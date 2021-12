Adrian Mutu se mândrește cu o soție superbă. Aceasta a moștenit frumusețea fără doar și poate de la mama ei.

Mariana Bachici are 51 de ani, dar reușește să întoarcă toate privirile cu frumusețea ei naturală.

Mama Sandrei a dezvăluit ce face pentru a arăta atât de bine.

Mariana Bachici, soacra lui Adrian Mutu, arată senzațional la 51 de ani. “Am mereu grijă de mine”

Mariana Bachici a fost mereu o prezență foarte discretă. Nu este foarte activă nici pe rețelele de socializare. Este însă pasionată de călătorii și nu a ezitat niciodată să-și scoată în evidență calitățile fizice. Chiar dacă are 51 de ani, aceasta are un corp ca tras printr-un inel. și nu a avut niciodată nevoie să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni.

Soacra lui Adrian Mutu a dezvăluit într-un interviu cum reușește să se mențină în formă. Nu demult, mama Sandrei a făcut senzație în costum de baie.

“Am multă grijă de mine, fac masaje multe, mănânc sănătos. Sunt fericită și liniștită acum pentru că sunt lângă ce iubesc cel mai mult pe lumea asta: copiii, nepoțelul, ginerele, cuscrii, într-un cuvânt, familia!”, a declarat mama Sandrei Bachici

Soția lui Adrian Mutu și mama sa au o relație extrem de apropiată. Mariana a petrecut aproape toate vacanțele alături de ginerele și fiica sa.

Mariana Bachici s-a mutat la București

Mariana Bachici a decis să-și vândă proprietățile din Timișoara și s-a mutat la București. Așa poate să fie alături de fiica sa și să o ajute cu micuțul Tiago pe care îl adoră.

“A avea un bebe e solicitant, e foarte grea perioada de început, însă nu am fost singură nici măcar o clipă, spre norocul meu. Am avut-o pe mama în permanență”, declara Sandra.

Cum s-au cunoscut Adrian Mutu și Sandra

Briliantul a dezvăluit într-un cum și-a cunoscut soția. Se întâmpla iar bruneta era minoră și participa la Miss România.

“Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: ‘Ce fată frumoasă!’. Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, spunea Mutu.