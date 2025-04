Marian Piciu, teroare în cușcă! Fost deținut, „Ciobănașul” va lupta cu legenda Mighty Mo la gala RXF 49

Marian Brotoiu (39 de ani), cunoscut în mediul online sub numele de Marian Piciu, este unul dintre influencerii care fac senzație în galele La următorul show, care va avea loc pe 9 aprilie, la Sala Polivalentă din București, meciul lui Piciu va fi una dintre atracțiile principale. În rândurile care urmează, FANATIK îți prezintă povestea celui care, dintr-un interlop de temut, a ajuns să bage spaima doar în oasele celor care au curaj să îl înfrunte în cușca de MMA.

Marian Piciu luptă contra lui Mighty Mo la RXF 49

La RXF 49, promoterul Sebastian Vieru a pregătit deja câteva meciuri care vor face deliciul publicului din România și nu numai. Din luptele anunțate până acum, cea mai așteptată este bătaia dintre Marian Piciu și una dintre legendele din lumea sporturilor de contact. Este vorba despre Siala-Mou Siliga (54 de ani), alias Mighty Mo. La jumătatea anilor 2000, sportivul din Samoa Americană făcea senzație în galele K-1, alături de Remy Bonjasky, Francois Botha, Peter Aerts, Semmy Schilt, Stefan Leko, Hongman Choi sau Cătălin Moroșanu.

A făcut apoi trecerea în MMA, unde are un record pozitiv, 12-6. Deși n-a mai luptat din 2018, Mighty Mo rămâne o provocare uriașă pentru Marian Piciu, care s-a reinventat odată cu participarea în galele RXF.

Brotoiu, „piciul” neînvins în galele RXF

Marian Piciu este neînvins în cușca RXF. Lupta cu Mighty Mo va fi a patra din carieră. Până acum, prahoveanul a făcut de fiecare data show ridicând în picioare publicul din Sala Polivalentă. El i-a învins înainte de limită pe Dan Blondu, fost șef de galerie la Dinamo, pe Alexandru Preda și pe Costel Pripas, alias Fachiru din Periș.

În ceea ce îl privește pe Mighty Mo, legenda K-1 nu e deloc străină de români. De-a lungul carierei s-a bătut că Cătălin Moroșanu, Raul Cătinaș și Sandu Lungu. Are o singură victorie, în fața lui Cătinaș, pe reguli de kickboxing, în 2010.

Pe 9 aprilie, la Sala Polivalentă din București, fratele vostru se va bate cu Mighty Mo. Fraților, o să vedeți un ciobănaș în acțiune. Ciobănaș adevărat, măi, oameni buni. Mighty Mo, am văzut că mi-ai făcut un video. Că «Piciule, ai grijă», că nu știu ce. Cu toate că te stimez, sunt fanul tău de mic, ești bombardier, îți spune fratele tău că o să te lovești de niște pumni de ciobănaș adevărat. Pregătește-te că o să vezi niște lovituri de nu ai văzut niciodată” – Marian Piciu, Instagram RXF

A „terorizat” Câmpina timp de un deceniu

Înainte să devină vedetă pe TikTok și un luptător de temut în galele RXF, Marian Piciu a fost un interlop periculos din municipiul Câmpina. Pentru problemele sale cu legea, viitorul adversar al lui Mighty Mo a ajuns în mai multe rânduri în spatele gratiilor.

În 2012, Piciu era deja „vedetă” pe internet, când apărea într-un clip cu răni pe față după ce a fost agresat în timp ce era încătușat de mai mulți polițiști din Câmpina. El fusese, de fapt, implicat într-un scandal într-un local din cartierul Muscel din Câmpina. A fost atunci arestat și ulterior condamnat la închisoare pentru ultraj și sfidarea organelor judiciare. Brotoiu a fost condamnat de Judecătoria Câmpina la 8 luni de închisoare cu suspendare, iar în urma apelului făcut de procurori a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare. Nu a executat, însă, întreaga pedeapsă pentru că a fost eliberat condiționat.

