacă numele lui Marian Olaianos a fost trecut anonim, în cazul lui Nadine Vlădescu, dosarul a fost eliminat definitiv din sistemul cu acces public.

Marian Olaianos a câștigat procesul cu TVR

În urma scandalului dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, conducerea TVR a luat decizia de a-l concedia pe jurnalistul sportiv. Realizatorul emisiunii ”Replay” s-a adresat instanței, iar .

Tribunalul Ilfov a hotărât ca Olaianos să fie repus în drepturi și a obligat conducerea televiziunii publice să-i achite integral salariul în perioada de un an în care acesta nu a putut să-și continue munca.