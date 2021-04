Mariana Moculescu și-a pus botox și acid hialuronic în buze. Cum arată acum fosta soție a lui Horia Moculescu

Mariana Moculescu (53 de ani) a recunoscut că a apelat la câteva artificii de imagine pentru a scăpa de unele imperfecțiuni. Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu și-a pus acid hialuronic în buze și botox la nivelul frunții.

Vedeta, care până de curând a locuit în Italia, a decis să facă câțiva pași pentru a se simți în formă maximă. A trecut pragul cabinetelor estetice și spune că nu vrea să se oprească aici pentru că își dorește să se reinventeze și să iasă din starea în care este acum.

Fosta parteneră de viață a lui Horia Moculescu a mărturisit că nu traversează o perioadă tocmai bună din punct de vedere sentimental pentru că s-a despărțit recent de iubitul italian. Cu toate acestea Mariana Moculescu se gândește la mai bine.

Mariana Moculescu, adepta operațiilor estetice. Cum arată în prezent bruneta

Mariana Moculescu merge la masaj alături de fiica sa, Nidia, și se gândește serios să recurgă la o operație de liposucție. De asemenea, bruneta vrea și o intervenție de întinerire a feței, asta pentru că vrea să fie tot mai frumoasă pe zi ce trece.

„Îmi doresc să mă reinventez, să-mi fac niște intervenții estetice. Mi-aș dori ceva, să fiu mai frumoasă, să reîntineresc. O intervenție de întinerire a feței, o liposcuție la burtică, niște acid hialuronic, puțin botox.

Acum mi-am făcut ceva. Am oprit un rid îngrozitor de adânc de pe frunte cu botox, acid hialuronic în buzițe, dar nu foarte mult. Nidia este și ea alături de mine, își dorește foarte mult să vadă că ies din pasa asta proastă.

Mergem amândouă la masaj. Aș vrea să slăbesc 10, 15 kg, am 84. M-am îngrășat 25 de kilograme. Am păpat așa, fără să mai țin cont. A fost pe fond nervos. M-am uitat într-o oglindă, m-am speriat, mi-am cumpărat un cântar, m-am speriat a doua oară și am zis «gata, renunț la medicamente».

Am trecut printr-o perioadă grea, că a renunța la un medicament e ca un sevraj. Mi-a fost foarte greu, dar am depășit faza asta. Acum vreau să slăbesc. Ajunsesem la 87 de kilograme”, a declarat Mariana Moculescu la Acces Direct.

Întrebată dacă se gândește să recurgă și la silicoane, bruneta a precizat că nu vrea o asemenea intervenție chirurgicală dintr-un motiv întemeiat. Fosta soție a lui Horia Moculescu spune că îi este teamă pentru că mama sa a suferit de cancer la sân.

„Nu spun nu operațiilor estetice. Nu aș umbla la sâni pentru că mama mea a murit de cancer de sân și am văzut toate etapele bolii. Corpul, dacă faci sport, este ok, chiar și la 60 de ani”, a mai spus vedeta într-o altă emisiune TV.