Patru ani mai târziu, Piciu a avut din nou probleme penale, fiind acuzat de trafic de droguri într-un dosar în care a fost plasat sub control judiciar pentru fapte similare și artistul Cheloo.

În 2021, superstarul RXF s-a ales cu un nou dosar penal pentru ultraj. Alături de un alt interlop din Prahova, Calota Cătălin Alexandru, zis Pikachu, Piciu a fost arestat preventiv după un scandal cu poliţia. Pe lângă ultraj, cei doi au fost acuzați și pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Despre scandalul de atunci, petrecut în centrul orașului Câmpina, s-a spus că Marian Piciu a rupt hainele unui polițist și a distrus mașina unui echipaj de Poliție.

S-a făcut… fermier după eliberare!

Acum, Marian Piciu pare că a învățat din greșelile trecutului și își ocupă timpul cu TikTok și luptele de MMA. Pe lângă acestea, prahoveanul în vârstă de 39 de ani mai are și o pasiune. Este… fermier și pregătește preparate tradiționale!

„M-am liniștit. M-am luat de grătare. Am ferma mea, am animalele mele. Sunt de la foarte bine în sus. Sunt bine rău de tot! Perioada din penitenciar a fost un pic grea, deoarce mai am un copil pe drum. Dacă nu era copilul, poate era mai ușor. Dar am trecut peste și să nu mai ajung acolo și să fie toată lumea bine și să fim toți sănătoși”, spunea Marian Piciu, în septembrie 2024, pentru Ziarul Incomod.

A refuzat să participle la Survivor România

Între timp, Marian Piciu a devenit atât de popular încât a fost ofertat, după spusele lui, să participe în reality show-ul , care a început în luna ianuarie. Luptătorul RXF a vorbit pe TikTok despre acest lucru și a dezvăluit motivul pentru care a refuzat. El a considerat mult prea mică suma care i-a fost oferită pentru a concura în emisiune. Concret, lui Piciu i s-ar fi propus 300 de euro pe săptămână.

„Cât credeți că-mi dădea mie la Survivor pe săptămână? Trei sute de euro, să moară mama! Bă, cum dracu să-mi dați mie trei sute de euro pe săptămână, ați înnebunit la cap?! Păi eu n-aveam cum să merg nici pentru trei sute pe zi, dar pe săptămână… Păi voi cu cine credeți că stați de vorbă? Cu Vasile? Cu Ion?”, a dezvăluit Piciu într-un clip postat pe TikTok.

Luptătorul RXF a spus că mai bine ar lucra în construcții decât să accepte o astfel de ofertă: „Păi dacă mă duc în construcții, câștig mai mult. Păi și-n construcții e trei-patru milioane pe zi, plus o masă la 12, mami. Care masă mă interesează cel mai mult”.

Ce meciuri mai sunt la RXF 49

RXF 49, următorul show pus în scenă de promoția lui Sebastian Vieru, are loc miercuri, 9 aprilie, de la ora 20:00. Evenimentul se va desfășura în Sala Polivalentă din București, fanii putându-și achiziționa bilete cu prețuri cuprinse între 50 și 150 de lei. Spectacolul din cușcă poate fi urmărit și în sistem PPV, pe rxflive.com. Au fost anunțate și alte meciuri de mare amploare printer care și lupta dintre Mighty Mo și Piciu.

Mighty Mo vs. Marian Piciu

Dan Blondu vs. Purice

Sandu Gemănaru vs. Alexandru Preda

Adam Security vs. Ovidiu Neveu

Asoltani & Lupșe vs. Greuceanu

Elvis vs. Angello

Boby Mirică & Mihai Boerescu vs. Mădălin Mălășincu & Florin Filip

Romeo Alessandro & Mike Cioacă vs. Ștefan Nedelcu & Mihai Vlad

În 2012, am rupt mâna unui milițian, am fost condamnat trei ani. A fost un incident la discotecă. (…) Am greșit, am plătit. Așa a fost să fie, acum nu mai pot să dau timpul înapoi. Acum sunt alt om. Lumea te judecă și nu vede că tu vrei să te schimbi și nu mai ești același de acum câțiva ani” – Marian Piciu, la „Fiță cu Adiță”