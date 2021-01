Mariana de la Puterea dragostei a recunoscut că a practicat această meserie în trecut: „Nu îmi e rușine”

Mariana de la Puterea dragostei a pus capăt tuturor speculațiilor despre trecutul ei, mai mult sau mai puțin glorios, după ce au apărut informații cum că ar fi fost escortă.

Controversata concurentă din reality-show-ul matrimonial de la Kanal D a intrat în gura Medei, noua intrată în casă, care a spus că o cunoaște pe Mariana de pe vremea când dansa despuiată prin cluburi.

Meda a lansat un atac clar la adresa Marianei, iar aceasta a ținut să ofere explicații observând cu câtă tendențiozitate a spus Meda de unde o cunoaște, de fapt.

Mariana de la Puterea dragostei a recunoscut că a fost animatoare în cluburile de noapte

Mariana a recunoscut că a fost dansatoare, că anima diverse petreceri mai demult, dar a negat cu vehemență insinuările despre viața ei cum că ar fi fost damă de companie.

„Nu îmi e rușine să spun! Am muncit și la club, am fost clientă falsă, am fost hostess, am muncit și la cazino. Care este problema?! N-am fost damă de companie, cum spunea Alexandra”, s-a apărat Mariana de la Puterea dragostei.

Mariana nu este prima concurentă acuzată că ar fi avut o meserie obscură înainte de a intra în competiția de la Kanal D. Au fost și alți concurenți despre care s-au zvonit tot felul de lucruri, ba chiar că unii/ unele ar fi practicat prostituția chiar în sezoanele trecute.

Foștii concurenți care au făcut bani din videochat

Pe lista foștilor concurenți care au recunoscut că au făcut, de pildă, videochat se numără și Roxana și Bogdan Mocanu, dar au renunțat repede la această meserie pentru că nu le-a plăcut.

O altă fostă concurentă, Raluca Munte, a recunoscut că s-a dezbrăcat în fața calculatorului pentru a-și ajuta familia, care avea mare nevoie de bani la un moment dat. Pe lângă aceste nume, a apărut în presă și cel al lui Cezar Buică, pe internet fiind propagate imagini cu acesta destul de edificatoare de pe vremea când făcea videochat.

