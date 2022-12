Mariana Ionescu Căpitănescu, secretul sarmalelor gorjene: ”Cu piftii și cu turtă”

Cunoscuta cântăreață de muzică populară, Mariana Ionescu Căpitănescu, soție și mamă devotată, este una dintre puținele artiste care mai duc tradițiile gorjene mai departe. Fie că vorbim de repertoriul oltenesc sau de bucatele atent alese cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Mariana Ionescu Căpitănescu, secretul preparatelor gorjene

, mereu i-a răsfățat cu preparate făcute în casă, pe care chiar cu mânuțele ei le gătește. Așa se întâmplă și anul acesta de Crăciun, când le va pregăti ceea ce lor le place, dar în special sarmale, pe care le servește într-un mod diferit, cu piftii și cu turtă.

”Le prepar ce le place lor. În special sarmale, dar noi le mâncat într-un mod anume. Cu piftii și cu turtă. În general, turta ne-o face mama, dar, de curând, mi-am reîmprospătat și eu rețeta în minte. Făceam când eram acasă la mama, dar nu prea mai știam, că obișnuiește să le facă ea”, a povestit, pentru FANATIK, Mariana Ionescu Căpitănescu.

Ce sunt turtele și care este rețeta secretă a celebrei artiste

Turta despre care ne mărturisește mai sus are o rețetă specială de puține gospodine știută. Învățată de la mama ei, artista ne dezvăluie pas cu pas ingredientele și modul de coacere ale gustosului preparat care înlocuiește pâinea sau mămăliguța tradițională cu care suntem obișnuiți.

”Este o turtă coaptă în cuptor. Se face din făină de mălai, dar și cu făină de grâu, dar foarte puțină. Este ca o pâine, dar din făină de porumb. Este un fel de mămăligă coaptă. Dar, are un aluat făcut special, este o rețetă gorjenească. Noi dacă am crescut cu asta, la sărbători o considerăm un deliciu. Este preparatul forte pe care îl preferă toată familia”, a mai spus artista de muzică populară.

Ingredientele vedetă din oala de sarmale a Marianei Ionescu Căpitănescu

De asemenea, pentru FANATIK, . Varza acră, slăninuța și coastele afumate sunt de nelipsite din oala cu sarmale fierbe în tihnă pe sobă.

”Eu sarmalele le fac cu varză acră, carne de porc, care trebuie să aibă neapărat și niște slănină. Mai pun la fiert în oală și niște slăninuță afumată sau coaste afumate.

Carne de porc proaspătă, pentru că mama ne cheamă pe toți acasă înainte de Crăciun și împarte între noi frățește, cum face de ani de zile”, a mai declarat gorjeanca.

Cum arăta Crăciunul în copilăria celebrei artiste

Întrebată de anii copilăriei și de casa părintească, Mariana afirmă că an de an merge acolo doar pentru a privi pe o fereastră dealul unde se juca când era micuță, cu brazii și copacii încărcați de ninsoare, dar și pentru a retrăi sentimentul când, în noaptea Ajunului, mama fierbea caltaboșul și îl așteptau nerăbdători pe Moșul.

”Eu țin ca în fiecare an să merg acasă la țară și să privesc pe o fereastră dealul pe care îl priveam adesea în copilărie, când eram multă zăpadă așternută. Brazii, copacii erau încărcați de ninsoare. Mi se părea atât de mare acel deal, atât de mare părea fereastra. Sentimentul acela al copilăriei, când în noaptea Ajunului mama fierbea caltaboșul și noi așteptam nerăbdători să mâncăm dimineața”, a mai mărturisit sora Marcelei Fota.

Cadourile Marianei Ionescu Căpitănescu vs. cadourile copiilor ei

Cadourile de altă dată nu erau nicidecum la livelul celor de astăzi, și asta o susține chiar interpreta de muzică populară, care compară ceea ce primea ea cu ceea ce își doresc ei doi copii. Anthony și Tara și-au făcut lista de cerințe pentru Moșul de acum două luni, ca nu care cumva să îl ia prin surprindere și să nu aibă timp să le procure.

”La noi, de Crăciun, cadourile erau constituite din dulciuri și fructe, portocale și bomboane fondante. Nu aș putea să spun că primeam multe cadouri.

Copiii mei se gândesc la cadouri cu două luni înainte și mereu le spun – nu mai vine, dar nu știu cum se face, și cedez întotdeauna. Am primit listuța de la Tara și de la băiat, dar ei nu mai au răbdare și mă întreabă când se îndeplinește. Dacă primesc înainte, spun că nu se mai pune că a fost de mult și trebuie să vină Moșul cu altceva. Și atunci trebuie să am mare grijă și ce promit și ce le dau”, mai declară frumoasa vedetă.

”Devin mai sentimentali, mai mămoși până își văd micuțul lor interes”

Dacă vă întrebați cum reușește să o convingă pe Mariana Ionescu Căpitănescu să le facă toate poftele, ei bine, chiar ea divulgă pentru FANATIK micul lor secret, respectiv, șantajul emoțional.

De asemenea, artista mai punctează că în timp ce fiul vrea o nouă pereche de ochelari de soare cu dioptrii, pe motiv că ceilalți sunt uzați. În timp ce, mama dânsei refuză chiar și atunci când nu mai vede cu vechi.

”Sunt hoțomani, cum s-ar spune, devin mai sentimentali, mai mămoși până își văd micuțul lor interes. Anul acesta cred că vor primi ce-și doresc, dar, pot spune că pretențiile cresc de la an la an (n.r. râde).

Nu se duce Anthony atât de departe, să vrea mașină, dar are și el dorințele lui. Anul acesta își dorește ochelari de soare cu dioptrii. Alții, că mai are unii, dar sunt uzați deja din punct de vedere al obișnuinței, că altfel, fizic, ei sunt ok.

Eu dacă îi spun mamei mele – hai să îți schimbăm dioptriile, ramele – ei îmi replică – lasă, mamă, că văd și prin ăștia. Copiii, însă, nu sunt așa. Ei vor tot mai mult!”, a încheiat artista Marina Ionescu Căpitănescu.