Mariana Moculescu și-a făcut cont pe OnlyFans, la 54 de ani. Cât costă abonamentul pentru a-i vedea postările

Mariana Moculescu (54 de ani) a decis să-și facă cont pe OnlyFans. Vedeta s-a confruntat cu probleme financiare în ultima vreme, iar acum va avea o nouă sursă de venit.

Fosta soție a lui Horia Moculescu are deja cont și pe Tik Tok, platforma utilizată de tot mai mulți români, iar acum a luat decizia de a se lansa pe OnlyFans.

Prețul pe care trebuie să-l plătească cei care vor să-i vadă conținutul pe platforma destinată adulților este unul destul de mare, de 20 de dolari. Bruneta a anunțat că accesul este gratuit pentru prima săptămână.

De asemenea, aceasta a mai spus că va posta conținut destinat adulților.

“Prima săptămână este gratuit. Apoi, abonamentul va costa 20 de dolari! Conținutul postat va fi ‘adult’.”, a declarat Mariana Moculescu pentru .

Mai multe vedete din România câștigă . Surorile Daniela și Ana Crudu, dar și Simona Trașcă au cont pe platforma unde se postează conținut dedicat adulților.

Mariana Moculescu a mai spus, în cadrul aceluiași interviu, că îi place foarte mult să posteze conținut și pe Tik Tok, unde are cont de doi ani, dar abia de curând a început să fie urmărită de mai multe persoane.

“Îmi place să fac TikTok-uri. Am nevoie de 10.000 de urmăritori pe această platformă. Am cont pe TikTok de 2 ani, dar am intrat live doar de o săptămână.

Este un trend pe TikTok cu muzica afro. Am făcut la un filmuleț cu mine, în 24 de ore, 60.000 de vizualizări.”, a mai declarat Mariana Moculescu pentru sursa citată.

Mariana Moculescu a împrumutat bani de la fostul soț

Mariana Moculescu s-a întors în România în 2020, dar de atunci a început să aibă probleme mari cu banii.

ț, compozitorul Horia Moculescu. Acesta i-a oferit 600 de euro pentru a-și achita chiria, după ce a fost evacuată din apartament.

“Îmi place locația în care stau acum, însă nu îmi place că este prea mică pentru mine. Plus că este prea scump, dau chirie pe lună 370 de euro. Vreau să mă mut de aici, dacă voi găsi ceva mai bun, central și spațios.

Trebuie să îi restitui lui Horia cei 600 de euro. Musai trebuie să fac asta, pentru că am semnat o hârtie scrisă de el pentru împrumut.”, a dezvăluit Mariana Moculescu recent, pentru aceeași sursă.

Marina Moculescu și Horia Moculescu (85 de ani) au fost căsătoriți cu mult timp în urmă, dar au divorțat cu scandal în 2000, după o relație de 11 ani.