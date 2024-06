Marian Olteanu din Clanul de la Pro TV, la un pas de tragedie: “Am început să plutesc, am crezut că am murit”. Exclusiv

Marian Olteanu ne povestește cum era să cadă, într-un spectacol, de la 7 metri, chiar în fața spectatorilor. Acum, în vârstă de 32 de ani, talentatul actor ne spune când are de gând să se căsătorească.

Actorul Marian Olteanu dezvăluie cel mai greu moment pe care l-a trăit

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, actorul Marian Olteanu din serialul Clanul ne dezvăluie cel mai greu moment trăit și cum a fost ajutat de părinți și medic. Simpaticul actor mărturisește că, venit de la Vaslui la București, i-au trebuit 2 ani să se obișnuiască cu nebunia capitalei. Marian Olteanu recunoaște că, în timp, și-a pierdut naivitatea și că îi place să-și facă singur cascadoriile în filme.

ADVERTISEMENT

“Mi-au trebuit doi ani să mă obișnuiesc”

Cât de greu ți-a fost să pleci de la Vaslui la București? Cât de mult ți-a luat să te obișnuiești cu haosul de aici?

-A fost greu și mi-au trebuit doi ani ca să mă obișnuiesc cu Bucureștiul. Totul era diferit, liniștea de acasă nu exista aici, poate doar noaptea sau într-un loc mai retras.

ADVERTISEMENT

De câte ori îți doreai, în primele săptămâni, să lași totul baltă și să te întorci acasă?

-Niciodată nu m-am gândit la asta, am rezistat.

Ce te-a convins să rămâi?

-Eu m-am convins să rămân, știam că asta vreau să fac. Venisem să învăț și să rămân aici.

ADVERTISEMENT

Marian Olteanu, despre câștiguri și pierderi: “Mi-am pierdut naivitatea”

Cum era Marian din Sacrificiul și cum este cel de azi, după ce l-ai jucat pe David în serialul Clanul? Ce crezi că ai câștigat, ce simți că ai pierdut?

-Marian din Sacrificiul era foarte speriat de ideea de televiziune și cred că, în timp, am pierdut această frică. Acum sunt mai călit după toate experiențele din Antenă și din Pro, am aflat cum funcționează lucrurile. Am pierdut, însă, naivitatea cu care am intrat în Antenă.

ADVERTISEMENT

Sunt, cumva, mai puternic, mai experimentat pe partea profesională, știu multe despre televiziune, mi-am pierdut naivitatea de la început.

“Nu îmi risc viața”

Spuneai că-ți place să-ți faci singur cascadoriile. Te-ai accidentat vreodată sau nici măcar asta nu te-a convins să renunți?

– pe care am voie să le fac. Dacă sunt prea grele n-am voie. M-am accidentat la tibie odată, dintr-o chestie banală, pe niște trepte, împușcam pe cineva. Îmi fac o parte din cascadorii singur, dar nu îmi risc viața.

Cât de departe ai merge pentru un rol? La schimbările fizice mă refer.

-Mă mai arunc să fac schimbări, dar să nu fie exagerate și să merite. Suntem, totuși, în România și la noi se poate schimba totul, oricând și oricum. Stai 3 luni să te îngrași pentru un rol după care ți se spune că e mai bine slab. Și asta numai în România se poate întâmpla

Nu trăim în America, nu . Iar acolo doar câțiva fac treaba asta. Se pot face și în România schimbări, dar să fie ceva minor. În țara noastră nu merită până la capăt, nu sunt bani să merite așa ceva.

Eu, de exemplu, dacă intru într-un proiect tv, viața mea la teatru continuă. Iar dacă mă îngraș și mă urc pe scenă așa, această schimbare de look este penibilă. În România merită să treci prin asemenea schimbări dacă proiectul este unul de mare anvergură.

Marian Olteanu era să cadă, în gol, 7 metri: “Am început să plutesc, am crezut că am murit”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Țin minte cum am căzut cu decorul, de la 3 metri jumătate, chiar în timpul spectacolului. Acum doi ani se întâmpla. Arătam de parcă aș fi fost la aruncarea cu prăjina. Trebuia să alerg pe decor și, ajuns la final, lumina se stingea și eu sugeram că m-am aruncat de la balcon.

