Mariana Moculescu se iubește cu un celebru politician mai tânăr cu 10 ani. “Este foarte cunoscut. Suntem la început”

Mariana Moculescu are un iubit nou, celebru și influent. Unde mai pui că este și cu 10 ani mai tânăr decât bruneta. Vedeta a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK că nu mai este singură, iar relația este una frumoasă.

Mariana Moculescu, îndrăgostită până peste urechi de iubitul politician: “Este o persoană foarte cunoscută și puternică. Sunt îndrăgostită”

Vedeta are motive să fie în al nouălea cer. Soarele a ieșit pe strada ei după ce i-a apărut în cale bărbatul care o face fericită. Și nu este vorba de un domn oarecare. Noul iubit al este un bărbat obișnuit cu lumina reflectoarelor. Mai mult decât atât, fosta soție a lui Horia Moculescu a dezvăluit că iubitul ei este un important om politic, care ocupă o funcție notabilă.

“Sunt într-o relație cu un bărbat inedit și deosebit. Are o personalitate puternică. Mie îmi plac bărbații care au personalitate și care au făcut ceva din punct de vedere profesional în viața lor. Personalitatea și funcția unui bărbat contează foarte mult.

El este persoană publică. Sunt îndrăgostită de el pentru că merită. Nu vreau deocamdată să îi spun numele. Spun doar că este în domeniul politic, este sus de tot, are o funcție foarte importantă și nu vreau să am probleme.

Este o persoană cunoscută și foarte puternică. Da, mă face fericită și mă simt iubită. Eu l-am ținut pe jar. Dacă îți place de un bărbat, îl ții pe jar, dacă nu dai doi bani pe un bărbat, nu mai ții cont de chestia asta”, a declarat pentru FANATIK.

Noul iubit al Marianei Moculescu este cu 10 ani mai tânăr

Mariana Moculescu cu un politician de succes, care este cu 10 ani mai tânăr decât ea. Vedeta spune că este fericită în această relație, chiar dacă este una la început de drum. Domnul misterios are grijă ca Mariana să se simtă iubită și apreciată.

Nu de alta, dar se pare că i-a făcut curte multă vreme până să-i câștige inima. După mai multe încercări, Mariana a cedat insistențelor politicianului. Acum, el vrea să o ducă în vacanțe de lux, pentru a-și demonstra sentimentele.

“Această relație este una funny, deoarece el este cu 10 ani mai tânăr decât mine. Nu se vede diferența de vârstă, pentru că eu nu sunt băbită. El mi-a spus că eu și la 80 de ani voi arăta bine, iar el tot în compania mea se va simți cel mai bine. Eu oricum nu mă voi îmbrăca și nu îmi voi face părul niciodată ca o babă.

”Mi-a promis că și la 80 de ani vom fi împreună”

El așa mi-a promis, că și la 80 de ani vom fi împreună și ne vom distra. E o relație la început. Eu în primele dăți am refuzat să îl întâlnesc. Foarte târziu am acceptat, peste mult timp, de când mi-a scris el prima dată. Apoi a început să îmi placă de el, după ce am început să vorbim. Dar foarte greu am acceptat să ne vedem.

El m-a curtat și eu nu m-am lăsat așa ușor. Noi vorbeam foarte mult la telefon și pe video. Nu mă miră faptul că îmi făcea curte, pentru că sunt cunoscută.

Oricum, foarte mulți bărbați mi-au spus că au stat cu gândul la mine. La început la el a fost curiozitate. Eu am zis că cu cât și-o satisface mai târziu, cu atât mai bine. Să vedem de acum încolo cum decurg lucrurile. Mi-a spus să mergem în vacanță în Mexic sau Monaco”, a mai spus Mariana Moculescu pentru FANATIK.

Mariana Moculescu revine pe OnlyFans după o perioadă de pauză

Bruneta a făcut pauză timp de o lună de la OnlyFans, pe motiv că a fost postul Paștelui și nu a vrut să păcătuiască. A decis să nu mai posteze poze indecente, însă acum are de gând să revină în forță.

“Am făcut o pauză foarte mare. Dar chiar acum câteva zile am făcut niște poze pe care vreau să le postez. Eu mai fac așa mici pauze, apoi mă reapuc.

Oricum, eu nu fac conținut care se încadrează la categoria “Adult”, pentru că nu am partener. Sunt doar eu. Mă mai gândesc dacă o să fac și cu partener sau nu, am timp”, a adăugat Mariana Moculescu pentru FANATIK.