Mariana Ionescu Căpitănescu, pusă la punct de fiică: ”Își impune punctul de vedere”! Ce i-a cerut băiatul: ”Să stau în banca mea”

Interpreta de muzică populară, Mariana Ionescu Căpitănescu, o mamă implicată și devotată celor doi copii ai săi, Tara de 12 ani și Antony de 23 de ani, povestește în exclusivitate pentru FANATIK despre micile problemele adolescentine ale fiicei, dar și ce cerințe are fiul când vine vorba de domnișoarele din viața lui.

Mariana Ionescu Căpitănescu, pusă în dificultate de personalitatea fiicei

, cu privire la ce haine să îmbrace când iese cu ea în oraș, asta ca să nu-i strice imaginea în fața colegilor. Fata, mult mai pretențioasă decât băiatul, își impune personalitatea și în ceea ce privește vestimentația ei personală, dar, artista este de părere că nu trebuie ”să-i taie aripile”.

”A început să aibă o personalitate chiar puternică. Își impune punctul de vedere în activitatea ei și în ceea ce îmbracă. Când vede că am eu o anumită ținută, zice: `mami, să știi că eu aș vrea să te îmbraci cu altceva, că mergi cu mine pe același drum`.

Ca și cum să nu-i stric imaginea. Comparativ cu Antony, cu băiatul, fata este mult mai pretențioasă la ceea ce îmbracă. Este un copil cu o personalitate puternică și eu mă controlez cât pot să nu i-o știrbesc”, a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu.

Fiica Marianei Ionescu Căpitănescu fură din hainele cântăreței

Cochetă de mică, dar cu o limită clară impusă de părinții ei, fiica Marianei Ionescu Căpitănescu a ajuns deja la perioada adolescentină când își aranjează părul, și chiar dă iama în trusa de make-up a celebrei sale mame. Un luciu de buze, o stilizare de sprâncene, trucuri învățate de mică pe păpuși, dar cu sacrificiul propriilor haine sau a paletelor de culoare pe care i le-a stricat interpretei de muzică populară. Mai mult, deja îi ”împrumută” piese vestimentare din dressing artistei și le duce la ea în garderobă.

”Ea are numai 12 ani și își aranjează singură părul. Știe să-și facă o coafură, așa raportată la vârsta ei frumoasă și chiar își mai face câteodată câte un machiaj. Își mai pune un luciu de buze, își mai aranjează un picuț sprâncenele, că nu n-are voie să se machieze deocamdată. Mai fură și ea pe acolo câte ceva de la mine. Câte truse de machiaj mi-a stricat, mai ales că își machia păpușile…

Ea așa a învățat să fie cochetă, aranjându-și păpușile. Și-a tăiat haine ca să-și îmbrace păpușile. Mai nou, pentru că noi acum ne potrivim cât de cât așa pe mărimea hainelor, îmi ia hainele, le probează și le duce la ea în garderobă.

Eu caut zile întregi pe unde mi-am pus pantalonii, unde mi-am pus bluza și târziu ajung la concluzia că s-ar putea să și le fi însușit ea. O întreb și ea îmi spune: `da, păi îmi vin mai bine mie` și mi le ia”, a mai spus îndrăgita interpretă de muzică populară.

”Deja se comportă ca o domnișoară de 18 ani”

Totuși, cum e vorba de o adolescentă de doar 12 ani, Maria Ionescu Căpitănescu susține că nu e ușor să o țină ”ancorată” în realitate și, în același timp, să îi permită să își urmeze visurile.

”Totuși cred că am reușit să o păstrez și să o țin așa ancorată în realitate, pentru că ei la vârsta asta, foarte repede se pot pierde. Visurile din capul ei și ceea ce vede pe rețelele de socializare, tind să o maturizeze foarte repede și deja se comportă ca o domnișoară de 18 ani.

Vrea rochii nu știu de care. De asta vreau să o să ponderez, dar cu frumosul pentru că nu vreau să-i tai și să-i știrbesc din personalitatea care și-o conturează. Nu am ajuns încă la haine de firmă, are abia 12 ani. Pe la 20 ce mai facem?!”, a punctat pentru FANATIK colega de scenă a regretatului Petrică Mîțu Stoian.

De ce nu are voie Tara să-și cumpere haine diferite de colegele ei de clasă

Și băiatul, dar și fiica au avut perioade în care își doreau chestii pe care nu le meritau sau nu erau raportate la vârsta lor, dar, mereu artista a găsit modalități prin care să le explice și să le pondereze intențiile. A fost nevoie, de asemenea, ca să îi explice Tarei că nu trebuie să fie diferită de colegele ei, de aceea nu are voie să poarte haine scumpe.

”A avut și băiatul o perioadă când își dorea chestii pe care chiar nu le merita și nu erau raportate la vârsta lui, dar a trecut de perioada aceea. Nu vreau nici să o pierd din mână pe fată, dar nici să nu fie îmbrăcată.

Doar că nu cu lucruri scumpe, pentru că noi i-am spus că ea este un copil normal ca și fetele cu care ea este în școală. Ca și prietenele ei, nu trebuie să fie cu nimic diferită față de ele și nu cumva să le supere cu ceva. Ei îi place foarte mult să aibă prietene în jur, să se consulte cu ele și nu vreau hainele să diferențieze”, a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu.

