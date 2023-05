Mariana Moculescu, pauză de la OnlyFans: „Am plătit un promo la americani! Din ce trăiește acum

. Fosta soție a lui Horia Moculescu a pus stop contentului pentru adulți și pregătește o „lovitură” de zile mari. La 54 de ani, este mai asumată ca niciodată. Mariana a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce s-a întâmplat în viața ei și de ce nu a mai publicat niciun material deocheat pe platforma pentru adulți. Se pare că a avut o altă sursă financiară, însă e gata să dea marea lovitură pe OnlyFans!

Mariana Moculescu, promo cu americanii pentru OnlyFans

OnlyFans-ul a devenit platforma pe care femeile și bărbații din întreaga lume câștigă sume colosale pentru contentul adult pe care îl postează. a descoperit și ea acest lucru, de ceva vreme, așa că s-a ales cu o mulțime de abonați.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, fosta soție a lui Horia Moculescu ne-a povestit de ce a luat o pauză de la OnlyFans, dar și ce revenire în forță pregătește. Mai mult, Mariana ne-a vorbit și despre relația pe care o are, în prezent, cu Horia.

Recent, Horia Moculescu a întâmpinat ceva probleme de sănătate, iar Mariana i-a fost alături. Am aflat detalii și despre fiica celor doi, Nidia!

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Ce faci, Mariana? Cum ești?

– Sunt într-o formă excelentă, mă simt bine cu mine însămi, fac sport, mănânc echilibrat și sănătos. Muncesc și mă simt iubită și prețioasă.

Cum mai merge treaba cu OnlyFans-ul? Dacă ar fi să aduni toate sumele câștigate, care ar fi totalul până acum?

ADVERTISEMENT

– OnlyFans-ul a luat o pauză lungă pentru mine. Nu am mai lucrat, deoarece am avut o altă sursă financiară. Începând de astăzi am plătit deja un promo unor americani și încep să întrețin atmosfera pe contul de OF cu fotografii incendiare și video sexy, elaborate si sofisticate. Tot ce e mai bun și mai frumos pentru abonații mei!

Mariana Moculescu, despre problemele de sănătate ale lui Horia: „Am păstrat legătura”

Ce face Nidia? Este bine?

– Nidia este bine, ieșim ocazional la terasă pentru a savura împreună cafea și limonadă de trandafiri.

ADVERTISEMENT

Cu Horia ai mai vorbit? În afară de ziua lui de naștere, a mai fost vreo conversație între voi de atunci?

ADVERTISEMENT

– Horia a stat o perioadă în spital din cauza problemelor de sănătate. Am păstrat legătura cu el prin Nidia. Oricum, îi doresc numai bine și mă bucur că și-a revenit total.

Ce planuri ai pentru vara 2023? Fugi pe undeva în vacanță?

– În vara aceasta voi ajunge în Italia, pe Costiera Amalfitana, la Sorrento.

Ce rețetă ai pentru zilele în care te simți mai puțin bine, când te mai cuprinde câte o stare negativă. Cum gestionezi momentele astea? Ce faci să te simți mai bine?

– Eu nu am zile proaste și nu mă simt niciodată tristă. Mi-e bine cu mine însămi și sunt fericită. Dorm suficient, mă hidratez bine, fac mișcare, mănânc atent… Mă păzesc de tot ce înseamnă poluare fizică, sufletească, spirituală. Am învățat să mă păzesc.

Mariana Moculescu adoră să gătească

De gătit, gătești? Dacă da, care este mâncarea ta preferată? Ce-ți place să mănânci cel mai mult?

– Îmi place mult să gătesc, pentru că mă destinde psihic. Gătesc cu plăcere vara salată de dovlecei, ceapă prăjită separat, roșii prăjite, salată de ardei copți, cartofi prăjiți plus salată de roșii cu ceapă verde. Îmi place să gătesc pește de apă sărată. Câteodată gătesc pui prăjit cu mămăliguță și mujdei.

Mariana, ce ar trebui să facă sau să aibă un bărbat, pentru a te cuceri? Să zicem așa…să te dea pe spate cu totul!

– Pentru a mă cuceri, un bărbat ar trebui să aibă caracter. Să fie bun, puternic, înțelept, atrăgător. Să fie inteligent emoțional. Să aibă EQ, nu IQ.

Mariana Moculescu regretă că nu s-a apucat mai devreme de OnlyFans

Acum ceva timp, Mariana Moculescu a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, totul despre OnlyFans. Vedeta ne-a spus că a descoperit platforma cu ajutorul TikTok-ului și că îi place tare mult să fie artistică inclusiv atunci când vine vorba de postări pentru adulți.

„Am descoperit de curând OnlyFans, datorită TikTok-ului. Îmi place să creez videoclipuri, să fac fotografii. Este foarte artistic și chiar regret și îmi pare rău că nu am făcut din asta o profesie, până acum.

Îmi place în fața camerelor, dar și în spatele acestora. Îmi place munca de editor, de imagine. De ceva timp, un prieten m-a tot sfătuit să-mi fac un cont pe OnlyFans. A trecut ceva până m-am decis, însă ieri am făcut asta, cu surle și trâmbițe”, a spus Mariana Moculescu, pentru FANATIK.