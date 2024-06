Mariana, soția lui Marius Lăcătuș, dezvăluiri inedite despre „Fiara”: „E cu totul alt om”

de nu mai puțin de 41 de ani. Soția simbolului Stelei a vorbit despre relația cu fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni.

Mariana Lăcătuș, interviu extrem de rar despre „Fiara” din Ghencea: „Era un băiat foarte, foarte bun”

Mariana Lăcătuș a dezvăluit că era cu totul diferit în prezența ei: „ Ohoo, când ne-am cunoscut? În…’79. Aveam vreo 16 ani, dar nu am început o relație atunci. Eram amici foarte buni. Ne-am cunoscut la Brașov. În discoteca aia care era și pentru elevi, programul începea la ora șase și la nouă era gata pentru elevi. Pentru studenți se termina la ora zece”.

Mariana a dezvăluit cum a cucerit-o tânărul Lăcătuș: „Cu mine se purta foarte frumos, că de-aia mi-a fost și prieten, deci era chiar un băiat foarte, foarte bun. Foarte bun! Dar, din ce-mi povestea el, cu colegele lui de școală nu prea era așa drăguț. Cred că pe mine mă plăcea și nu știa cum să-mi intre sub piele, adică sunt sigură”.

Lăcătuș nu era nici în tinerețe genul petrecăreț: „Nu, el nu dansa. Mătușa lui lucra la garderobă și el o mai ajuta. Mai vindea un suc, mai lua o haină și așa ne-am împrietenit. Deci noi, la început, am fost amici foarte buni. Noi nu aveam secrete că, fiind prieteni foarte buni, ne povesteam tot.

Eu îi spuneam ce mă doare, el îmi spunea ce îl doare și așa ne-am apropiat. În ’82 am început o relație de prieteni, deci au trecut ceva ani. Am avut trei ani de amiciție, trei de prietenie și după încă trei ne-am căsătorit civil. După încă trei am făcut nunta, am mers din trei în trei ani”.

Mariana a dezvăluit că Lăcătuș a fost îndrăgostit de prietena ei cea mai bună: „Când mergeam în discotecă o plăcea pe ea”

Marius Lăcătuș i-a făcut însă ochi dulci unei alte fete înaintea Marianei: „El, la început, a plăcut-o mult pe cea mai bună prietenă a mea, când mergeam în discotecă o plăcea pe ea. Dar ea i se părea încrezută. Eu, fiind mai vorbăreață, i-a plăcut mai mult de mine. Ea nu prea îl băga în seamă, nu prea vorbea așa cu băieții, eu eram mai băiețoasă, mai făceam o glumă, îl mai ciupeam să vă dacă are izmene”.

Marius Lăcătuș a știut întotdeauna să separe viața de familie de fotbal: „Cred că el nici nu avea emoții pentru meciuri, acasă era normal, când ieșea pe poarta stadionului, totul rămânea la teren și nici nu discuta despre fotbal. Acum discută mai mult decât atunci. Atunci cred că era sătul de ce discuta pe teren.

Cred că el și-a impus chestia asta, pentru că dacă ar fi fost și pe teren cum era acasă (n.r. probabil inversiune: dacă era și acasă cum era pe teren), îți dai seama că nu eram împreună. Cine l-ar fi suportat? Adică, nu, îl știi foarte bine, e cu totul alt om acasă. Una-i pe teren și alta e în viața de zi cu zi”.

Mariana și Marius Lăcătuș, poveste de dragoste de peste 40 de ani: „Mi-a promis trei lucruri”

Mariana a povestit cum a început relația cu Marius Lăcătuș: „Păi avem, deci… din ’82… avem 41 de ani, cam câți ai tu de viață. De fapt, de la început, de când am început să ieșim și să se lege ceva între noi, Marius mi-a zis clar: ‘vezi că eu o să fiu mult timp plecat, gândește-te bine dacă vrei o relație și dacă poți să mă aștepți, că ești tânără și poate vrei să ieși, să te distrezi’”.

Mariana a avut însă și ea condițiile ei: „Și i-am zis că, dacă el promite că nu o să fie mincinos, bețiv și afemeiat, e ok, eu îi promit că îl aștept, dar și el să promită că respectă cele trei lucruri care nu-mi plac la un bărbat”.

Mariana a știut dintotdeauna cum să îmblânzească „Fiara”: „Și atunci eu m-am ținut de cuvânt, el s-a ținut de cuvânt și relația a mers. Acasă a găsit liniștea avea nevoie și, când era plecat, stătea liniștit, avea încredere în mine.

Cred că și cei trei ani care au fost înainte să ne împrietenim au contat, m-a cunoscut ca amică și știa ce fel de fată sunt, l-au făcut să aibă încredere în mine. Brașovul era un oraș mic, unde se cunoștea toată lumea cu toată lumea, îți dai seama că afla dacă eram altfel decât credea”, a mai spus soția lui Lăcătuș într-un interviu cu George Ogăraru și Vasile Lupașc Sfinteș în cartea „Lăcă7uș, 7 pași”