Mariana, declarații despre Livian de la Puterea Dragostei. Ce a avut de spus despre relația dintre ei

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a vorbit pentru prima dată despre ce se întâmplă, de fapt, între ea și Livian, cel care a câștigat sezonul al doilea al emisiunii.

Ce a avut de spus Mariana despre Livian de la Puterea Dragostei

Aceasta a organizat pe pagina ei de Instagram o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar în cadrul acesteia a fost întrebată despre

Fanii se întrebau dacă cei doi nu sunt cumva împreună, lucru pe care moldoveanca l-a dezmințit. Mai mult, aceasta s-a arătat chiar deranjată de aceste supoziții.

a explicat că ea și Livian au vorbit o singură dată, atunci când el s-a aflat în emisiune, iar între ei nu există niciun fel de relație.

„Nu, am vorbit o singură dată când a fost el în emisiune, atât…De unde atâtea bârfe că aș fi în cunoaștere cu el”, a răspuns Mariana pentru fani, pe rețelele de socializare.

Mariana, dezvăluiri despre trecutul ei. Ce obișnuia să facă pentru bani

Acum, după ieșirea din competiția de la Puterea Dragostei, Mariana Danilenco se ocupă de proiectele sale proprii. Aceasta a câștigat și destui urmăritori pe Instagram în urma competiției și poate să câștige bani și din anumite contracte de imagine.

Totuși, aceasta a trecut și prin clipe mai grele, când a trebuit să accepte orice job putea să îi aducă destui bani încât să se întrețină.

Mariana Danilenco a recunoscut că a fost dansatoare, dar și că a lucrat în cazino, drept răspuns la acuzațiile că a fost escortă de lux.

„Nu îmi e rușine să spun! Am muncit și la club, am fost clientă falsă, am fost hostess, am muncit și la cazino. Care este problema?! N-am fost damă de companie”, a spus fosta concurentă de la Puterea dragostei.

Când era în cadrul emisiunii, ea a avut o relație cu Cristian Comănici. Tot atunci, ea a vorbit și despre cum arată bărbatul ideal pentru ea.

„Toată lumea știe că sunt sensibilă și dacă mă deranjează ceva plâng. Lasă-mă cu adversarii și toate lucrurile astea.

Acum, sincer, eu de când mi-am pierdut tatăl am căutat ca bărbatul de lângă mine să aibă grijă de mine și să mă protejeze”, a spus Mariana.