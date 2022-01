Cum s-au infectat copiii Larisei și ai lui Marian Drăgulescu cu COVID: ”Am sunat la 112”

Pentru Larisa Drăgulescu anul 2022 nu a început bine, ambii copii fiind infectați cu noul coronavirus. Acum, fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu, Beatrice și Richard se află în izolare la domiciliu.

Beatrice și Richard Drăgulescu, infectați cu COVID-19

Conform declarațiilor făcute de roșcată, prima care a avut simptome specifice infecției cu virusul din China a fost

Din cauza faptului că Beatrice s-a confruntat cu febră mare, care nu i-a scăzut deloc, în ciuda eforturilor făcute de Larisa Drăgulescu, aceasta a apelat numărul unic de urgență 112.

Un echipaj de ambulanță a ajuns în scurt timp la locuința lor, iar vedeta și fiica au fost transportate la spital. În urma testelor COVID-19 făcute doar copila a fost depistată pozitiv la noul coronavirus.

La scurt timp, însă, prin aceeași situație a trecut și fiul Larisei și al lui Marian Drăgulescu. Chiar dacă simptomele celor doi copii au fost diferite, rezultatul a fost pozitiv și în cazul lui Richard.

Copiii s-au infectat la o petrecere

Larisa Drăgulescu declară că, în urma testelor, a aflat faptul că atât Beatrice, cât și Richard sunt infectați cu Omicron, virus pe care l-au luat în timpul unei petreceri aniversare la care au participat alături de alți copii.

”Beatrice a făcut temperatură mare, 40 grade, nu am reușit să îi scad temperatura nici cu medicamente, nici cu compresii și am sunat la 112. A venit ambulanța și am plecat împreună la spital. A făcut testele COVID care au ieșit pozitive, apoi ne-au dat un tratament pe care îl urmăm acasă.

După două zile i s-a făcut rău și lui Richard, am sunat la 112, i s-a facut și lui test și a ieșit pozitiv. Am aflat că este ultima variantă de virus. Copiii au fost la ziua unui coleg și acolo s-au îmbolnăvit toți”, a spus Larisa Drăgulescu la ”Exclusiv VIP”.

După ce au primit ajutorul medicilor, și cei doi copii ai săi s-au izolat la domiciliu, acolo unde urmează tratamentul prescris de specialiști, menționând că perioadele dificile ale bolii au trecut.

”Suntem bine. Am trecut peste perioada critică. Au fost câteva zile mai dificile pentru cei mici, important este că am trecut cu bine peste tot ce a fost greu. Am decis că este mai bine să ne tratăm la domiciliu, luăm tratamentul prescris de medici. Stăm acasă toți trei”, a adăugat fosta soție a lui Marian Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu nu are coronavirus

Chiar dacă și ea se află în izolare, fiind contact direct cu cei doi copii, Larisa Drăgulescu a ținut să menționeze că testele sale au ieșit negative.

Fosta soție a gimnastului spune că este o norocoasă sau că se numără printre persoanele cu o imunitate de fier, având în vedere multele deplasări pe care le face.

Ea spune că este conștientă că oricât de mult s-au proteja, pentru că nu-și poate pune viața pe pauză de teama virusului, la un moment dat, este posibil ca și ea să se infecteze, însă speră să facă o formă ușoară a bolii.

”Eu nu am nimic, stau bine cu imunitatea. De când a apărut acest virus nu am luat niciodată, am călătorit foarte mult, dar m-am protejat. Nu sunt o fire bolnăvicioasă, nu am avut probleme de sănătate. Mi-am făcut teste de foarte multe ori, am ieșit mereu în regulă, nu am avut probleme și nici simptome. Probabil o să iau și eu până la urmă, nu știu dacă există șanse ca cineva să scape. Este cam greu să nu ieși la nu știu ce eveniment, nu prea poți să îți schimbi viața radical, după norocul fiecăruia”, a completat Larisa Drăgulescu.