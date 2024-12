Marian Vanghelie, trimis în judecată în dosarul Economatul. Ce acuzații i se aduc fostului primar

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție în dosarul Economatul. Fostul primar al Sectorului 5 și fost consilier local este acuzat de complicitate la abuz în serviciu.

Dosarul Economatul: Marian Vanghelia a fost trimis în judecată de DNA

Faptele au avut loc între anii 2016-2017, perioadă în care Marian Vanghelie a deținut funcția de consilier local în Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit procurorilor, infracțiunea în formă continuată (patru acte materiale) a fost făcută pentru a facilita obținerea unui „avantaj patrimonial de către altul”.

ADVERTISEMENT

În acest dosar au fost trimise în judecată nouă persoane fizice și juridice. Printre aceștia se numără și Marian-Leonard Petre, director general al SC Economat Sector 5 SRL, acuzat de aceleași fapte. Cercetările au arătat că Economat a achiziționat produse supraevaluate prin intermediul lui Vanghelie.

Mai exact, fostul primar l-ar fi ajutat pe Leonard Petre să cumpere acele produse, valoarea totală ridicându-se la 139.794.032 lei. Banii de la Economat, societate cu capital integral de stat, au ajuns astfel la Games&Sports Distribution Romania SRL, firmă administrată de Vanghelie prin intermediul SC Star Pro Center INTL SRL.

ADVERTISEMENT

Au fost cumpărate produse alimentare și nealimentare, inclusiv patinoarele artificiale, costurile fiind mult mai mari față de prețurile pieței. Prejudiciul adus societății Economat se ridică la 119.509.417 lei.

„Inculpatul Marian Leonard Petre, în calitate de director general al societăţii comerciale cu capital integral de stat Economat Sector 5 SRL, acţionând în mod contrar intenselor societăţii a cărei activitate o gestiona, în perioada 2016-2017, ar fi achiziţionat produse la preţuri supraevaluate faţă de preţurile pieţei în valoare totală de 139.794.032 lei, care, fie nu aveau legătură cu obiectul de activitate al respectivei societăţi (patinoare artificiale), fie erau produse alimentare dintr-o categorie premium, în condiţiile în care societatea fusese înfiinţată de primăria Sector 5 special pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din categoriile vulnerabile prin vânzarea de produse alimentare din categoria standard la preţuri scăzute”, arată DNA.

ADVERTISEMENT

Procurorii au pus sechestru pe o parte din banii lui Vanghelie

Mai mult, faptele au continuat în decembrie 2019. Procurorii spun că Marian Leonard Petre și Loredana Ionela Zidărescu, care la vremea respectivă era director investiţii şi achiziţii la SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA, l-ar fi ajutat pe Marian Lupașcu, director general al societății respective, să cumpere patinoare artificiale.

Achiziția a fost făcută de la Economat, iar costul a fost și mai mare în comparație cu prețul de achiziție, deja supraevaluat. Prejudiciul este de 121.401.829 lei.

ADVERTISEMENT

„Inculpata P. M., pentru a-l ajuta pe inculpatul Petre Marian Leonard să nu fie tras la răspundere penală pentru lipsa nejustificată din gestiunea S.C. Economat Sector 5 S.R.L. a unora dintre produsele alimentare achiziționate la prețuri supraevaluate, ar fi achitat, prin societatea pe care o administra, întreaga valoare de achiziție a respectivelor produse, deși cunoștea că marfa nu mai exista la acel moment și nici nu putea fi livrată”, mai arată procurorii.

În acest context, procurorii au pus sechestru pe mai multe bunuri și sume de bani, inclusiv pe o parte din averea lui Vanghelie. Vorbim de suma de 2.387.047 lei. Amintim că

Fostul primar s-ar fi folosit de rude pentru a încasa sumele de bani

Din rechizitoriul și-a implicat fratele, Paul Vanghelie, în această activitate. Mai mult, acesta s-ar fi folosit inclusiv de mama și mătușa fostei sale soții, Oana Mizil, pentru a încasa banii din cadrul Economat Sector 5.

„Dupa semnarea documentului, inculpata Diaconescu Nicoleta Elena a primit un exemplar in original al inscrisului si a stabilit cu inculpatul Vanghelie Marian Daniel ca in cursul serii sa revina la sediul S.C. Games&Sports Distribution Romania S.R.L. pentru a intra in posesia unui alt exemplar, ce urma sa contina si semnatura numitei Niculescu-Mizil Stefanescu Lidia – administrator de drept al S.C. Roana Gourmet et Arts S.R.L.

Dupa plecarea inculpatei Diaconescu Nicoleta Elena, inculpatul Vanghelie Marian Daniel a luat legatura telefonic cu Niculescu-Mizil Stefanescu Oana (concubina sa de la acel moment), stabilind cu aceasta ca printr-o alta persoana sa trimita actele ce se impuneau a fi semnate de mama acesteia, numita Niculescu-Mizil Stefanescu Lidia, zisa LIDI”, se arată în rechizitoriu.