Când am ajuns la finalul decorului am alunecat și m-am dus în față. Mă țineam de el, simțeam cu ies cuiele, era o beznă totală și m-am trezit că nu mai aveam nimic sub picioare. Am început să plutesc, am crezut că am murit.

Repet, publicul era în sală, chiar în timpul spectacolului. Noroc că era trasă cortina de fier a teatrului, că mă duceam în hău, unde sunt depozitate decorurile. Mai erau vreo 3 metri până jos.

Spuneai, anul trecut, că te vei însura atunci când îți va spune mama ta. Ai rămas în același registru?

-Da, am rămas la fel. Când o veni momentul vreau o familie, dar nu vreau s-o fac degeaba.

“Mă sperie vârsta asta, mă simt deja bărbat”

Ai doar 32 de ani. Cât ți-ai mai propus să copilărești?

-Nu știu, pe mine mă sperie vârsta asta, mă simt deja bărbat. Nu aș vrea să mai copilăresc, dar mă uit în jur și nu prea am cum. Să ai tu încredere în femei și ele în bărbați (râde, n.red.). Nu este vorba de copilăreală, ci de un sistem de valori care se întâmplă, global și la toate nivelurile. În lume, oamenii de 35, 40 de ani încă nu s-au căsătorit.

Care sunt primele trei calități pe care ar trebui să le aibă o femeie?

-Să aibă umor, să știe să tacă și, când te minte, să te mintă frumos.

Îți mai aduci aminte când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Da, pe la 14 ani. Gagica este, acum, scriitoare.

Și care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut-o într-o relație?

-Am înșelat după ce am aflat că am fost înșelat.

Cum erai în liceu? Timidul sau rebelul?

-Eram excentricul, hazliul de treabă. Mă știa toată lumea atunci când trebuia să mă știe. Nu cerșeam atenție în continuu. Dădeam petreceri și eram Dj. Nu eram timid, dar nu ieșeam în evidență. Stăteam toată ziua cu iubita mea din liceu și cu un prieten.

Marian Olteanu își aduce aminte de primii bani câștigați

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Se deschisese clubul Energia iar acolo am câștigat fabuloasa sumă de 450 de lei. Pe vremea aceea făceam beatbox cu o trupă și din banii aia mi-am luat niște pantofi să mă duc la evenimente. De restul banilor m-am distrat plus că nu am fost niciodată cheltuitor.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Cât de cât. Cel mai bine știu să fac ouă ochiuri și cartofi prăjiți cu brânză rasă. Mai merge și o pulpă de pui. Mi-e lene să fac salată de varză, dar fără ea degeaba mănânci. Ciorbă nu am făcut în viața mea. Mai încolo o să mă apuc și eu de gătit, ca tata, lui îi place și-i și iese. Simt că pot ajunge un bucătar bun.

“M-au și speriat destul de tare ai mei și medicul”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai mers mai departe?

-Când am avut o problemă de ordin social, nu mă simțeam în largul meu. Eram stresat 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Au venit ai mei și m-au ajutat, m-am dus la un psiholog și, în două luni, eram bine.

Muncisem prea mult, fără pauză, o țineam pe-a mea că mai pot. Voiam să demonstrez că pot. Într-un final m-am relaxat, m-au și speriat destul de tare ai mei și medicul, încât am ajuns la concluzia că vreau să mă calmez.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Pasiunea mea era box-ul, am și făcut vreo doi ani jumate. Abia așteptam să-mi cumpăr mănuși noi. De când am terminat vreau să stau, să vegetez, simt nevoia să mă odihnesc. Dar nu pot pentru că am repetiții la teatru.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Da, a contat, m-a ajutat în mare parte. Însă unele roluri, pe care mi-aș fi dorit să le joc, nu le-am primit pentru că eram frumos.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

-O să reînceapă stagiunea în luna septembrie și o să mă vedeți la Teatrul Mic în Romeo și Julieta, A 12-a noapte și Tartuffe. O să avem și o premieră la Ana Karenina. În prezent, timp de 2,3 , mai găsiți filmul Noaptea lui Vlad în cinema.