Marian Vanghelie neagă că ar fi lovit-o pe Oana Mizil și spune că merg la mare: „Ordinul provizoriu se anulează”

Fostul edil susține că ceea ce s-a petrecut între el și soția sa a fost doar o ceartă, iar el a țipat și de aceea aceasta s-a speriat foarte tare. Mai mult, el susține că a chemat ambulanța când a văzut că Oana Mizil se simte rău.

Marian Vanghelie neagă că ar fi lovit-o pe Oana Mizil. Ce a declarat acesta

susține că nu a lovit-o pe Oana Mizil, ci că a ridicat vocea și din această cauză ea „a făcut un șoc”. Ulterior, ambulanța care a ajuns la casa lor a transportat-o la Spitalul Elias din Capitală.

Cei de acolo au decis să cheme Poliția, pentru că aceasta este legea, a mai spus Marian Vanghelie, conform .

„A venit Salvarea, am spus că ne-am certat, că am țipat. Au întrebat dacă o transportă la spital, am spus că da și atunci au dus-o la Elias.

Acolo, conform legii, când au auzit că de la ceartă, au chemat Poliția, că așa spune legea”, a spus acesta.

„Am țipat, se poate numi agresiune, nu știu. Eu sunt mai agitat de fel, dar nu sunt nebun”, a mai dezvăluit fostul edil din Sectorul 5 al Capitalei.

Marian Vanghelie, după ce și-ar fi lovit soția: „Ordinul provizoriu se anulează”

De asemenea, fostul primar a transmis și că el soția sa plănuiesc să plece la mare împreună în această noapte.

În privința ordinului de restricție provizoriu pe care îl are împotriva sa, el a spus că acesta poate fi oricând anulat, atunci când persoana care l-a cerut dorește împăcarea.

„Ordinul provizoriu se anulează dacă cel care a cerut ordinul vrea să se împace”, a explicat Marian Vanghelie tot pentru sursa citată anterior.

, a fost dusă la spital, iar cei de la IPJ Ilfov au transmis că ea le-a spus medicilor că a fost victima unor agresiuni din partea soțului său.

„La unitatea de primiri urgențe, a fost transportată cu un echipaj medical, în vederea acordării de îngrijiri medicale, o pacientă, în vârstă de 45 de ani, din comuna Snagov, care a afirmat la internare, că a fost agresată fizic de către concubinul său”, a transmis IPJ Ilfov, într-un comunicat.