Fiica Marianei Ionescu Căpitănescu nu are voie să aibă iubit

Au o relație de mamă-fiică, dar, mai presus de orice sunt prietene și confidente, astfel că interpreta de muzică populară a putut să îi explice Tarei de ce nu are voie să aibă prieten la vârsta asta, deși, primește foarte multe complimente de la colegi.

”N-are voie să-și facă prieten și ea spune – știi că uite, colegul meu a făcut o glumă cu mine. Mi-a zis că uite ce păr frumos. Îmi fac băieții complimente, dar eu știu că nu am voie să îmi fac prieteni – eu i-am spus că au voie băieții să-i facă complimente și trebuie să le mulțumească. Dar pentru un băiat, ea are numai 12 ani, nu vorbim despre asta, dar nici nu-i interzic. Noi suntem prietene, dar avem și o relație mamă-frică. Eu sunt confidenta ei și ea este confidenta mea și noi atunci ceea ce ne spunem păstrăm pentru noi. Așa o pot direcționa frumos”.

Mariana Ionescu Căpitănescu, mamă dornică de a-și controla fiul de 23 de ani

După ce și-a terminat facultatea, fiul Marianei Ionescu Căpitănescu a revenit în România și s-a implicat într-un proiect european. Deja independent financiar, Antony își mai ajută mama de fiecare dată când poate, o însoțește la evenimente, o ajută și pe partea de contabilitate, de contracte.

”Antony s-a întors în țară după facultate, acum lucrează pe un proiect. S-a integrat în țară, mai mai și pleacă, dar acum lucrează pe niște proiecte europene. Începe să câștige și el experiență în vederea unui viitor în antreprenoriat. Deja este independent financiar.

A fost o înțelegere a noastră când era student i-a spus – te susținem și eu și tatăl tău acum în perioada de studenție, dar în momentul în care vei încheia și vei putea să muncești – nu vei mai avea susținere financiară din partea noastră”, spune artista.

Cu toate acestea, ne-a mai precizat ea, fiul ei a depășit momentele critice, cele de care se temea cântăreața, au fost depășite cu succes. Iar anturajul nu a apucat să ”îl strice” pe fiul ei.

”Orice mamă trăiește cu emoții că nu știi niciodată anturajul în care stau copiii și sunt anumite perioade ale adolescenței care pe ei îi pot schimba și pot lua un drum greșit. Atunci când a fost la studii în afara țării, nu l-am putut eu controla. Anturajul nu era știut și atunci am stat cu emoții că nu știam ce direcție ia”, mai dezvăluit artista.

Când devine Mariana Ionescu Căpitănescu soacră mare?

Întrebată despre relația fiului ei, dar și despre momentul când va deveni soacră mare, Mariana Ionescu Căpitănescu ne-a mărturisit că Antony este într-o relație de câteva luni și deja le-a fost prezentată. Sufletul de mamă protector nu prea o lasă, dar i-a promis fiului că nu se va băga între el și partenera lui, cât timp cât ea este o fată normală, care nu îl duce într-o direcție greșită.

”Nu este vorba despre căsătorie deocamdată. Are o prietenă de câteva luni. Are o prietenă și văd că au o relație frumoasă. Dar, nu, nu s-a pus problema de nuntă pentru că el are de gând să se distreze. Deocamdată văd că are o relație frumoasă cu fata și se înțeleg. Îți dai seama din afară dacă se înțeleg, dacă rezonează pe ceea ce face fiecare, dacă partenerul rezonează așa că îl las să-și trăiască această perioadă a vieții și nu se știe niciodată.

Nu pot să spun că nu va fi nora. Nu se știe deocamdată. Am hotărât ca în legătură cu fetele… el este cel care alege și atâta timp cât este o fată normală și nu îl duce într-o direcție greșită. Să fiu de acord să stau în banca mea și să le privesc tinerețea”, ne-a mai spus Mariana Ionescu Căpitănescu.

La 23 de ani, fiul locuiește cu ei în casă și asta o bucură

Sacrifică ore de somn, chiar dacă urmează să plece la evenimente, numai să le facă mâncare celor din familie. Soțul, fiica, dar și fiul care încă locuiește cu ei în casă sunt răsfățați de Mariana Ionescu Căpitănescu la orice pas. Și, deși se va muta la un moment dat, tot la ea la masă va veni Antony.

”O perioadă a locuit în București, câteva luni, acum locuiește cu mine. E așa de frumos că locuiește cu noi, că mai servește mic dejun cu noi. Eu sunt foarte fericită că e acasă. Dar vrea să se mute, însă o face în același oraș și parcă văd că mă sună – ce ai pregătit de mâncare? Eu ce mănânc? Eu așa simt ca mamă, să le gătesc. Chiar și când am treabă mă trezesc cu cel puțin două ore mai devreme ca să le fac mâncare, să aibă și la prânz și seara. Pregătesc oalele cu mâncare și după aceea plec la filmare. Îmi tai din orele mele de somn”, spus în încheiere celebra artistă .